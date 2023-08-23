Елизавета Нугуманова: «Фигурное катание – очень гнилой вид спорта, где девочки много говорят за спиной, постоянно какие-то слухи»

Теги сборная России женское катание Елизавета Нугуманова Мария Талалайкина Фигурное катание

Елизавета Нугуманова назвала фигурное катание гнилым видом спорта.

– У тебя есть негативный фидбек от близкой дружбы. Это повлияло на дальнейшее общение с людьми?

– Да, было такое. Близко общалась с Машей Талалайкиной, потом девочка дает интервью, говорит бред и неправду. Понимаю, для чего это было сделано – чтобы вернуться в группу. Это было больно. Человек приходил ко мне домой, пили чай с моей семьей...

После этой ситуации я стала более избирательно подходить к людям, которые находятся вокруг меня, это опыт. Полгода назад увидела ее в академии в Санкт-Петербурге, Маша прошла мимо, смотря вниз, даже не здороваясь. Если человек смотрит вниз при встрече – это показатель чувства вины, надеюсь.

У всех в жизни бывали ситуации, когда люди некрасиво поступают. Подобные случаи часто встречаются в фигурном катании. Считаю, что это очень гнилой вид спорта, где девочки много говорят за спиной, постоянно какие-то слухи.

– Почему?

– Сильная конкуренция, на этом фоне могут специально что-то раздувать. Я никогда этим не занималась, в сплетнях не участвовала.

– Любая на твоем месте сказала бы то же самое: «Я не говорю за спиной».

– Энергию нужно направлять в другое русло. Работа занимает много сил и времени. К тому же, особенно сейчас, не до этого – много не каталась, недавно возобновила тренировки, – сказала фигуристка.

Талалайкина о конфликте Нугумановой и Рукавицына: «Лиза хотела добиться вау-эффекта, хайпануть. Меня в группе никто не унижал и не оскорблял»

Светлана Соколовская – о работе со звездами, переходе Трусовой и семье. Смотрите эпизод сериала «Один на один» бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
И самая гнилая сама Нугуманова. Не может сдержать желчь и зависть.
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Orange carrot
Лиз, ну какая из тебя конкурентка😅
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
theDoctor
Тут и болельщики такие. А ещё смешно что это вообще не спорт, ибо критерием победы являются оценки жюри.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Prokofyev
Ответ Olga.t
И самая гнилая сама Нугуманова. Не может сдержать желчь и зависть.
Фотки зато она выкладывает огонь!)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Irina Kistler
Для Нагуманой из учебника по психологии: "Взгляд просто вниз или вправо вниз — переживание, представление кинестетических ощущений (Кинестетика).
Взгляд влево вниз — внутренний монолог или диалог (человек разговаривает сам с собой) и контроль речи (человек тщательно выбирает слова в общении) (Аудиально-дигитальный процесс, внутренний монолог), - У неё были свои мысли и Нагуманову она просто не заметила и не хотела приветствовать- зачем?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vhlam
Зато болельщики фигурки адекватные, вежливые и доброжелательные ко всем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Злой Руся
Постоянные какие то слухи разносит фанатье больное.
А где кто то говорит за спиной, это не только в фигурном катании, и даже не только в женском коллективе. Это везде есть!
Хотя, она то и жизни другой не видела, откуда Нугумановой знать))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sat397
Они не только много говорят за спиной, ещё и подсыпают своим прямым соперницам кое что...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий