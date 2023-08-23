Вывеску с фамилией Исинбаевой демонтировали со стадиона в Махачкале

Теги Елена Исинбаева сборная России жен прыжки с шестом Р-Спорт Легкая атлетика

Вывеску с фамилией Елены Исинбаевой убрали со стадиона в Махачкале.

Ранее Исинбаева заявила, что ее воинские звания, полученные за время выступления за ЦСКА, носят номинальный характер. 

После этого глава Дагестана Сергей Меликов предложил пересмотреть название махачкалинского стадиона, который носил имя Исинбаевой. 

В августе вышло постановление правительства республики о переименовании стадиона – ему вернули прежнее название «Труд». 

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27 комментариев

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bellyashe
оголтелая русофобия и переписывание истории!
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Hardy
"мы в отличие от ЭТИХ никого не отменяем"🤣🤡
+38
-5
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Trash Talking
Теперь надо как с друзьями Сталина, вырезать ее со всех фотографий :)
+24
-4
+20
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4 shizzle ma nizzle
Галя, тут это, отмена!!
+10
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Jefri AG
Придётся теперь Исинбаевой ехать на гастроли в Донбасс, вымаливать прощение... иначе не сможет спать по ночам на чужбине.
+8
-3
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Артем Чабанов
Исинбаева - номинальный военнослужащий. Нет ли здесь номинальной дискредитации номинальных вооружённых сил?
+3
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AlexRW
Культура отмены докатилась и до Дагестана! Не иначе клятое ЦИПСО виновато!
+2
0
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Сергей Орлов
Позорники.
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Ходор
До прыгалась...
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Харламов Никита
🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
конъюнктурщики
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Eridan
Будучи на Канарских островах Исинбаева на всем, чем угодно вертела все эти «наказания». И правильно делает, ибо Канары >>>>> гонения от ура-патриотов.
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Ярик01
Надо было расстрелять вывеску.
Из гаубицы
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Любезный Коссутий
не Тенерифе ей отправьте, лол
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slon 104
Вот так проходит мирская слава 🙄
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expertmer2020
Надеюсь, вывеску передадут Лене.
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бацко нановша
https://www.youtube.com/watch?v=TVGlHDddNQA
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MauR
щитаю надо наградить главу за отличное и своевременное переименование и даже название. Статую в 50м возле АЗС.
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Александр Тараканов
От любви до ненависти, один шаг.
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СССР цэ европа! - скакал?
И правильно сделали, убрали... - как доску маннергейма в Ленинграде
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