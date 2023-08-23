Английским судьям запретили есть сэндвичи и жирную пищу в день матча. Экс-врач «МЮ» составил диету для арбитров

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал судьи Тоттенхэм чемпионшип ЗОЖ Здоровье Питание Футбол

Названы продукты, которые запрещено есть английским судьям.

Организация Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), отвечающая за судейство в Англии, наняла бывшего врача «Манчестер Юнайтед» Стива МакНэлли, покинувшего клуб после 16 лет работы, для составления рекомендаций по питанию для арбитров.

Судьям разослали список требований к питанию в день матча. Рисовые пироги, ореховая паста и рыбные котлеты допустимы к употреблению, сэндвичи и жирная пища – нет.

PGMOL сообщила рефери, что им не следует есть продукты и блюда с высоким содержанием клетчатки или орехов, которые перевариваются дольше.

Требования по питанию разделены на предматчевые и послематчевые. В качестве горячего судьям рекомендовано употребление белка – курицы, говядины или рыбы – с овощами и салатом.

Рыбные котлеты и сладкий картофель также разрешены, как и врапы с курицей, блюда стир-фрай (традиционная для китайской, прежде всего для кантонской, кухни техника быстрого обжаривания пищи в раскаленном масле в глубокой сковороде с покатыми стенками (воке) при постоянном помешивании – Sports.ru), карри и паста.

Перед играми также рекомендованы батончики для завтрака, особенно бренды Nakd и Go Ahead Yoghur Breaks.

Разрешены суши и пирожные. Список также включает манго, киви и дыню.

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29 комментариев

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munkz
им бы Витамин Д попить. для работы мозга - самое то
+36
-2
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Сергей Иванов
Не понимаю, кто минусит шутки про слабоумие у английских рефери. Масштабы АПЛ как зрелища и бизнес-составляющей совершенно не совместимы с текущим уровнем арбитров, которые иногда, кажется, смотрят футбол чем угодно, но только не глазами.
+16
-2
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Rus Donskoy
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жаль, когда они пухоые то и матчи смотрится круто
+8
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Uragan Boy
это беспредел ...)
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p
Им скорее таблетки для памяти нужны
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АРТУР АЛИЕВ
Это они из-за сэндвичей так чудят что ли
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Andrey Ashhabadskiy
главное бухать могут
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Александр Титаренко
Экс врач МЮ...))))
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ВОЛКОДАВ
Ответ LPav
Ростовский врач выпустил рекомендации для судей РПЛ: раки и бабы
бабов раком
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Gri Za
Ответ munkz
им бы Витамин Д попить. для работы мозга - самое то
+ Б1-Б9
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LPav
Ростовский врач выпустил рекомендации для судей РПЛ: раки и бабы
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Vito Corleone
Новость 19.08: "Оливер не поставил пенальти в пользу «МЮ» после попадания мяча в руку Ромеро из «Тоттенхэма»";
Сегодня: "Английским судьям запретили есть сэндвичи и жирную пищу".
Наказаны?
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Предан Мадриду!!!
так все дело было в сэндвичах???
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Vito Corleone
мю продолжает работать с судьями
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AIBOLIT66
а суп гороховый?
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Andrey 52Rus
Маразм крепчает☝️🙂
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Дмитрий
РФС запретил судьям гороховый суп, чернослив, огурцы и молоко в день матча, но это не помогло.
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Mbest77
Будут теперь кричалки на стадионах «Судья - фитоняшка!»
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rdyabin@icloud.com
А вставать на колени перед неграми не запретили?
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Владимир Григоров
через какое-то время: допинг-проба показала высокое содержание сендвичей
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Серый
Им бы грибы запретить
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FilinMD
Ореховая паста разрешена, но с блюда с большим количеством орехов - нет?
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BorisBritva
По этому поводу нужен яркий комментарий Уткина.
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ВОЛКОДАВ
Больше похоже на скрытую рекламу брендоа
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Владимир Голованов
А то их с мячиками иногда путают...
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