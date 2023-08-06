Президент «Марселя» предложил подумать о приостановке Лиги 1 на время Кубка Африки.

«Мы должны учитывать Кубок Африки. При подписании контрактов мы должны принимать его во внимание, но это не должно нас останавливать.

Мы не можем строить стратегию привлечения футболистов на основе одного месяца.

Что касается Лиги 1, то мы должны подумать о приостановке турниров на время Кубка Африки», – сказал Пабло Лонгория.

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