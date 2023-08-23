RFEF назвала ложью слова экс-коллеги Рубиалеса о домогательствах: «Рамос общалась с ним все это время и просилась на работу в Федерацию. Приняты юридические меры»
RFEF опровергла сообщения экс-коллеги Луиса Рубиалеса о домогательствах.
Ранее экс-директор по маркетингу Ассоциации футболистов в Испании Тамара Рамос заявила, что Рубиалес, будучи главой профсоюза, подвергал ее сексизму и домогательствам в 2010-х годах.
«Королевская федерация футбола Испании отрицает и осуждает очень серьезные и ложные обвинения Тамары Рамос, бывшей коллеги президента Луиса Рубиалеса по AFE. Были немедленно предприняты юридические меры, чтобы дать понять, что клевета такого масштаба, несущая единственную цель – нанести ущерб имиджу Луиса Рубиалеса, используя в своих интересах нынешнюю ситуацию, недопустимы в СМИ.
Стоит отметить, что госпожа Рамос также поддерживала общение с Луисом Рубиалесом в течение всего этого времени и даже отправляла ему семейные фото, поздравляла с днем рождения, а недавно даже подала заявление о приеме на работу в Федерацию.
Мы полностью осуждаем вышеупомянутые демонстрации и считаем их недопустимыми, а также объявляем о возбуждении соответствующих дел против госпожи Рамос», – говорится в заявлении RFEF.
Экс-коллега Рубиалеса рассказала о его домогательствах в 2010-х: «Я терпела унижения, он интересовался, какого цвета на мне белье. После истории с поцелуем поверить мне легче»
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Вы не хотите здесь это всё повторить?
Вам не стыдно осуждать и приговаривать человека только из-за СЛОВ кого-либо?
Мне очень обидно, что люди постоянно делают необоснованные выводы руководствуясь информацией из СМИ. Думайте уже головой. Мы живём во время тотальной лжи и лицемерия.
Ну классика. Вайнштейну одна обвинительница вообще писала, что любит его. Сначала "добиваются" успехов своими органами, а потом, когда удобно, плачутся, как их мучили.