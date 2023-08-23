Английским судьям запретили есть сэндвичи и жирную пищу в день матча. Экс-врач «МЮ» составил диету для арбитров

Названы продукты, которые запрещено есть английским судьям.

Организация Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), отвечающая за судейство в Англии, наняла бывшего врача « » Стива МакНэлли, покинувшего клуб после 16 лет работы, для составления рекомендаций по питанию для арбитров.

Судьям разослали список требований к питанию в день матча. Рисовые пироги, ореховая паста и рыбные котлеты допустимы к употреблению, сэндвичи и жирная пища – нет.

PGMOL сообщила рефери, что им не следует есть продукты и блюда с высоким содержанием клетчатки или орехов, которые перевариваются дольше.

Требования по питанию разделены на предматчевые и послематчевые. В качестве горячего судьям рекомендовано употребление белка – курицы, говядины или рыбы – с овощами и салатом.

Рыбные котлеты и сладкий картофель также разрешены, как и врапы с курицей, блюда стир-фрай (традиционная для китайской, прежде всего для кантонской, кухни техника быстрого обжаривания пищи в раскаленном масле в глубокой сковороде с покатыми стенками (воке) при постоянном помешивании – Sports.ru), карри и паста.

Перед играми также рекомендованы батончики для завтрака, особенно бренды Nakd и Go Ahead Yoghur Breaks.

Разрешены суши и пирожные. Список также включает манго, киви и дыню.

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