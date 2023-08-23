Один из трех медийных клубов дошел до 3-го раунда Кубка – 2Drots. Дальше – «Динамо» Киров

Теги ФОНБЕТ Кубок России Текстильщик Динамо Киров Дмитрий Кузнецов Муром Амкал 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

2Drots стали единственным клубом Winline МФЛ, вышедшим в 3-й раунд Кубка.

Медиафутбольная команда во втором раунде Фонбет Кубка России одержала в гостях победу над «Муромом» (3:1), а в первом раунде выбила «Сахалин» (2:0).

Вчера «Амкал» проиграл во втором раунде «Текстильщику» (0:0, 3:4 по пенальти), а чемпион Медиалиги «Родина Медиа» уступила вологодскому «Динамо» в первом раунде (0:3). Таким образом, борьбу в турнире продолжает только один из трех представителей МФЛ.

2Drots впервые в своей истории преодолели два этапа в Кубке. В прошлом году команда тренера Дмитрия Кузнецова во втором раунде проиграла «Текстильщику».

В следующем раунде «дроты» встретятся с «Динамо» Киров.

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20 комментариев

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vzi
Ответ Сергей Пичугин
Киров должен вынести любителей
Они весьма условные любители.
В составе почти все поиграли во Второй лиге / КФК. По своему уровню не далеко ушли от Мурома или Кирова.
У них так же регулярно идут тренировки, игры, зимние сборы.
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Тюменский медвежонок
Ответ Сергей Пичугин
Киров должен вынести любителей
вы одно и тоже в каждом раунде кубка пишите...
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IAteMyKeyboard
Ответ Арасланов Роман
У диванных аналитиков и пивных животов сегодня траур, надеюсь дроты дальше пройдут, назло ВСЕМ противникам Медиафутбола
Так а в чем траур? Два клуба Медиалиги вылетели от команд второй лиги. Это полупрофессиональный уровень. Одна из них пока так и остается на ранних этапах кубка, играя с полупрофессиональными командами. Пока нет ни одного клуба Медиалиги, который даже бы соответствовал Первой Лиге. Хотя запросы сразу на место в РПЛ, которую они не тянут.
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XavIniesta2008-2015
Я в этом противостоянии за Динамо
Не могу не болеть за команду из родного города, которая прошла через большие трудности, просто чтобы принимать участие этом сезоне
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Kruglishok
Посмотрим по жеребию, кто будет играть дома.
А так, Welcome to Kirov)
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Сергей Пичугин
Киров должен вынести любителей
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Юра Бабин
Отличная работа тренерского штаба. Браво, Викторович!
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Сasual
Представляю как будет полыхать тут, если дальше пройдут
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ТТД Бубнова
Ответ Vseznaika
Ну хотябы Динамо не подведи... иначе опять начнут ныть что они способны играть в РПЛ и т.д
Динамо после банкротства, собранное за полтора месяца до начала сезона. Пусть ноют сколько влезет )
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Vseznaika
Ну хотябы Динамо не подведи... иначе опять начнут ныть что они способны играть в РПЛ и т.д
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Куагмаер из куахога
Как же заколебали эти новости про эти "медиалиги, тудротсы, задротсы"... И на главном спортивном сайте страны..
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Честный контроль
Свят,свят. Прочитал как Динамо Киев. Подумал когда успели их принять в РПЛ.
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medraiz
Ответ vzi
Они весьма условные любители. В составе почти все поиграли во Второй лиге / КФК. По своему уровню не далеко ушли от Мурома или Кирова. У них так же регулярно идут тренировки, игры, зимние сборы.
и все это не на государственные деньги, замечательно же, разве нет?)
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arspurs9
Ответ Сергей Пичугин
"в каждом раунде ". можно подумать, их было уже 8 и во всех восьми 2Д всех разорвал)))
Учитывая прошлый сезон и все матчи медийных команд за эти 2 года, то матчей было достаточно. Комментарии везде идентичные)
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Сергей Пичугин
Ответ arspurs9
Учитывая прошлый сезон и все матчи медийных команд за эти 2 года, то матчей было достаточно. Комментарии везде идентичные)
Речь идёт о Кубке
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Тюменский медвежонок
Ответ Сергей Пичугин
"в каждом раунде ". можно подумать, их было уже 8 и во всех восьми 2Д всех разорвал)))
какая разница 2 или 8? факт в том что вы повторяете одно и тоже
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