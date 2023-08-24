«Интер Майами» вышел в финал в обоих турнирах с участием Месси

Лионель Месси помог «Интер Майами» дойти до финала в двух турнирах.

Флоридская команда пробилась в финал Открытого кубка США. « » прошел «Цинциннати» (3:3, по пенальти – 5:4). 36-летний нападающий стал автором двух голевых передач, также он реализовал свою попытку в послематчевой серии пенальти.

Финал турнира запланирован на 27 сентября. «Майами» встретится с сильнейшей командой из пары «Хьюстон Динамо» – «Реал Солт Лейк».

Ранее «Интер» с 36-летним аргентинцем в составе завоевал Кубок лиг. В финале флоридский клуб переиграл «Нэшвилл» (1:1, по пенальти – 10:9).

В чемпионате МЛС Месси пока еще не дебютировал.

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