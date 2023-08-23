НХЛ намерена вернуться на Олимпиаду и регулярно проводить Кубок мира. Лига работает над проведением международного турнира в 2025-м

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Билл Дэйли НХЛ Кубок мира Ассоциация игроков НХЛ олимпийский хоккейный турнир Хоккей

НХЛ и профсоюз работают над проведением международного турнира в 2025 году.

Об этом сообщил вице-комиссионер лиги Билл Дэйли.

По словам Дэйли, НХЛ работает с Ассоциацией игроков лиги над проведением международного турнира в феврале 2025 года.

Он также сообщил о намерении начать регулярное участие в Олимпийских играх и Кубках мира в последующие четные годы.

«Итак, если мы проводим международный турнир в 2025 году, то затем мы проводим Олимпийские игры-2026, Кубок мира-2028, Олимпийские игры-2030, Кубок мира-2032 и так далее. Это наша цель», – приводит слова Дэйли официальный сайт НХЛ.

Он добавил, что турнир 2025 года не обязательно должен проходить в том же формате, что и Кубок мира, который НХЛ проводила в 1996, 2004 и 2016 годах.

«Я не знаю точно, какую форму он примет. Цель состоит в том, чтобы сделать это своего рода международным соревнованием. Очевидно, что оно будет в значительной степени ориентировано на НХЛ с точки зрения игроков, а может быть, и полностью на НХЛ.

Посмотрим, какую форму это примет, но это то, над чем мы работаем с Ассоциацией игроков», – сказал вице-комиссионер НХЛ Дэйли.

Игроки НХЛ принимали участие во всех олимпийских турнирах с 1998 по 2014 годы. В 2018 и 2022 годах лига отказалась от участия. Олимпиада-2026 пройдет в Италии. 

Ранее НХЛ планировала возобновить Кубок мира в 2024 году, но позже сдвинула срок возможного проведения турнира на год. Последний раз лига проводила Кубок мира в 2016 году.

Ситуация с участием сборной России в Кубке мира и олимпийском турнире остается неопределенной. 

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25 комментариев

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Mohnatiy
Кубок Мира и Олимпиада с НХЛовцами - это просто предел хоккейных мечтаний...
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+40
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Serge Vendino
Слышали мы это все уже. За пару месяцев опять объявят, что ничего не срослось.
+33
-3
+30
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Валерий Сергеевич
Его слова, да Богу в уши !
+5
-2
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Sergey Smolensky
Ответ Serge Vendino
Слышали мы это все уже. За пару месяцев опять объявят, что ничего не срослось.
Это уже будет зависеть от МОК, сколько они готовы будут предложить бабла и прав на маркетинг. Ну и сколько НХЛ потребует.
(Иллюзий нет. Но справедливости ради, МОК и ФИФА - это конторы, которые за последние лет 30-40 прослыли дикой коррупцией и вряд ли просто так захотят отдавать бабло)
+3
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+3
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Всё знаю
Кубок мира с 10 сильнейшими командами в 3-4 года - это будет прекрасно.
Но обязательно с участием России.
Но тут надо делать всем перерыв на 1-2 месяца.
+5
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Mbest77
Ответ Mohnatiy
Кубок Мира и Олимпиада с НХЛовцами - это просто предел хоккейных мечтаний...
Не преувеличивайте, только на втором месте после матчей сборной Ротенберга против Беларуси.
+6
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Ярик01
Ответ Всё знаю
Кубок мира с 10 сильнейшими командами в 3-4 года - это будет прекрасно. Но обязательно с участием России. Но тут надо делать всем перерыв на 1-2 месяца.
Зачем делать перерыв такой.
Деньги теряя
В группе сыграются с чистого листа
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a2wai
Ответ Ярик01
Частить не надо. Раз в два года - отлично. Да и до февраля 2025 года у нас война не закончится, фальстарт для хорошего рестарта хоккейных топ-соревнований
НХЛ и не планирует частить.

Да и потом, кто сказал, что НХЛ не может набрать сборную из российских игроков НХЛ на чемпионат и обойтись без нашей федерации хоккея. Тем более, что об этом уже как минимум год говорят.
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Ярик01
Ответ a2wai
Заработать денег? Лига же коммерческая, на этом и при правильной раскрутке можно будет насрубить капусты.
Частить не надо. Раз в два года - отлично. Да и до февраля 2025 года у нас война не закончится, фальстарт для хорошего рестарта хоккейных топ-соревнований
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a2wai
Ответ Ярик01
В 2025 году зачем. Остальное разумно
Заработать денег? Лига же коммерческая, на этом и при правильной раскрутке можно будет насрубить капусты.
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Всё знаю
Ответ Ярик01
Зачем делать перерыв такой. Деньги теряя В группе сыграются с чистого листа
Ну или так.
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Виталий Коваленко
Ответ Mohnatiy
Кубок Мира и Олимпиада с НХЛовцами - это просто предел хоккейных мечтаний...
и с драками еще...
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VDX00
Ответ Mohnatiy
Кубок Мира и Олимпиада с НХЛовцами - это просто предел хоккейных мечтаний...
Без сборной России тоже предел мечтаний?
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temys
Ответ Георгий Большаков
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Для этого наверное нужно встать с дивана и что то сделать? А то это декларации в стиле депутатов
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Niyaz niyaz
Даже если нашей сборной там не будет,наши хоккеисты там будут,засунут в сборную Европы и все
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dmitry79
"если мы проводим международный турнир в 2025 году" А если нет, то идея накрывается медным тазом?
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Максим Цибин
А почему он говорит "мы проводим"? Нхл проводит ОИ?
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