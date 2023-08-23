«Зенит» предложит 25 млн евро за форварда «Фламенго» Педро

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия возможные трансферы агенты Педро Абреу Футбол

«Зенит» вступил в переговоры о трансфере форварда «Фламенго» Педро Абреу.

Клуб из Санкт-Петербурга встретился с агентами 26-летнего нападающего сборной Бразилии и готовит предложение для «Фламенго» на 25 миллионов евро.По данным Globo, пока официальных переговоров между командами не было – общение идет с агентами игрока.

Ранее «Аль-Хилаль» давал за Педро от 30 до 35 миллионов евро, а «Бенфика» готова была заплатить за форварда от 18 до 20 млн.

В прошлом сезоне Педро стал лучшим бомбардиром «Фламенго», забив 27 голов в 41 матче. В этом сезоне он потерял место в основе и доверие тренера Хорхе Сампаоли и сыграл 250 минут за 10 последних матчей.

Вероятно, изменение положения игрока в команде связано с тем, что «Фламенго» уволил помощника Сампаоли за удар в лицо Педро во время стычки, когда тренер и игрок обвинили друг друга в неуважении.

У Педро 1 гол в 6 матчах за сборную Бразилии, он провел 2 матча на ЧМ-2022. Его статистика – здесь.

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84 комментария

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Blaumerc
бразильская академия зенита работает как швейцарские часы.
+70
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Гамарджоба Генацвале
А был бы Педриньо можно было бы за 12.5 забрать, а тут целый Педро.
+49
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Тимофей Воробьёв
Мало ли в Бразилии педров...и не сосчитаешь
+17
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El False
Ответ Russ Ivan
Очередной воспитанник академии на подходе к основе...
Смешно от болельщика спартака слышать про основу и воспитанников🤡
+20
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lovkac
Весной 2024 Педро будет забивать голы с передач Педриньо
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Причёска Бэйла
Ответ Russ Ivan
Очередной воспитанник академии на подходе к основе...
Боль прошла?
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Groznyi2024
Спасибо, что не Педроша
+9
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Russ Ivan
Очередной воспитанник академии на подходе к основе...
+31
-23
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Игорь Пичугин
Ну если подпишут, все трясись Зарема!
+10
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mitos
Зачем выращивать бананы если их можно покупать...
+7
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tracid
Ответ Alexander Tryapyshko
Лучше б 10 за Гринвуда предложили
так он вообще бесплатный сейчас
+5
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Гамарджоба Генацвале
Ответ SMART789
Педриньо уже взяли зимой подъедет
Красота, полный комплект.
+5
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Кирилл Демченко
Ответ Mbest77
2,5 миллиарда может лучше на что-то другое потратить в нынешней ситуации?
а ты думаешь они пойдут куда то на дело?! я просто напомню что Спартак уже 40 млн потратил за год
+5
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SMART789
Ответ Гамарджоба Генацвале
А был бы Педриньо можно было бы за 12.5 забрать, а тут целый Педро.
Педриньо уже взяли зимой подъедет
+7
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Alexander Tryapyshko
Лучше б 10 за Гринвуда предложили
+4
-1
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Volgogradets
Миллер, за чей счет этот банкет?
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Bulat89
Это,чтобы Чемпионство наверняка)
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Glyb Aleksey
У кого-то, несмотря на все происходящее в стране, трансферы с семью нулями в не рублях по расписанию. Может, хоть раз вместо распила семизначной суммы финансы на более актуальные нужны потрататить?
+3
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tracid
Ответ lordblack
А что ты на частный клуб киваешь? Газпром и его дочки - госкомпании, в отличии от лукойла. Газпром мог бы лучше на СВО потратить, чем на педринец всяких.
да и Лукойл тоже самое только чуть по другому. нету в РФ бизнеса такого плана не государственного
+2
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Penguin87
Ответ Тимофей Воробьёв
Мало ли в Бразилии педров...и не сосчитаешь
Прям зашел поискать эту цитату в комментах))))
+2
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Арасланов Роман
По моему в Питере уже с жиру бесятся, ибо только сумашедший может предлагать за игрока чемпионата Бразилии 25 млн
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Sp1Ls
Ответ Mbest77
2,5 миллиарда может лучше на что-то другое потратить в нынешней ситуации?
Какие 2,5 миллиарда? Вы что там курите?
+4
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Фёдор Кузнецов
Ответ SMART789
Педриньо уже взяли зимой подъедет
Там тоже Педро
+2
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Макс Max
Ответ andrey.zubkov1985@icloud.com
Педриньо ж зимой прикатит.Будет 1,5 Педро у нас
А Педро + Педриньо получается целый Педрито как известно
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fizrukfizruk
«в Бразилии этих донов Педров»
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