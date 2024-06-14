Александр Галлямов: «Фигурное катание – спорт номер один в России. Иначе бы ноунеймы не старались так примитивно пропиариться на фигуристках»

Александр Галлямов назвал фигурное катание спортом номер один в России.

«Фигурное катание – спорт номер один в России. Иначе бы ноунеймы не старались бы так примитивно пропиариться на фигуристках», – написал чемпион мира и Европы в парном катании.

Сегодня в СМИ появилась информация, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию больше года встречается с футболистом «Пари НН» Максимом Шнапцевым.

Сама фигуристка заявила, что у нее не было серьезных отношений со Шнапцевым, и сейчас они не общаются. «Очень жаль, что этот человек решил именно таким образом обратить на себя внимание», – добавила Щербакова.