Российские гребцы не выступят на молодежном чемпионате Европы из-за отказа Германии в выдаче виз

Теги сборная России Александр Зюзин сборная России жен чемпионат Европы Политика Гребля

Молодежная сборная России по гребле пропустит чемпионат Европы из-за отказа в визах.

Об этом сообщил главный тренер сборной России Александр Зюзин. 

«Германия не открыла нам визы, к сожалению, на первенство Европы мы не поедем.

Все заявленные участники отправятся на открытое первенство Беларуси среди молодежи до 23 лет», – сказал Зюзин.

Соревнования пройдут в немецком Крефельде с 25-27 августа. Ну турнире должны были выступить Александр Яковлев, Анастасия Любич, Олег Дудко, Иван Кладов, все заявки были одобрены оргкомитетом. 

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18 комментариев

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PolarBear
Дойче фашистен
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armmaster
Ответ BroSport
Допуск есть, виз нету. И пока это будет все покрывать Бах, так и будет продолжаться издевательство над спортсменами.
Вообще страна организатор обязана предоставить визы всем участникам.
Иначе ее наказывают. Что за бардак!
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BroSport
Допуск есть, виз нету. И пока это будет все покрывать Бах, так и будет продолжаться издевательство над спортсменами.
+13
-10
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Lexxxus
Ответ PolarBear
Дойче фашистен
Разве немцы идут со своим "миром" в Украину?
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Dmona1
Что и требовалось доказать.
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Мыкола
Ответ Lexxxus
Разве немцы идут со своим "миром" в Украину?
Немцы должны Сталину молиться по 10 раз в день, что не вырезал их всех за их художества на территории СССР во время войны
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Idacius
Ответ Николай Труш
Им по 22 года
То есть они даже не могли голосовать на последних выборах президента)
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Shima96
Ответ Николай Труш
Им по 22 года
а если бы было по 23, они были бы больше виноваты или меньше?
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Кирковский Александр
Ответ Алексей Куликов
И? Есть к ним какие-то конкретные претензии?
Да. На Родину же НАТО напало. А они в страну этого клятого НАТО едут. Шпиены не иначе.
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Ромарио Влас
Как неожиданно...
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Idacius
Ну молодые гребцы точно виноваты во всей ситуации, именно на спортсменах надо показывать принципиальность
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Сим Сим
Он весь наш спорт скоро угробит.
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Святогор
Ответ PolarBear
Дойче фашистен
интересное сочетание🤧
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Алексей Куликов
Ответ Николай Труш
Им по 22 года
И? Есть к ним какие-то конкретные претензии?
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