«Зенит» предложит 25 млн евро за форварда «Фламенго» Педро

«Зенит» вступил в переговоры о трансфере форварда «Фламенго» Педро Абреу.

Клуб из Санкт-Петербурга встретился с агентами 26-летнего нападающего и готовит предложение для «Фламенго» на 25 миллионов евро.По данным Globo, пока официальных переговоров между командами не было – общение идет с агентами игрока.

Ранее «Аль-Хилаль» давал за Педро от 30 до 35 миллионов евро, а «Бенфика» готова была заплатить за форварда от 18 до 20 млн.

В прошлом сезоне Педро стал лучшим бомбардиром «Фламенго», забив 27 голов в 41 матче. В этом сезоне он потерял место в основе и доверие тренера Хорхе Сампаоли и сыграл 250 минут за 10 последних матчей.

Вероятно, изменение положения игрока в команде связано с тем, что « » уволил помощника Сампаоли за удар в лицо Педро во время стычки, когда тренер и игрок обвинили друг друга в неуважении.

У Педро 1 гол в 6 матчах за сборную Бразилии, он провел 2 матча на ЧМ-2022. Его статистика – здесь.

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