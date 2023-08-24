«Интер Майами» вышел в финал в обоих турнирах с участием Месси

Теги МЛС Кубок США Лионель Месси Интер Майами Футбол

Лионель Месси помог «Интер Майами» дойти до финала в двух турнирах.

Флоридская команда пробилась в финал Открытого кубка США. «Интер» прошел «Цинциннати» (3:3, по пенальти – 5:4). 36-летний нападающий стал автором двух голевых передач, также он реализовал свою попытку в послематчевой серии пенальти.

Финал турнира запланирован на 27 сентября. «Майами» встретится с сильнейшей командой из пары «Хьюстон Динамо» – «Реал Солт Лейк».

Ранее «Интер» с 36-летним аргентинцем в составе завоевал Кубок лиг. В финале флоридский клуб переиграл «Нэшвилл» (1:1, по пенальти – 10:9).

В чемпионате МЛС Месси пока еще не дебютировал.

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13 комментариев

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Жалгас Жолдасов
Вот казалось уже все проиграли, но нет - Месси на последней минуте просто отдает пас-конфетку :)

А так защиту Интера не описать словами
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VERBLYUD
Благодаря Месси ужасный сезон Интера стал очень успешным! Выиграли международный кубок, получили путевку в 1/8 ЛЧ КОНКАКАФ, вышли в финал Кубка США!
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Вова Пупкин
Поимерно так же, когда-то, Марадона начал вытягивать из болота Наполи. Месси, красавчек! И дальше ему желаю большой удачи!
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Greatest Of All Time
Месси с Интером выиграл
1 Место Цинциннати.
3 место Филадельфия.
4 место Орландо Сити.
6 место Нешвил.
7 место Атланта Юнайтед.
10 место Даллас.
12 место Шарлот.

Выиграли 95% клубов которые уже в плей-офф МЛС. 1,3,4,6,7 место уже в накауте, надо для полной счастья выиграть 2 и 5 место. А дальше уже можно бить всех тех кто уже мимо плей-офф.
+7
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Barsa! bolshe chem klub
творит историю...
не будет подобного ещё долгие годы!
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Фаррух Касимов
И все таки оккупация продолжается.Месси великий полководец!!💪💪💪
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Сижу на факсах Барселоны
Месси гений
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nugoboss
Вот что получилось, когда в команде присоединился лучши из лучших игроков в мире.
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Fan of Sport
🔥
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Ювентиниус
Говарять один в поле не воин. Но иногда бывает наоборот. Лео особенный.
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Dizzod
сейчас набегут глорихантеры, а я болел за Интер ещё до того как Бекс его создал.
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Tazemyrat Tolayew
Это волшебство, так бывает только в сне! Удачи на финале волшебник футбола Лео Месси! 🔥
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