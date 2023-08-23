ВЦИОМ: 81% россиян считает, что за развитие детского спорта должно отвечать государство

Теги детский спорт Биатлон

81% россиян считает, что за развитие детского спорта должно отвечать государство.

Об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые приводит «Р-Спорт».

При этом 25% отметили, что развивать детский спорт прежде всего нужно коммерческим организациям, которые работают в спортивной сфере.

24% уверены, что этим должны заниматься родители; 16% считают, что за это прежде всего должны отвечать некоммерческие организации; еще 13% полагают, что это должен быть крупный бизнес.

Опрос проходил 22 июля 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

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75 комментариев

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Жоржиньо Не Вейналдум
81% россиян зарабатывают менее 1000 долларов
+95
-8
+87
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nikitachu
Ответ Сергей48
Коррупция, к сожалению не искоренима)
Проблема России в том, что с ней никто не борется! А те кто пытаются, сидят на нарах
+65
-14
+51
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Алексей Виноградов
Лучше бы государство ответило за преступления перед своим народом, конечно.
Люди с зарплатами 300 баксов, пенсиями 150, без зубов, мозгов и критического восприятия.
Правда они искренне считают Россию лучшей страной в мире, это им реально помогает не сойти с ума окончательно.
+66
-18
+48
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Max9999
Детям надо,пусть они и отвечают.
+23
-2
+21
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Uriy walmart
Ответ Бродяга-симпатяга
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Хз причем тут америка.
Если вы про США там все дома застрахованы в частных агенствах
+24
-4
+20
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Алексей Виноградов
Ответ Алексей Виноградов
Лучше бы государство ответило за преступления перед своим народом, конечно. Люди с зарплатами 300 баксов, пенсиями 150, без зубов, мозгов и критического восприятия. Правда они искренне считают Россию лучшей страной в мире, это им реально помогает не сойти с ума окончательно.
Молодой писатель из Колумбии Габриэль Гарсия Маркес, побывав в 1957 на Московском фестивале молодежи и студентов, сказал: «Счастье советского народа и правительства заключается в том, что народ просто не знает, как он плохо живет». После этого его книги перестали издавать в СССР.

С тех пор изменилась только известность Маркеса и название страны.
Ну и фестивалей молодёжи больше уже не будет, конечно.
Вернее будут, но никаких иностранцев и на всех чистенькие футболки с инициалами Зеленского.
+32
-17
+15
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haymaker
Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
81% россиян зарабатывают менее 1000 долларов
так совпало©
+14
0
+14
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арап Петра Великого
Налог на роскошь и прогрессивный налог, борьба с коррупцией - решат проблемы не только детского спорта, но и медицины, образования, бедности и т.д.
+25
-11
+14
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бацко нановша
Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
81% россиян зарабатывают менее 1000 долларов
20% менее 200 евро
+18
-5
+13
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Сергей48
Ответ arisstopane
касательно воспитания и развития детей за всё должны отвечать родители!
Воспитание да, это родители! Но развитие детского спорта-это задача государственного значения и глобального финансирования, стадионы, тренера, секции, соревнования и т.д.
+16
-4
+12
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haymaker
Ответ Uriy walmart
Та для половины штука баксов это мечта жизни
к концу года это будет уже не половина )
+12
-2
+10
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Сергей48
Ответ арап Петра Великого
Налог на роскошь и прогрессивный налог, борьба с коррупцией - решат проблемы не только детского спорта, но и медицины, образования, бедности и т.д.
Коррупция, к сожалению не искоренима)
+15
-6
+9
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Антон Фалафель
Пока что государство отвечает только за развитие юнармейцев.
+11
-3
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Uriy walmart
Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
81% россиян зарабатывают менее 1000 долларов
Та для половины штука баксов это мечта жизни
+18
-10
+8
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Кирилл Сидеров
А потом еще окажется что ты ДОЛЖЕН государству!
+8
-1
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ilya1809
Ответ Бродяга-симпатяга
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Вы блин хотя бы готовтесь.Во первых с чего вы взяли что США или какая то другая страна идеальная? То что в ней меньше коррупции не делат ее идельной,но то что нам надо это то что бы быо меньшге коррпуции.
Второе
Государственная помощь после пожара. Ее размер не превышает 120 тыс. ₽.
В Санкт-Петербурге, например, можно получить максимум 100 тыс. ₽ из социального фонда администрации города. В Москве матпомощь погорельцам от соцзащиты составляет до 100 тыс. ₽.

И это при условии что там было ЧМ, если там проводка загорелась,сигарета чья то, газ рванул ,то все, решайте сами.
А то пишите так как будто в РФ с ее огромной коррупцией какие то приницпально иные схемы.Более в стране бушуют пожары,каждый год, но большая часть финасирования идет не на уменьшение проблемы ,на прозводство летального оружия которое долетит и застрент в земле,н е сделав никому лучше.
+11
-4
+7
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Александр Стрижов
Ответ Бродяга-симпатяга
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Ну так в уссурийске и выдали примерно столько после наводнения
+7
-2
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aslvowk@mail.ru
Лучше бы спросили, кто выступает за то, чтобы народные деньги шли на взрослый спорт. Во всем развитом мире спорт частный, и только у нас миллионы народных денег уходят на всякие футбольные и хоккейные клубы. Пусть бы часть выделили на детей, а взрослые пусть сами зарабатывают
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Артём Гусев
Ответ арап Петра Великого
Налог на роскошь и прогрессивный налог, борьба с коррупцией - решат проблемы не только детского спорта, но и медицины, образования, бедности и т.д.
коррупция в России не проблема, а система, к сожалению. И как раз таки наш солнцеликий - главный её источник
+4
0
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Уставший Фергюсон
Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
81% россиян зарабатывают менее 1000 долларов
Спасибо Володя. Зато геополитически мы ого-го и Омерике если что по шапке дадим!
+8
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Barabakan
Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
81% россиян зарабатывают менее 1000 долларов
Государство не прсило вас:
- рожать
- жить
- получать ЗП ниже 1000 долларов

Выберите любое по вкусу.
+4
-1
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Uriy walmart
Ответ Сергей48
То, что в Сингапуре нет коррупции, это миф)!
То что в Сингапуре средняя зарплата 5к баксов без всякого нефтегаз тоже миф подлого запада, я по первому видел
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арап Петра Великого
Ответ Сергей48
Коррупция, к сожалению не искоренима)
Проблема в несменяемости власти...
+9
-6
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Заборостроитель
Государство ничего не должно школьникам и «никого не просило» их рожать©
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estoico
государство столько всего развило, конечно, надо и детский спорт ему скормить. Необучаемое население никак от стокгольмского синдрома не избавится.
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