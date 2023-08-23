Один из трех медийных клубов дошел до 3-го раунда Кубка – 2Drots. Дальше – «Динамо» Киров
2Drots стали единственным клубом Winline МФЛ, вышедшим в 3-й раунд Кубка.
Медиафутбольная команда во втором раунде Фонбет Кубка России одержала в гостях победу над «Муромом» (3:1), а в первом раунде выбила «Сахалин» (2:0).
Вчера «Амкал» проиграл во втором раунде «Текстильщику» (0:0, 3:4 по пенальти), а чемпион Медиалиги «Родина Медиа» уступила вологодскому «Динамо» в первом раунде (0:3). Таким образом, борьбу в турнире продолжает только один из трех представителей МФЛ.
2Drots впервые в своей истории преодолели два этапа в Кубке. В прошлом году команда тренера Дмитрия Кузнецова во втором раунде проиграла «Текстильщику».
В следующем раунде «дроты» встретятся с «Динамо» Киров.
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В составе почти все поиграли во Второй лиге / КФК. По своему уровню не далеко ушли от Мурома или Кирова.
У них так же регулярно идут тренировки, игры, зимние сборы.
Не могу не болеть за команду из родного города, которая прошла через большие трудности, просто чтобы принимать участие этом сезоне
А так, Welcome to Kirov)