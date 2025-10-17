«Барса» обеспокоена образом жизни Ямаля. Клубу не нравится, что происходит с вингером в последние месяцы (Ману Карреньо)
«Барселона» обеспокоена поведением Ламина Ямаля.
Об этом сообщил журналист Cadena SER Ману Карреньо в программе El Larguero.
«Есть определенная тревога по поводу повседневной жизни Ламина. Это не повод для паники, но клубу не нравятся некоторые вещи, происходящие с ним в последние месяцы. Не устраивает его поведение и образ жизни, который он ведет», – сказал Карреньо.
Карреньо ранее поделился информацией, что спортивный директор «Барселоны» Деку отговорил главного тренера Ханси Флика от наказания Ямаля за опоздание на собрание перед игрой с «ПСЖ». Немец обычно исключал провинившихся игроков из стартового состава. Позднее Флик опроверг это заявление.
Ники Николь – девушка Ламина Ямаля. Аргентинская рэп-звезда старше футболиста на семь лет!
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
