Один из трех медийных клубов дошел до 3-го раунда Кубка – 2Drots. Дальше – «Динамо» Киров

2Drots стали единственным клубом Winline МФЛ, вышедшим в 3-й раунд Кубка.

Медиафутбольная команда во втором раунде Фонбет Кубка России одержала в гостях победу над « » (3:1), а в первом раунде выбила «Сахалин» (2:0).

Вчера « » проиграл во втором раунде «Текстильщику» (0:0, 3:4 по пенальти), а чемпион « » уступила вологодскому «Динамо» в первом раунде (0:3). Таким образом, борьбу в турнире продолжает только один из трех представителей МФЛ.

2Drots впервые в своей истории преодолели два этапа в Кубке. В прошлом году команда тренера во втором раунде проиграла « ».

В следующем раунде «дроты» встретятся с «Динамо» Киров.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку