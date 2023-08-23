Елизавета Нугуманова: «Фигурное катание – очень гнилой вид спорта, где девочки много говорят за спиной, постоянно какие-то слухи»

Елизавета Нугуманова назвала фигурное катание гнилым видом спорта.

– У тебя есть негативный фидбек от близкой дружбы. Это повлияло на дальнейшее общение с людьми?

– Да, было такое. Близко общалась с Машей Талалайкиной, потом девочка дает интервью, говорит бред и неправду. Понимаю, для чего это было сделано – чтобы вернуться в группу. Это было больно. Человек приходил ко мне домой, пили чай с моей семьей...

После этой ситуации я стала более избирательно подходить к людям, которые находятся вокруг меня, это опыт. Полгода назад увидела ее в академии в Санкт-Петербурге, Маша прошла мимо, смотря вниз, даже не здороваясь. Если человек смотрит вниз при встрече – это показатель чувства вины, надеюсь.

У всех в жизни бывали ситуации, когда люди некрасиво поступают. Подобные случаи часто встречаются в фигурном катании. Считаю, что это очень гнилой вид спорта, где девочки много говорят за спиной, постоянно какие-то слухи.

– Почему?

– Сильная конкуренция, на этом фоне могут специально что-то раздувать. Я никогда этим не занималась, в сплетнях не участвовала.

– Любая на твоем месте сказала бы то же самое: «Я не говорю за спиной».

– Энергию нужно направлять в другое русло. Работа занимает много сил и времени. К тому же, особенно сейчас, не до этого – много не каталась, недавно возобновила тренировки, – сказала фигуристка.

Талалайкина о конфликте Нугумановой и Рукавицына: «Лиза хотела добиться вау-эффекта, хайпануть. Меня в группе никто не унижал и не оскорблял»

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