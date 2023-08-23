ВЦИОМ: 81% россиян считает, что за развитие детского спорта должно отвечать государство
81% россиян считает, что за развитие детского спорта должно отвечать государство.
Об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые приводит «Р-Спорт».
При этом 25% отметили, что развивать детский спорт прежде всего нужно коммерческим организациям, которые работают в спортивной сфере.
24% уверены, что этим должны заниматься родители; 16% считают, что за это прежде всего должны отвечать некоммерческие организации; еще 13% полагают, что это должен быть крупный бизнес.
Опрос проходил 22 июля 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Люди с зарплатами 300 баксов, пенсиями 150, без зубов, мозгов и критического восприятия.
Правда они искренне считают Россию лучшей страной в мире, это им реально помогает не сойти с ума окончательно.
Если вы про США там все дома застрахованы в частных агенствах
С тех пор изменилась только известность Маркеса и название страны.
Ну и фестивалей молодёжи больше уже не будет, конечно.
Вернее будут, но никаких иностранцев и на всех чистенькие футболки с инициалами Зеленского.
Второе
Государственная помощь после пожара. Ее размер не превышает 120 тыс. ₽.
В Санкт-Петербурге, например, можно получить максимум 100 тыс. ₽ из социального фонда администрации города. В Москве матпомощь погорельцам от соцзащиты составляет до 100 тыс. ₽.
И это при условии что там было ЧМ, если там проводка загорелась,сигарета чья то, газ рванул ,то все, решайте сами.
А то пишите так как будто в РФ с ее огромной коррупцией какие то приницпально иные схемы.Более в стране бушуют пожары,каждый год, но большая часть финасирования идет не на уменьшение проблемы ,на прозводство летального оружия которое долетит и застрент в земле,н е сделав никому лучше.
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