Глава РПЛ о 33 844 болельщиках на игре «Спартак» – «Зенит»: «Потихоньку ситуация нормализуется. Никому бойкоты не нужны»

Президент Мир РПЛ считает, что ситуация с посещаемостью игр нормализуется.

Матч 5-го тура между « » и « » (1:3) на « » в Москве посетили 33 844 зрителя. Это рекорд сезона и 2-й результат в после введения Fan ID.

«Мне хочется, чтобы рекорд посещаемости, установленный на матче «Спартак» – «Зенит», держался недолго, и были новые рекорды.

Мы видим, что потихоньку ситуация нормализуется. Мы всех ждем на стадионах, никому бойкоты не нужны.

На матче «Спартак» – «Зенит» одной трибуны очень не хватало. Если бы она была заполнена, может быть, «Спартак» получил бы другие ресурсы, и результат был бы иной. Поэтому ждем всех», – сказал .

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