Вывеску с фамилией Исинбаевой демонтировали со стадиона в Махачкале

Вывеску с фамилией Елены Исинбаевой убрали со стадиона в Махачкале.

Ранее Исинбаева заявила, что ее воинские звания, полученные за время выступления за ЦСКА, носят номинальный характер.

После этого глава Дагестана Сергей Меликов предложил пересмотреть название махачкалинского стадиона, который носил имя Исинбаевой.

В августе вышло постановление правительства республики о переименовании стадиона – ему вернули прежнее название «Труд».

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