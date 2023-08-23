Экс-коллега Рубиалеса рассказала о его домогательствах в 2017-м: «Я терпела унижения, он интересовался, какого цвета на мне белье. После истории с поцелуем поверить мне легче»

Теги Барселона Реал Мадрид Икер Касильяс Жерар Пике Луис Рубиалес Ла Лига происшествия Федерация футбола Испании сборная Испании жен Ассоциация футболистов Испании контент Футбол

Бывшая подчиненная Луиса Рубиалеса обвинила его в домогательствах.

Тамара Рамос занимала пост директора по маркетингу в Ассоциации футболистов Испании (AFE) в то время, когда ее возглавлял Рубиалес – с 2010 по 2017 год. По словам женщины, она регулярно сталкивалась с проявлениями сексизма со стороны нынешнего главы Королевской испанской футбольной федерации, которые случались в том числе в присутствии известных футболистов – в частности, Икера Касильяса и Жерара Пике.

Описываемые события происходили в 2017 году. Шесть лет назад Рамос подала в суд на Рубиалеса, но в итоге достигла досудебного соглашения с AFE.

«Меня нисколько не удивляет [поцелуй Рубиалеса с Дженни Эрмосо], ведь я знаю его много лет, и он причинял мне страдания. Что меня удивило, так это то, что он сделал подобное публично.

Я терпела от Рубиалеса унижения, удары (имеются в виду удары кулаком по столу – Sports.ru) и слова, которые я не могу повторить, это продолжалось долгое время.

На глазах у всех, с сарказмом, над которым приходилось смеяться, он говорил: «Да ладно, ты пришла сюда надеть наколенники». Это слова, которых никто не заслуживает. Я была профессионалом, который просто выполнял свою работу.

Он интересовался у меня: «Интересно, какого цвета нижнее белье на тебе сегодня?» Мне было трудно ему противостоять, будучи женщиной в мире футбола, где нас немного, и с учетом той власти, которой он обладал и обладает до сих пор.

Когда я судилась с ним, у меня было двое детей, одному из которых было три месяца. Я чувствовала себя ужасно, переживала это очень тяжело. Я попросила его об увольнении, но он отказался, заявив, что если я уйду, то он мне даже выходное пособие не выплатит. И тогда мне пришлось подать на него в суд.

Думаю, теперь [после истории с поцелуем] будет легче мне поверить, ведь теперь все увидели все сами. У него хорошо подвешен язык, он демагог, и мне, как женщине, вряд ли бы поверили», – рассказала Рамос.

Против босса испанского футбола уже премьер-министр – из-за скандала с поцелуем в губы игрока женской сборной

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61 комментарий

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El Kapitan
Понеслась!..
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a2wai
Запустился процесс отмены Рубиалеса.

И ведь любой бывшей подчиненной Рубиалеса в толерантной могут поверить - ведь зачем проверять, когда можно поверить на слово.
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
началось! сейчас какая нибудь женщина резко решит рассказать как он домогался к ней школе .
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utsh44psmr
Цвет то какой?
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Arthas M
Ответ a2wai
Запустился процесс отмены Рубиалеса. И ведь любой бывшей подчиненной Рубиалеса в толерантной могут поверить - ведь зачем проверять, когда можно поверить на слово.
Что значит поверить на слово? Поцеловать в губы по сути свою подчинённую? Это норм? А если он так раз сделал,то мб и до этого делал? Это разве не логично?
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a2wai
Ответ Arthas M
Что значит поверить на слово? Поцеловать в губы по сути свою подчинённую? Это норм? А если он так раз сделал,то мб и до этого делал? Это разве не логично?
А доказательства того, что он это раньше делал, будут лишь на словах?)

Да, в случае с Эрмосо Рубиалес знатно обкакался, но вот такие вот выпады из ниоткуда, не очень-то имеют доказательной базы.

Да и потом, если с Рамосом все решила в досудебном порядке, есть подозрения, что она просто хотела выудить что тогда денег, что сейчас хочет)
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Кузя Гитарист
Щас Ригобером со всей своей кодлой тоже признается в харассменте со стороны Рубиалеса
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Scorpic
Ответ a2wai
Запустился процесс отмены Рубиалеса. И ведь любой бывшей подчиненной Рубиалеса в толерантной могут поверить - ведь зачем проверять, когда можно поверить на слово.
Вообще-то в новости написано, что она подавала на него в суд. Так что нет необходимости верить, это зафиксированный факт
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QWertY
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Ты новость для начала прочти🤦🏻‍♂️
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Ярик01
Ответ Ничего Смешного
Ну вот, о чём и писал днём, давайте 17 года, 15, а я всё молчала и боялась, я victim.
Это какая-то массовая тупость - комментировать, не читая.
"Шесть лет назад Рамос подала в суд на Рубиалеса, но в итоге достигла досудебного соглашения с AFE"
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Raar
Пользуясь моментом, хочу заявить, что Тебас домогался Барселону и спрашивал, какого цвета у нее рычаги.
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deadjoker
Походу кто-то поставил на поток американский способ слива футбольных чиновников. Неужели Чеферин прокачался.
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Ovsyankin
Протестую! Это был чисто спортивный интерес!
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Wizard Harry
Ответ Дзмітрый Фарботка
может и Тебас домогался до кого-нибудь?
В детстве Ригорерку с Грейтестом за гаражи водил…
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Дзмітрый Фарботка
может и Тебас домогался до кого-нибудь?
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Люблю Марго Робби
Зеля: Рубиалес дай грошей
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BorisBritva
Размажут этого Луиса и правильно сделают. Этот чёрт совсем оборзел.
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Алешка Терминатор
Тот факт, что экс-коллега Рубиалеса существует, говорит о том, что её папа тоже чего-то такое её маме в своё время тоже говорил. Если, конечно, не в капусте нашли.
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blaugrana_man
Интересно, каким образом к этой новости имеют отношение теги Барселоны, Касильяса, Пике и мадридского Реала??
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Арг
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
началось! сейчас какая нибудь женщина резко решит рассказать как он домогался к ней школе .
В яслях
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brig_Mercury
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
началось! сейчас какая нибудь женщина резко решит рассказать как он домогался к ней школе .
причем это искалечело ей всю последующую жизнь, ибо она до сих пор чувствует его настойчивые прикосновения
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Ярик01
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Текст прочитай, может узнаешь
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Bobby Shmonka
Началось ,лысого точно зароют и уволят)))
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Arty K.
Пошла водичка горячая!
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Арг
Ответ Тюменский медвежонок
Я хоть и из Тюмени, но в 2015 году этот подонок Рубиалес приезжал к нам в город и спрашивал у моей девушки можно ли он потрогает ее за грудь, а потом не услышав ответ - потрогал! В это сложно поверить, но после поцелуя - вы мне поверите!
Верим!
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