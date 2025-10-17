  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой, Агкацев и Агаларов – финалисты премии «Джентльмен года». Хавбек «Зенита» стал лидером голосования болельщиков
10

Мостовой, Агкацев и Агаларов – финалисты премии «Джентльмен года». Хавбек «Зенита» стал лидером голосования болельщиков

Определен шорт-лист премии «Джентльмен года» в РПЛ.

В число финалистов по итогам голосования болельщиков вошли трое футболистов – Андрей МостовойЗенит»), Станислав АгкацевКраснодар») и Гамид Агаларов («Динамо» Махачкала).

Мостовой набрал 20% голосов болельщиков, Агаларов – 19%, Агкацев – 17%.

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян был исключен из голосования премии из-за ситуации с футболистом «Ахмата» Усманом Ндонгом.

Из тройки претендентов победителя выберет специальное жюри, в которое входят известные тренеры и авторитетные специалисты.

Имя обладателя премии «Джентльмен года» будет объявлено до конца ноября.

Кто победит в главном матче Бундеслиги?476 голосов
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Комсомольская правда»
logoКраснодар
рейтинги
logoАндрей Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoГамид Агаларов
logoДинамо Махачкала
logoСтанислав Агкацев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Шанхай» Слуцкого победил во втором матче Суперлиги подряд – 2:1 «Циндао Вест Кост». Команда Леонида Слуцкого отстает от лидирующего «Порта» на три очка
15 минут назадВидео
В Великобритании хотят добиться разрешения фанатам «Маккаби» посетить матч с «Астон Виллой». Министр культуры Нэнди обсудит это с МИД страны
118 минут назад
«Ман Сити» к месяцу черной истории заказал стих у поэта Сиссея. Его зачитали первый темнокожий игрок в истории клуба, а также Онуоха, Райт-Филлипс, Диаш, Доку
1429 минут назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыгрывает «Циндао Вест Кост» – 2:1, Юй Ханьчао забил, Спортс’’ показывает матч в прямом эфире с комментарием Лукомского
2543 минуты назадВидео
Пеп Гвардиола: «В «Барсе» и «Баварии» было ощущение: если что не так – меня уберут. В «Ман Сити» нет такой проблемы. Работа еще не завершена, вот почему я здесь»
14сегодня, 13:02
Черчесов о нежелании Кахигао брать российского тренера: «Приезжает человек из-за границы и применяет санкции к местным специалистам? Выглядит странно, если это так»
23сегодня, 12:59
Аморим о словах Рэтклиффа про три года: «Приятно это слышать, но я не хочу, чтобы в «МЮ» думали, что у нас есть время. Мы должны доказывать каждую неделю, что готовы побеждать»
17сегодня, 12:48
Сперцян исключен из номинации «Джентльмен года» из-за ситуации с Ндонгом: «Cожалеем о случившемся, но уверены в необходимости следовать духу премии»
45сегодня, 12:45
Флик о травмах «Барсы»: «Ямаль и Фермин вернулись, но не могут играть все 90 минут. Планируем, что Рафинья будет готов к класико»
2сегодня, 12:32
Футболисты разгневаны из-за матча Ла Лиги в США – капитаны обсуждают протест в ближайшем туре. Игры могут останавливать на 20-30 секунд (COPE)
53сегодня, 12:31
Ко всем новостям
Последние новости
Ямаль перестанет раздавать автографы из-за сотрудничества с сайтом по продаже атрибутики с подписями звезд. «Барса» ведет переговоры с игроком о получении росписей для выполнения обязательств
1 минуту назад
Романцев об иностранных тренерах: «Надо поставить задачу изучать русский. Может, уменьшать им зарплату, если они в течение какого‑то времени не будут знать язык»
8 минут назад
«Ростов» чаще всех бросает длинные ауты в штрафную в РПЛ, ЦСКА – реже всех. Главный адресат аутов – Дзюба
8сегодня, 12:20
«Черчесов был говном для всех, а сейчас главный тренер страны. У нас обо всех так: две игры проиграл – ты говно». Ловчев о словах Станковича
7сегодня, 12:11
Миранчукам исполнилось 30 лет. Сборная России поздравила братьев: «83 матча и 17 голов за национальную команду на двоих»
9сегодня, 11:54
«Эмери говорил: «У меня нет поддержки». Группировки! Не контролировал ни русских, ни легионеров. Карпин решил: «Да я знаю, как это работает!» Мох про Унаи в «Спартаке»
12сегодня, 11:46
Ферран не сыграет с «Жироной» – это мера предосторожности. У форварда «Барсы» перегруз задней поверхности бедра
1сегодня, 11:29
«Лейпциг» хочет 100 млн евро за Диоманде – его купили за 20 млн этим летом из «Леванте». У 18-летнего вингера нет результативных действий в сезоне Бундеслиги
11сегодня, 11:20
Семак о 8-м месте Соболева в мире по игре головой: «Не понимаю критерии оценки, команды и чемпионаты разные. То же самое, что xG, глядя на матч, нужно смотреть по-другому»
4сегодня, 10:52
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Фейхи», «Аль-Ахли» Мареза примет «Аль-Шабаб», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Фатехом» в субботу
сегодня, 07:22