Мостовой, Агкацев и Агаларов – финалисты премии «Джентльмен года». Хавбек «Зенита» стал лидером голосования болельщиков

Определен шорт-лист премии «Джентльмен года» в РПЛ.

В число финалистов по итогам голосования болельщиков вошли трое футболистов – Андрей Мостовой («Зенит »), Станислав Агкацев («Краснодар ») и Гамид Агаларов («Динамо» Махачкала).

Мостовой набрал 20% голосов болельщиков, Агаларов – 19%, Агкацев – 17%.

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян был исключен из голосования премии из-за ситуации с футболистом «Ахмата» Усманом Ндонгом.

Из тройки претендентов победителя выберет специальное жюри, в которое входят известные тренеры и авторитетные специалисты.

Имя обладателя премии «Джентльмен года» будет объявлено до конца ноября.