Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Фейхи», «Аль-Ахли» Мареза примет «Аль-Шабаб», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Фатехом» в субботу
В чемпионате Саудовской Аравии пройдут матчи 5-го тура.
В пятницу «Аль-Иттихад» Карима Бензема сыграет в гостях с «Аль-Фейхой», «Аль-Ахли» Рияда Мареза примет «Аль-Шабаб».
В субботу «Аль-Хилаль» Малкома встретится на выезде с «Аль-Иттифаком» Джорджиньо Вейналдума, «Аль-Наср» Криштиану Роналду проведет домашний матч с «Аль-Фатехом».
В воскресенье «Аль-Кадисия» Матео Ретеги будет противостоять в гостях «Неому».
Чемпионат Саудовской Аравии
5-й тур
17 октября 15:05, Al Majma'ah Sports City Stadium
Не начался
17 октября 15:10, King Abdullah Sport City Stadium
17 октября 18:00, King Abdullah Sports City
Не начался
18 октября 14:45, EGO Stadium
Не начался
18 октября 15:15, Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadium
18 октября 18:00, Al-Awwal Park
Не начался
19 октября 14:45, Prince Mohamed bin Fahd Stadium
Не начался
19 октября 15:10, King Abdullah Sport City Stadium
Не начался
19 октября 18:00, King Khalid Sport City Stadium
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости