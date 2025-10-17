«Лейпциг» хочет 100 млн евро за Диоманде – его купили за 20 млн этим летом из «Леванте». У 18-летнего вингера нет результативных действий в сезоне Бундеслиги

«Лейпциг» намерен получить 100 миллионов за Яна Диоманде.

Немецкий клуб этим летом приобрел футболиста за 20 миллионов евро у «Леванте».

В этом сезоне 18-летний вингер не сделал ни одного результативного действия в шести матчах в Бундеслиге. В среднем он проводит на поле 47 минут.

Сообщается, что в контракте футболиста нет суммы отступных, поэтому немецкий клуб обозначил сумму в размере 100 миллионов евро для команд, которые были бы заинтересованы в подписании Яна Диоманде . Статистику игрока можно изучить по ссылке .