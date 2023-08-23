Российские гребцы не выступят на молодежном чемпионате Европы из-за отказа Германии в выдаче виз

Молодежная сборная России по гребле пропустит чемпионат Европы из-за отказа в визах.

Об этом сообщил главный тренер сборной России Александр Зюзин.

«Германия не открыла нам визы, к сожалению, на первенство Европы мы не поедем.

Все заявленные участники отправятся на открытое первенство Беларуси среди молодежи до 23 лет», – сказал Зюзин.

Соревнования пройдут в немецком Крефельде с 25-27 августа. Ну турнире должны были выступить Александр Яковлев, Анастасия Любич, Олег Дудко, Иван Кладов, все заявки были одобрены оргкомитетом.