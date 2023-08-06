Президент «Марселя» предложил подумать о приостановке Лиги 1 на время Кубка Африки

Теги Марсель лига 1 Франция Кубок Африки календарь Футбол

Президент «Марселя» предложил подумать о приостановке Лиги 1 на время Кубка Африки.

«Мы должны учитывать Кубок Африки. При подписании контрактов мы должны принимать его во внимание, но это не должно нас останавливать.

Мы не можем строить стратегию привлечения футболистов на основе одного месяца.

Что касается Лиги 1, то мы должны подумать о приостановке турниров на время Кубка Африки», – сказал Пабло Лонгория.

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14 комментариев

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Президент «Зенита» предложил подумать о приостановке РПЛ на время карнавала в Рио-де-Жанейро
+12
0
+12
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Логичное предложение. Согласится ли на это руководство Лиги 1 большой вопрос
+12
-5
+7
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Ответ fbd
А почему вообще кубок Африки проводят посреди сезона? Почему нельзя летом, как и другие континентальные соревнования? Температура в большинстве стран, особенно в центральной и южной Африке весной и летом почти не отличается
поэтому проводят зимой)
+6
0
+6
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А почему вообще кубок Африки проводят посреди сезона? Почему нельзя летом, как и другие континентальные соревнования? Температура в большинстве стран, особенно в центральной и южной Африке весной и летом почти не отличается
+2
0
+2
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Ответ MstAndreev
Нужно идти до конца. Останавливать весь футбол во время матчей Лучшей Лиги Мира. Только так будет по-настоящему справедливо
Вообще надо заканчивать всё)
Весь мир должен смотреть ФНЛ, не отвлекаясь на другие занятия)
+2
0
+2
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В Лиге 1 много игроков из Африки, так что может и справедливо сделать паузу
+2
-2
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Нужно идти до конца. Останавливать весь футбол во время матчей Лучшей Лиги Мира. Только так будет по-настоящему справедливо
0
0
0
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Ответ Beloded2007
Президент «Зенита» предложил подумать о приостановке РПЛ на время карнавала в Рио-де-Жанейро
принято единогласно!
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