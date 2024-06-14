Александр Галлямов: «Фигурное катание – спорт номер один в России. Иначе бы ноунеймы не старались так примитивно пропиариться на фигуристках»

Теги Пари НН Александр Галлямов Анна Щербакова Максим Шнапцев Фигурное катание

Александр Галлямов назвал фигурное катание спортом номер один в России.

«Фигурное катание – спорт номер один в России. Иначе бы ноунеймы не старались бы так примитивно пропиариться на фигуристках», – написал чемпион мира и Европы в парном катании.

Сегодня в СМИ появилась информация, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова больше года встречается с футболистом «Пари НН» Максимом Шнапцевым.

Сама фигуристка заявила, что у нее не было серьезных отношений со Шнапцевым, и сейчас они не общаются. «Очень жаль, что этот человек решил именно таким образом обратить на себя внимание», – добавила Щербакова. 

19 комментариев
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Кто такой Галлямов?)
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Он сейчас не пиарится на фигуристках? 🤔
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Ответ Андрей Балабаев
Кто такой Галлямов?)
Футболист-любитель, ну и по совместительству действующий Чемпион России по ФК в парах, бывший ЧМ и ЧЕ.
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Галлямов в фигурке стал как Степанова в лыжах. Всё написывают, написывают, стараются казаться интересной медиаперсоной 🤷‍♀️, но увы...
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Ответ Delirium
Футболист-любитель, ну и по совместительству действующий Чемпион России по ФК в парах, бывший ЧМ и ЧЕ.
Почему бывший? Чемпион в конкретные года. Титулы-то остаются
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Галямову обидно видимо что всем по по барабану с кем он встречается
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Кто это?
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И фигуристы бы не пиарились на других фигуристах
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Не понтуйся, парень. Не будь тех ноунеймов, для кого бы ты подпрыгивал на всех тех шоу. А кроме шоу у вас, которые номер один, ничего не осталось.
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На всех знаменитых пиарятся.А спорт номер один в России-литрбол
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Сколько же раз он об лёд головой вдарилси, чтоб нести такое???
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Дерзкий выпад)
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Галямов конечно совсем не умный. Сам пиарится
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Ты катался , а люди работали: привозили тебе хлеб, везли на транспорте твое туловище. и тд . Если не научили уважать людей, то воспитывай себя сам, "забыла как зовут ибн великий чемпион галактики"
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Даже Галляма подключили хвост отстирывать🤣
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Ответ Фёдор Букин
Он сейчас не пиарится на фигуристках? 🤔
Он там к Луне Хендрикс в личку стучится и докладывает об этом. Крипи крипер.
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Ответ Тыр Пырыч
Сколько же раз он об лёд головой вдарилси, чтоб нести такое???
так он не сам бьётся - он партнёршу бросает))
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