  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Фейхи», «Аль-Ахли» Мареза примет «Аль-Шабаб», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Фатехом» в субботу
0

Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Фейхи», «Аль-Ахли» Мареза примет «Аль-Шабаб», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Фатехом» в субботу

В чемпионате Саудовской Аравии пройдут матчи 5-го тура.

В пятницу «Аль-Иттихад» Карима Бензема сыграет в гостях с «Аль-Фейхой», «Аль-Ахли» Рияда Мареза примет «Аль-Шабаб».

В субботу «Аль-Хилаль» Малкома встретится на выезде с «Аль-Иттифаком» Джорджиньо Вейналдума, «Аль-Наср» Криштиану Роналду проведет домашний матч с «Аль-Фатехом».

В воскресенье «Аль-Кадисия» Матео Ретеги будет противостоять в гостях «Неому».

Чемпионат Саудовской Аравии

5-й тур

Высшая лига. 5 тур
18 октября 14:45, EGO Stadium
Аль-Иттифак
Не начался
Аль-Хилаль

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoАль-Фейха
logoАль-Холуд
logoАль-Ахли Джидда
logoАль-Шабаб Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Нажма
результаты
logoАль-Иттихад Джидда
logoАль-Хазем
logoАль-Охдуд
logoАль-Хилаль
logoАль-Рияд
logoАль-Фатех
logoАль-Халидж
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАль-Иттифак
logoАль-Кадисия
logoАль-Таавун
logoДамак
logoНеом
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Палмер пропустит еще 6 недель из-за травмы паха. Хавбек «Челси» не играет с 20 сентября
1 минуту назад
Семак о том, что «Зенит» называют сборной Бразилии: «Проще поддевать и писать всякую ерунду, чем рассуждать о хорошем. Реалии жизни»
513 минут назад
Россия боролась бы за выход из группы на ЧМ, считает Мелехин: «В РПЛ каждый может выиграть у каждого – мы могли бы составить конкуренцию на европейской арене»
824 минуты назад
«Индепендьенте» хочет вернуть Барко. Хавбек «Спартака» не против перехода (Olé)
1525 минут назад
«Матч ТВ» покажет класико «Реал» – «Барса» в записи. В прямом эфире – игра «Зенита» против «Динамо»
13237 минут назад
Этот сезон РПЛ – худший по чистому времени за 5 лет (49:32 за матч). ВАР вмешивается чаще, чем в топ-5 лиг – 0,61 в среднем за матч
4246 минут назад
Дмитрий Аленичев: «Базовые клубы сборной – ЦСКА и «Локомотив». Для чего академия «Спартака»? Чтобы выпускать футболистов – сейчас это не так»
1055 минут назад
Ждем вас в Сирене – нужен QA-инженер, который будет тестировать наши спецпроекты: тесты, квизы, игры и многое другое!
сегодня, 08:00Вакансия
Роналду забьет 1000-й гол в октябре 2026-го, прогнозирует Sky Sports, опираясь на статистику. Сейчас у Криштиану 948 мячей
46сегодня, 07:40
Ван Дейк о селекции «Ливерпуля»: «Продали таких мастеров, как Диас, Нуньес, Куанса и Эллиотт, потеряв в качестве. Клуб блестяще сработал в плане трансферов, но усилением они пока не стали»
48сегодня, 06:47
Ко всем новостям
Последние новости
Ван Дейк о «Ливерпуле»: «Быть самым большим клубом Англии – наша цель. Мы любим побеждать и оставаться на вершине, но АПЛ – невероятно сложный турнир»
110 минут назад
Вратарь «Локо» Веселов: «Первоочередная задача – закрепиться и играть в РПЛ. Цель — попасть в Европу»
1сегодня, 07:59
Ари может вернуться на пост спортивного директора «Торпедо»
6сегодня, 07:46
Черчесов об «Ахмате»: «Любят писать, что мы с дубинами бегаем на тренировках, но это не так. Проводим теоретические занятия. «Краснодар» — команда качественная, но и мы смотрелись на том же уровне»
сегодня, 07:34
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого сыграет в гостях с «Циндао Вест Кост», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало в 15:00
1сегодня, 07:02Видео
Дюков о лимите: «Не сомневаюсь, что министерство учтет мнение клубов»
9сегодня, 06:59
Чемпионат Испании. «Эспаньол» в гостях у «Овьедо», «Барселона» и «Реал» проведут матчи в выходные
1сегодня, 06:25
Чемпионат Германии. «Унион» примет «Гладбах», «Бавария» сыграет с «Дортмундом» в субботу
1сегодня, 05:37
«ПСЖ» – «Страсбур». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 05:00
«Знамя Труда» опроверг слухи о закрытии клуба: «Уже формируем бюджет на следующий сезон»
1сегодня, 04:50