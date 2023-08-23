Глава РПЛ о 33 844 болельщиках на игре «Спартак» – «Зенит»: «Потихоньку ситуация нормализуется. Никому бойкоты не нужны»
Президент Мир РПЛ считает, что ситуация с посещаемостью игр нормализуется.
Матч 5-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» (1:3) на «Открытие Банк Арене» в Москве посетили 33 844 зрителя. Это рекорд сезона и 2-й результат в РПЛ после введения Fan ID.
«Мне хочется, чтобы рекорд посещаемости, установленный на матче «Спартак» – «Зенит», держался недолго, и были новые рекорды.
Мы видим, что потихоньку ситуация нормализуется. Мы всех ждем на стадионах, никому бойкоты не нужны.
На матче «Спартак» – «Зенит» одной трибуны очень не хватало. Если бы она была заполнена, может быть, «Спартак» получил бы другие ресурсы, и результат был бы иной. Поэтому ждем всех», – сказал Александр Алаев.
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Алаев: В поражении Спартака виноваты фанаты Спартака
- Судя по этому матчу эксперемент удался
В следующем году можно одевать ошейник, ставить печать на лоб, чипировать и заставлять ползти на четвереньках
Со временем привыкнут
В плюс хоть вышли?
Вон Питер вообще приплачивает своим преданным болельщикам))))
Там Генич с Нагучевым вживую комментировали. Очень интересный формат. Мне понравилось 👍
Что вираж вертели на одном месте и сделали вернисаж с 500-рублёвыми "болельщиками" ?)))
Это вам надо плакать.