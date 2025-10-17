«Барса» обеспокоена образом жизни Ямаля. Клубу не нравится, что происходит с вингером в последние месяцы (Ману Карреньо)

«Барселона» обеспокоена поведением Ламина Ямаля.

Об этом сообщил журналист Cadena SER Ману Карреньо в программе El Larguero.

«Есть определенная тревога по поводу повседневной жизни Ламина . Это не повод для паники, но клубу не нравятся некоторые вещи, происходящие с ним в последние месяцы. Не устраивает его поведение и образ жизни, который он ведет», – сказал Карреньо.

Карреньо ранее поделился информацией , что спортивный директор «Барселоны» Деку отговорил главного тренера Ханси Флика от наказания Ямаля за опоздание на собрание перед игрой с «ПСЖ». Немец обычно исключал провинившихся игроков из стартового состава. Позднее Флик опроверг это заявление.

