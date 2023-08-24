«Интер Майами» вышел в финал в обоих турнирах с участием Месси
Лионель Месси помог «Интер Майами» дойти до финала в двух турнирах.
Флоридская команда пробилась в финал Открытого кубка США. «Интер» прошел «Цинциннати» (3:3, по пенальти – 5:4). 36-летний нападающий стал автором двух голевых передач, также он реализовал свою попытку в послематчевой серии пенальти.
Финал турнира запланирован на 27 сентября. «Майами» встретится с сильнейшей командой из пары «Хьюстон Динамо» – «Реал Солт Лейк».
Ранее «Интер» с 36-летним аргентинцем в составе завоевал Кубок лиг. В финале флоридский клуб переиграл «Нэшвилл» (1:1, по пенальти – 10:9).
В чемпионате МЛС Месси пока еще не дебютировал.
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А так защиту Интера не описать словами
1 Место Цинциннати.
3 место Филадельфия.
4 место Орландо Сити.
6 место Нешвил.
7 место Атланта Юнайтед.
10 место Даллас.
12 место Шарлот.
Выиграли 95% клубов которые уже в плей-офф МЛС. 1,3,4,6,7 место уже в накауте, надо для полной счастья выиграть 2 и 5 место. А дальше уже можно бить всех тех кто уже мимо плей-офф.
не будет подобного ещё долгие годы!