Алонсо может покинуть «Барсу». Хави доволен защитником, но клубу могут потребоваться ресурсы для новых сделок

Теги Барселона Хави возможные трансферы Маркос Алонсо Иньиго Мартинес Жоау Канселу Футбол

Маркос Алонсо может покинуть «Барселону».

Это может случиться из-за ситуации в клубе, в частности, из-трансфера Иньиго Мартинеса и скорого перехода Жоау Канселу. Кроме того, уход Алонсо улучшил бы финансовое положение «Барсы», что позволило бы подписывать новых футболистов.

По данным As, тренер Хави очень доволен игрой Алонсо и пока не давал добро на его уход, но он осознает, что если «Барсе» понадобятся ресурсы для новых сделок, то защитник может уйти.

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47 комментариев

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Nik-17
Чистая тактика из FM, берём всех бесплатных и продаем через год хоть куда-нибудь
+55
-2
+53
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Burchik
Понадобятся ресурсы, чтобы вернуть обеды резервной команде
+48
-5
+43
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fisher40
Через год: Канселу осознает, что ему надо уйти из БЧК, чтобы клуб мог зарегистрировать новых новичков. Хави доволен защитником, но понимает важность подписания новых игроков. Сообщается, что пока Лига не даёт согласия на использование 17-го рычага. Барселона рассматривает возможность аукциона футболок прошлых коллекций.
+58
-16
+42
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Bazilic
Ответ DolJun
фк мем в своем репертуаре)
Все не могу забыть, как же развели Челси
За Аубу получили деньги и еще игрока в обойму
+17
-5
+12
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EminenceGrise
Ответ B@SS
ФК Больше чем шапито ))
А Челси здесь причем? Ты что здесь забыл? Потерялся?
+14
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Ya_Mama
Алонсо может покинуть «Барсу». Хави доволен защитником, но спорцу могут потребоваться новости про Барсу помимо 10 постов в день про Месси в МЛС.
+5
-1
+4
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B@SS
ФК Больше чем шапито ))
+17
-14
+3
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fisher40
Ответ Bazilic
Канселу не покупают, а берут в аренду
не суть важно, можно подставить любую другую фамилию покупаемого футболиста.
+8
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ДЖИН
Денег нет, поэтому Хави доволен этим шлаком. Но даже со шлаком мы натягиваем реал на его гланды.
+5
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blаncо
Ответ Metalloid
Он там в центре играл, а не на фланге, алло! И не зареган, так как хотят продать.
Его брали на замену Альбе, а потом уже стали пихать в центр, где он ни о чём.
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Metalloid
Ответ blаncо
Доволен чисто из вежливости. Алонсо Барсе совсем не нужен при таком-то Бальде. Тот факт, что его не зарегали к 1 туру об этом говорит.
Он там в центре играл, а не на фланге, алло! И не зареган, так как хотят продать.
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Бронислав Каминский
Ответ B@SS
ФК Больше чем шапито ))
Забавно очень,когда глоры синебуса что-то про шапито пишут)))Сколько за сегодня уже подписали чуквумэкей?Как там дела в середине таблицы?
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Chelsea`s Lev
У Алонсо ещё год контракта... у него спросили?
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Metalloid
Ответ Bazilic
В центр взяли Иньиго Мартинеса
Это сейчас, я про то, где он играл в том году. То, что его надо отдавать, если дадут хоть какие-то деньги, не оспаривается, конечно )
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yarmuck
Ответ DolJun
фк мем в своем репертуаре)
Это скорее ты в своем репертуаре.
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DolJun
Ответ Bazilic
Все не могу забыть, как же развели Челси За Аубу получили деньги и еще игрока в обойму
как? челси нужно было избавиться от игрока и умаслить тренера нападающим) фк мем просто вытянул счастливый билет - а гонору будто развели кого-то)
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sundance
Ответ ДЖИН
Денег нет, поэтому Хави доволен этим шлаком. Но даже со шлаком мы натягиваем реал на его гланды.
да бросьте вы эту пошлую риторику…это я как пожилой болельщик Барсы говорю…
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Бронислав Каминский
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
По большому счету Алонсо оставаться нет смысла. Чемпионом Испании он стал, сыграв заметную роль. В этом сезоне с приходом Иньиго и при таком Бальде рассчитывать на игровое время будет трудновато. Поэтому может и имеет смысл податься туда, где будет больше игровой практики, чтобы поиграть в футбол под конец карьеры, а не сидеть на лавке и терять оставшиеся драгоценные сезоны.
Прикол в том,что Иньиго пока тоже без регистрации
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kx9vs4qvvm
Ответ Burchik
Понадобятся ресурсы, чтобы вернуть обеды резервной команде
На автобус вдруг не хватит
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Dimagger
Ответ fisher40
Через год: Канселу осознает, что ему надо уйти из БЧК, чтобы клуб мог зарегистрировать новых новичков. Хави доволен защитником, но понимает важность подписания новых игроков. Сообщается, что пока Лига не даёт согласия на использование 17-го рычага. Барселона рассматривает возможность аукциона футболок прошлых коллекций.
Хоть и болельщик Барсы, но коммент класс. Как сейчас модно говорить - "орнул" :)
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Bazilic
Ответ fisher40
Через год: Канселу осознает, что ему надо уйти из БЧК, чтобы клуб мог зарегистрировать новых новичков. Хави доволен защитником, но понимает важность подписания новых игроков. Сообщается, что пока Лига не даёт согласия на использование 17-го рычага. Барселона рассматривает возможность аукциона футболок прошлых коллекций.
Канселу не покупают, а берут в аренду
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blаncо
Доволен чисто из вежливости. Алонсо Барсе совсем не нужен при таком-то Бальде. Тот факт, что его не зарегали к 1 туру об этом говорит.
+4
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Кузя Гитарист
Ответ Кузя Гитарист
Молодежи уже урезали завтраки и обеды . Бчк же как никак
Сытые и довольные сосьос активно минусуют 😂
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Кузя Гитарист
Ответ Jack Daniels
можно еще молодежь и резерв в чем нибудь урезать и проблем не будет
Молодежи уже урезали завтраки и обеды . Бчк же как никак
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as009595@icloud.com
Забавная политика у Барсы, продают не нужное , чтоб купить нужное, но один нюанс, через год это нужное становится не нужным), такой вот круговорот
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