RFEF назвала ложью слова экс-коллеги Рубиалеса о домогательствах: «Рамос общалась с ним все это время и просилась на работу в Федерацию. Приняты юридические меры»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Ассоциация футболистов Испании Футбол

RFEF опровергла сообщения экс-коллеги Луиса Рубиалеса о домогательствах.

Ранее экс-директор по маркетингу Ассоциации футболистов в Испании Тамара Рамос заявила, что Рубиалес, будучи главой профсоюза, подвергал ее сексизму и домогательствам в 2010-х годах.

«Королевская федерация футбола Испании отрицает и осуждает очень серьезные и ложные обвинения Тамары Рамос, бывшей коллеги президента Луиса Рубиалеса по AFE. Были немедленно предприняты юридические меры, чтобы дать понять, что клевета такого масштаба, несущая единственную цель – нанести ущерб имиджу Луиса Рубиалеса, используя в своих интересах нынешнюю ситуацию, недопустимы в СМИ.

Стоит отметить, что госпожа Рамос также поддерживала общение с Луисом Рубиалесом в течение всего этого времени и даже отправляла ему семейные фото, поздравляла с днем рождения, а недавно даже подала заявление о приеме на работу в Федерацию.

Мы полностью осуждаем вышеупомянутые демонстрации и считаем их недопустимыми, а также объявляем о возбуждении соответствующих дел против госпожи Рамос», – говорится в заявлении RFEF.

Экс-коллега Рубиалеса рассказала о его домогательствах в 2010-х: «Я терпела унижения, он интересовался, какого цвета на мне белье. После истории с поцелуем поверить мне легче»

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люблю Марго Робби
Видимо не взял на работу в федерацию
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Purp
Ответ Стахович
Они откуда знают?Свечку держали?
Нет, просто не дают какой-то прошмандовке на хайпе загубить репутацию человека.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
окечуква
Рубиалес, по совокупности своих дел, дурак. Но теперь становится очевидно, что его сливают. Скоро вспомнят как он 20 лет назад бабулю через дорогу не перевел.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adeen
Кто там в прошлой теме требовал о "казни" Рубиалеса на основании слов этой женщины?
Вы не хотите здесь это всё повторить?
Вам не стыдно осуждать и приговаривать человека только из-за СЛОВ кого-либо?
Мне очень обидно, что люди постоянно делают необоснованные выводы руководствуясь информацией из СМИ. Думайте уже головой. Мы живём во время тотальной лжи и лицемерия.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Милитинов
Господи, чувак на радостях просто поцеловал женщину! Что было дальше?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BaldFraud
>даже отправляла ему семейные фото, поздравляла с днем рождения, а недавно даже подала заявление о приеме на работу в Федерацию.
Ну классика. Вайнштейну одна обвинительница вообще писала, что любит его. Сначала "добиваются" успехов своими органами, а потом, когда удобно, плачутся, как их мучили.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Лапин
Хоть какая-то справедливость
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ML26
Ответ Александр Милитинов
Господи, чувак на радостях просто поцеловал женщину! Что было дальше?
Потому что не мужчину
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
EnzoAmatera
Весело у них там, Европейские ценности все дела
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стахович
Они откуда знают?Свечку держали?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Костыгин
Харви Вайнштейн какой-то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дед Щукарь порожняк не гонит
Началось в колхозе утро!))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий