Адвокат экс-жены Сафонова: «Нам неизвестно, как именно Сафонов покинул страну. Анастасия так и не получила деньги»

Адвокат экс-жены Матвея Сафонова не знает, как голкиперу удалось покинуть РФ.

Сегодня французский «ПСЖ» объявил о трансфере вратаря из « ».

Ранее сообщалось, что запрещен выезд из России из‑за долгов по алиментам а 60 млн рублей. Затем утверждалось, что с 25-летнего футболиста сняли запрет на выезд из РФ.

«Анастасия так и не получила деньги по решению суда.

Нам неизвестно, как именно Сафонов покинул страну», – заявил юрист Максим Шилов.

Адвокат экс-жены Сафонова: «Никаких денег по погашению задолженности Анастасия не получала. Пристав не мог снять ограничения на выезд для Матвея»

Адвокат экс-жены Сафонова: «Мы контактируем с генсеком «ПСЖ» по сложившейся ситуации»