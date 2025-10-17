«Ливерпуль» поддержит акцию против расизма в матче с «МЮ». Стихотворение 8-летнего ребенка опубликуют в программе к игре, клуб призвал сообщать о случаях дискриминации

«Ливерпуль» рассказал о поддержке акции против расизма в АПЛ.

«Ливерпуль » поддержит инициативу АПЛ в акции «Нет места расизму» в матче против «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде».

Все матчи АПЛ с 18 по 26 октября будут посвящены инициативе «Нет места расизму», чтобы подчеркнуть важность многообразия и напомнить болельщикам, что дискриминации нет места в нашей игре.

В рамках поэтического конкурса, проводимого в рамках всей лиги и посвященного теме этого года «Величие приходит отовсюду», клубный пригласил учеников своей программы Premier League Primary Stars принять участие и выяснить то, что делает нас уникальными и как различия делают нас сильнее.

Победителем стал восьмилетний Чарли Уильямс, чье стихотворение будет представлено в программе к матчу. Победитель конкурса среди всех клубов будет выбран жюри и получит эксклюзивные призы, включая возможность привезти трофей АПЛ в свою школу.

Движение Red Together, которое отражает приверженность клуба принципам равенства, разнообразия и инклюзивности, призывает болельщиков выступать против ненависти и сообщать о любых случаях расизма и дискриминационных оскорблений как в интернете, так и на стадионах», – говорится в заявлении клуба.

Изображение: liverpoolfc.com