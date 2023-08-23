Медведева о ценах на свою коллекцию одежды: «Это не мерч. Мы делаем ее сами, отсюда и цены. Инфляция, ребята»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева объяснила ценообразование на вещи из своей коллекции одежды.

В коллекцию одежды Медведевой входят футболки, худи и спортивные брюки. Стоимость товаров – от 6500 до 9500 рублей. 

«Друзья, судя по комментариям, мне нужно немного объяснить теорию ценообразования.

Смотрите: мерч делается так – закупается обычная футболка (белая, синяя, красная) у оптовиков и на нее просто лепится либо наклейка, либо штамп, либо что-то пришивается, и потом это продается. Это одна цена.

А есть коллекция одежды, которая делается абсолютно с нуля, которую мы отшиваем. То есть мы не закупаем заготовки у оптовиков. Мы делаем это все сами, вплоть до закупки ниточек, чтобы они были цвет в цвет. То есть мы не просто их покупаем, мы их заказываем, чтобы их делали для нас под конкретный оттенок ткани.

Все, что изнутри пришито, делается на заказ конкретно под нас на разных производствах. Потом это все соединяется вместе. Отдельно делается вышивка медвежонка, которого отрисовывал дизайнер.

Когда вы будете заказывать, будете открывать – там пакет в пакете, там еще будет лежать записочка-картиночка очень милая, которую мы тоже сами печатали, сами придумывали, сами делали дизайн. То есть это не делается из заготовки, это полная работа нашей команды, поэтому, друзья, это не мерч. Раньше был мерч, да.

Сейчас это коллекция одежды, которую мы делаем сами. Отсюда и цены! Инфляция, ребята», – сказала фигуристка. 

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101 комментарий

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CaSpeR-13
А слово "инфляция" тут для чего?
+84
-6
+78
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Elenstvo
Ответ CaSpeR-13
А слово "инфляция" тут для чего?
Слово красивое и отдаленно подходящее
+71
-2
+69
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Уит
чот ржу)) она наверно открыла словарь, но значения слов не стала смотреть. Просто такая: реструктуризация? не то! дефибрилляция? не, лажа какая-то! ОООО, инфляция, годицца!
+57
-3
+54
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Sonder
Нитки у оптовиков другие наверное. У Жеки свои, инновационные.
+40
-4
+36
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artpal
Пройдет месяца три будут со скидками продавать
+30
-4
+26
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hottabich
кому ты чешешь)))
+30
-4
+26
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AlexFed
"В мерче накручивается 4 цены, а мы подняли до 8" - добавила Медведева.

Ну а че, она же сама своих болельщиков медвелохиными называла, вот и продолжает угорать.
+21
-4
+17
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Brokkoli
А, ну раз два пакета и картинка с медвежонком, цена оправдана (нет)
+20
-3
+17
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Мыкола
Катается на коньках и немножко шьёт
+20
-5
+15
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Федя Букин
Ответ CaSpeR-13
А слово "инфляция" тут для чего?
Скажите спасибо, что не инфлюэнция
+16
-1
+15
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leikocyt
Ответ Savarona25
Не понятно. Нам вроде говорили недавно (не много не мало - сам глава думского комитета по финансам), что россияне с улыбками следят за падением кура рубля (и последующей неизбежно инфляцией), и их это не волнует совершенно.
Это из серии, после реформы пенсионеры будут получать на тысячу рублей больше, что позволит им путешествовать, помогать внукам и т.д.
+14
0
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Сергей
Пакет в пакете, да что за шляпа?
+14
-2
+12
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Kareglazaya
Конечному потребителю по фиг, по стандартным лекалам это шьётся или же это эксклюзив. Он видит просто майку, кофту и т.д. по высокой цене, тогда как в магазинах плюс-минус то же самое, но раза в 2 дешевле. Вот и вся инфляция 😂
+14
-3
+11
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Плеймейкер87
Было бы интереснее после этого описания услышать процент заложенной маржи на единицу продукции
+12
-3
+9
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плюшевая Ракета
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Sonder
Нитки у оптовиков другие наверное. У Жеки свои, инновационные.
Из медвежьей шерсти, омытой слезами девственниц и свитые самой Машей по древнеславянским технологиям...
+11
-3
+8
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Artemon1302
Шта? 9500₽? Ну и ЧСВ у девочки😄
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-4
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Barsa! bolshe chem klub
Женя, для тех, кто не разбирается в экономике:
Если вы в прошлом году поправились на 20 кг, а в этом всего на 5 кг - это не значит, что вы похудели. Вот так же и с инфляцией...
+10
-3
+7
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Tatiana Klm
Лучше бы оставила более доступный мерч: фанатам все эти ниточки в тон не так уж и важны.
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-1
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Никита Филимонов
Теорию ценообразования она обьясняет, гений человеческий 🤦‍♂️
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Nafffanya
Продаю шмот на вб, отшиваю, даже записочку вкладываем. Можно ли мне тоже вкатать прайс хоть в три рубля за футболку? Обещаю записочка будет супер милая.
+6
-1
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AlexFed
Не поленился, глянул этот "не мерч". Там тупа однотонные мешковатые футболки и худи, на маркетплейсах такие "коллекции" вагонами лежат.
+7
-2
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Misson
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Женя, для тех, кто не разбирается в экономике: Если вы в прошлом году поправились на 20 кг, а в этом всего на 5 кг - это не значит, что вы похудели. Вот так же и с инфляцией...
Если то, что в прошлом сезоне подорожало на 30% в этом году подорожало "всего" на 10%, то это всё равно означает инфляцию.)
+5
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Savarona25
Не понятно. Нам вроде говорили недавно (не много не мало - сам глава думского комитета по финансам), что россияне с улыбками следят за падением кура рубля (и последующей неизбежно инфляцией), и их это не волнует совершенно.
+6
-2
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Melnikov1968
Найдутся фанаты, купят. Так что можешь не волноваться.
+5
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papadok
Гренку не продашь за восемь баксов, а «крутон» запросто. (С)
+4
0
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