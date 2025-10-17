  • Спортс
  «Барса» обеспокоена образом жизни Ямаля. Клубу не нравится, что происходит с вингером в последние месяцы (Ману Карреньо)
«Барса» обеспокоена образом жизни Ямаля. Клубу не нравится, что происходит с вингером в последние месяцы (Ману Карреньо)

«Барселона» обеспокоена поведением Ламина Ямаля.

Об этом сообщил журналист Cadena SER Ману Карреньо в программе El Larguero. 

«Есть определенная тревога по поводу повседневной жизни Ламина. Это не повод для паники, но клубу не нравятся некоторые вещи, происходящие с ним в последние месяцы. Не устраивает его поведение и образ жизни, который он ведет», – сказал Карреньо. 

Карреньо ранее поделился информацией, что спортивный директор «Барселоны» Деку отговорил главного тренера Ханси Флика от наказания Ямаля за опоздание на собрание перед игрой с «ПСЖ». Немец обычно исключал провинившихся игроков из стартового состава. Позднее Флик опроверг это заявление.

Ники Николь – девушка Ламина Ямаля. Аргентинская рэп-звезда старше футболиста на семь лет!

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
