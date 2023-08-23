НХЛ намерена вернуться на Олимпиаду и регулярно проводить Кубок мира. Лига работает над проведением международного турнира в 2025-м

НХЛ и профсоюз работают над проведением международного турнира в 2025 году.

Об этом сообщил вице-комиссионер лиги .

По словам Дэйли, НХЛ работает с Ассоциацией игроков лиги над проведением международного турнира в феврале 2025 года.

Он также сообщил о намерении начать регулярное участие в Олимпийских играх и Кубках мира в последующие четные годы.

«Итак, если мы проводим международный турнир в 2025 году, то затем мы проводим Олимпийские игры-2026, -2028, Олимпийские игры-2030, Кубок мира-2032 и так далее. Это наша цель», – приводит слова Дэйли официальный сайт НХЛ.

Он добавил, что турнир 2025 года не обязательно должен проходить в том же формате, что и Кубок мира, который НХЛ проводила в 1996, 2004 и 2016 годах.

«Я не знаю точно, какую форму он примет. Цель состоит в том, чтобы сделать это своего рода международным соревнованием. Очевидно, что оно будет в значительной степени ориентировано на НХЛ с точки зрения игроков, а может быть, и полностью на НХЛ.

Посмотрим, какую форму это примет, но это то, над чем мы работаем с Ассоциацией игроков», – сказал вице-комиссионер НХЛ Дэйли.

Игроки НХЛ принимали участие во всех олимпийских турнирах с 1998 по 2014 годы. В 2018 и 2022 годах лига отказалась от участия. Олимпиада-2026 пройдет в Италии.

Ранее НХЛ планировала возобновить Кубок мира в 2024 году, но позже сдвинула срок возможного проведения турнира на год. Последний раз лига проводила Кубок мира в 2016 году.

Ситуация с участием сборной России в Кубке мира и олимпийском турнире остается неопределенной.