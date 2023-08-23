Экс-коллега Рубиалеса рассказала о его домогательствах в 2017-м: «Я терпела унижения, он интересовался, какого цвета на мне белье. После истории с поцелуем поверить мне легче»
Бывшая подчиненная Луиса Рубиалеса обвинила его в домогательствах.
Тамара Рамос занимала пост директора по маркетингу в Ассоциации футболистов Испании (AFE) в то время, когда ее возглавлял Рубиалес – с 2010 по 2017 год. По словам женщины, она регулярно сталкивалась с проявлениями сексизма со стороны нынешнего главы Королевской испанской футбольной федерации, которые случались в том числе в присутствии известных футболистов – в частности, Икера Касильяса и Жерара Пике.
Описываемые события происходили в 2017 году. Шесть лет назад Рамос подала в суд на Рубиалеса, но в итоге достигла досудебного соглашения с AFE.
«Меня нисколько не удивляет [поцелуй Рубиалеса с Дженни Эрмосо], ведь я знаю его много лет, и он причинял мне страдания. Что меня удивило, так это то, что он сделал подобное публично.
Я терпела от Рубиалеса унижения, удары (имеются в виду удары кулаком по столу – Sports.ru) и слова, которые я не могу повторить, это продолжалось долгое время.
На глазах у всех, с сарказмом, над которым приходилось смеяться, он говорил: «Да ладно, ты пришла сюда надеть наколенники». Это слова, которых никто не заслуживает. Я была профессионалом, который просто выполнял свою работу.
Он интересовался у меня: «Интересно, какого цвета нижнее белье на тебе сегодня?» Мне было трудно ему противостоять, будучи женщиной в мире футбола, где нас немного, и с учетом той власти, которой он обладал и обладает до сих пор.
Когда я судилась с ним, у меня было двое детей, одному из которых было три месяца. Я чувствовала себя ужасно, переживала это очень тяжело. Я попросила его об увольнении, но он отказался, заявив, что если я уйду, то он мне даже выходное пособие не выплатит. И тогда мне пришлось подать на него в суд.
Думаю, теперь [после истории с поцелуем] будет легче мне поверить, ведь теперь все увидели все сами. У него хорошо подвешен язык, он демагог, и мне, как женщине, вряд ли бы поверили», – рассказала Рамос.
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И ведь любой бывшей подчиненной Рубиалеса в толерантной могут поверить - ведь зачем проверять, когда можно поверить на слово.
Да, в случае с Эрмосо Рубиалес знатно обкакался, но вот такие вот выпады из ниоткуда, не очень-то имеют доказательной базы.
Да и потом, если с Рамосом все решила в досудебном порядке, есть подозрения, что она просто хотела выудить что тогда денег, что сейчас хочет)
"Шесть лет назад Рамос подала в суд на Рубиалеса, но в итоге достигла досудебного соглашения с AFE"