Глава РПЛ о 33 844 болельщиках на игре «Спартак» – «Зенит»: «Потихоньку ситуация нормализуется. Никому бойкоты не нужны»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Открытие Банк Арена Александр Алаев стадионы Fan ID Футбол

Президент Мир РПЛ считает, что ситуация с посещаемостью игр нормализуется.

Матч 5-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» (1:3) на «Открытие Банк Арене» в Москве посетили 33 844 зрителя. Это рекорд сезона и 2-й результат в РПЛ после введения Fan ID.

«Мне хочется, чтобы рекорд посещаемости, установленный на матче «Спартак» – «Зенит», держался недолго, и были новые рекорды.

Мы видим, что потихоньку ситуация нормализуется. Мы всех ждем на стадионах, никому бойкоты не нужны.

На матче «Спартак» – «Зенит» одной трибуны очень не хватало. Если бы она была заполнена, может быть, «Спартак» получил бы другие ресурсы, и результат был бы иной. Поэтому ждем всех», – сказал Александр Алаев.

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45 комментариев

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T622222
Следующий матч будет 10К к ноябрю средняя еще меньше! Без актива футбол скучен…
+46
-9
+37
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Артем Гладских
Ответ T622222
Следующий матч будет 10К к ноябрю средняя еще меньше! Без актива футбол скучен…
согласен.
+16
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+16
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№7
Лето, матч между топ командами , пришло 30к , и теперь из всех утюгов кричат что болельщики вернулись
+14
-1
+13
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Aleksey Yashin
"Если бы она была заполнена, может быть, «Спартак» получил бы другие ресурсы, и результат был бы иной"

Алаев: В поражении Спартака виноваты фанаты Спартака
+9
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Олег Кузнецов
Ответ T622222
Следующий матч будет 10К к ноябрю средняя еще меньше! Без актива футбол скучен…
Чиновники занимаются самовнушением.Все понимают,что введение фан айди-это грубейшая ошибка,которую власть не хочет признавать. Сегодня фан айди отменить,а завтра избиратели захотят честные и конкурентные выборы.) Страшно властям.)
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Полосатый Октобус*)
Ответ Олег Кузнецов
Чиновники занимаются самовнушением.Все понимают,что введение фан айди-это грубейшая ошибка,которую власть не хочет признавать. Сегодня фан айди отменить,а завтра избиратели захотят честные и конкурентные выборы.) Страшно властям.)
Дак фанаты от чиновников не далеко ушли. Можно подумать, что фанаты не занимаются самовнушением)))
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BaltikaSPb
Глава РПЛ (из недосказанного)
- Судя по этому матчу эксперемент удался
В следующем году можно одевать ошейник, ставить печать на лоб, чипировать и заставлять ползти на четвереньках
Со временем привыкнут
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Sajres_Smit
Ну если так хотелось отмыть бабла, то почему не сделать сразу нормально или хотя бы по мере внедрения дорабатывать закон? В изначальном виде это тотальный идиотизм(конечно, если не учитывать, что кто-то на этом хорошо погрел руки). Первое что нужно было доработать: прозрачность получения и отказов.(С полным описанием в случае отказа). Второе - выделить группы, которым ФанУйди не требуется(разговоры были, но хз дошло ли дальше). Третье- а как попадать на стадио иностранцам? На Госуслугах регаться? Дать поблажки для фанов: например, выделить сектор, где можно жечь фаеры(хотя тут уже вступает в противоречие с противопожарной безопасностью, но всё же можно делать централизовано).
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Артем Гладских
футболу болейщики нужны , но боюсь потом опять пойдёт снижение посещаемости...
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prus_3
Fun – это весело. Смешные попытки остановить собой поезд.
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Всё знаю
А сколько за матч заработали?
В плюс хоть вышли?
Вон Питер вообще приплачивает своим преданным болельщикам))))
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vaniaEee
Никому фан-айди не нужны)
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Вертуальный Человек
Уже в предвкушении комментариев
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Сергей48
Один матч не показатель!
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Antismus
Ответ Александр Сачков
И это будет не так уж далеко от истины.
лол, от какой истины? Как раз и в мороз, и в дождь, и за тысячи километров за командой только фаны гоняли. Бутербродским не понять никогда движа и кайфа от движа.
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Fonbaron
Ответ T622222
Следующий матч будет 10К к ноябрю средняя еще меньше! Без актива футбол скучен…
Следующий может и будет меньше, но чиновник прав. Мы съедим и утремся и будем ходить куда нам скажут и как нам скажут. Таковы мы и наш народ
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tolobas
Ответ T622222
Следующий матч будет 10К к ноябрю средняя еще меньше! Без актива футбол скучен…
Судя по посещаемости, так называемый актив ходит втихаря на центральные трибуны. А мы, Кузьмичи, не продаемся и ходить не будем
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sashka.loker
Ответ T622222
Следующий матч будет 10К к ноябрю средняя еще меньше! Без актива футбол скучен…
Скажут что холодно, поэтому не ходят
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Otto Kretschmer
Ответ Всё знаю
своими бесплатными автобусами для настоящих *болельщиков*
ещё побаливает?
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avcgloronalduMU
а гонору то было
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Caniball
Ответ Ich_haB
Комментарий удален модератором
Я в Депо - 3 вокзала сходил.
Там Генич с Нагучевым вживую комментировали. Очень интересный формат. Мне понравилось 👍
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sanek_rabona
Ответ Полосатый Октобус*)
И при этом полный стадион.
С 400 автобусами бюджетников))
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Полосатый Октобус*)
Ответ Алексей Виноградов
Разве до введения всей этой ерунды на такой матч приходило в такую хорошую погоду так мало людей? В девяностые разве что.
Может жто потому что на одну трибуну не продают билеты?
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Олег Сагайдачный
Посмотрим далее. 6 тур.
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Всё знаю
Ответ Otto Kretschmer
ещё побаливает?
от чего?
Что вираж вертели на одном месте и сделали вернисаж с 500-рублёвыми "болельщиками" ?)))
Это вам надо плакать.
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