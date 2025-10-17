Мостовой, Агкацев и Агаларов – финалисты премии «Джентльмен года». Хавбек «Зенита» стал лидером голосования болельщиков
Определен шорт-лист премии «Джентльмен года» в РПЛ.
В число финалистов по итогам голосования болельщиков вошли трое футболистов – Андрей Мостовой («Зенит»), Станислав Агкацев («Краснодар») и Гамид Агаларов («Динамо» Махачкала).
Мостовой набрал 20% голосов болельщиков, Агаларов – 19%, Агкацев – 17%.
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян был исключен из голосования премии из-за ситуации с футболистом «Ахмата» Усманом Ндонгом.
Из тройки претендентов победителя выберет специальное жюри, в которое входят известные тренеры и авторитетные специалисты.
Имя обладателя премии «Джентльмен года» будет объявлено до конца ноября.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Комсомольская правда»
