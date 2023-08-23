Алонсо может покинуть «Барсу». Хави доволен защитником, но клубу могут потребоваться ресурсы для новых сделок

Маркос Алонсо может покинуть «Барселону».

Это может случиться из-за ситуации в клубе, в частности, из-трансфера Иньиго Мартинеса и скорого перехода Жоау Канселу. Кроме того, уход Алонсо улучшил бы финансовое положение «Барсы», что позволило бы подписывать новых футболистов.

По данным As, тренер Хави очень доволен игрой Алонсо и пока не давал добро на его уход, но он осознает, что если «Барсе» понадобятся ресурсы для новых сделок, то защитник может уйти.

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