Адвокат экс-жены Сафонова: «Нам неизвестно, как именно Сафонов покинул страну. Анастасия так и не получила деньги»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Краснодар Матч ТВ Матвей Сафонов деньги Футбол

Адвокат экс-жены Матвея Сафонова не знает, как голкиперу удалось покинуть РФ.

Сегодня французский «ПСЖ» объявил о трансфере вратаря из «Краснодара».

Ранее сообщалось, что Сафонову запрещен выезд из России из‑за долгов по алиментам а 60 млн рублей. Затем утверждалось, что с 25-летнего футболиста сняли запрет на выезд из РФ.

«Анастасия так и не получила деньги по решению суда.

Нам неизвестно, как именно Сафонов покинул страну», – заявил юрист Максим Шилов.

Адвокат экс-жены Сафонова: «Никаких денег по погашению задолженности Анастасия не получала. Пристав не мог снять ограничения на выезд для Матвея»

Адвокат экс-жены Сафонова: «Мы контактируем с генсеком «ПСЖ» по сложившейся ситуации»

93 комментария
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Даже я в курсе , что самолетом
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Значит Анастасии надо менять адвоката, если он не может объяснить...
+123
-2
+121
Ответ -= Masteryuga =-
Значит Анастасии надо менять адвоката, если он не может объяснить...
вообще лошок какой-то, а не адвокат... всю свою карьеру слил в ливнёвку, ну какие клиенты к нему теперь пойдут?
сидел бы молча, вешал бы лапшу на уши разведёнке - и то, толку больше было бы, лузер какой-то...
+65
-3
+62
Провёл по губам
+74
-26
+48
А что там думать , через Беларусь)
+46
-1
+45
Бедная Настя хотела так сильно денег) но фартанулр не повезло
+32
-7
+25
Джанго освобожденный
+25
-1
+24
Ответ Alexander Bakuryn
Провёл по губам
Интернет у вас на зоне?
+35
-12
+23
Ну адвокат всё равно свои деньги получит:)))
+16
0
+16
На лыжах через Альпы
+14
0
+14
Ответ Ллб
Даже я в курсе , что самолетом
Не факт, может на коне с криком: - Каналья!
+14
0
+14
мы не знаем что это такое, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое...Адвокатские услуги "что?где?когда?"
+10
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Ответ Roman Roman
вообще лошок какой-то, а не адвокат... всю свою карьеру слил в ливнёвку, ну какие клиенты к нему теперь пойдут? сидел бы молча, вешал бы лапшу на уши разведёнке - и то, толку больше было бы, лузер какой-то...
При чём тут адвокат, если было решение суда. Это контролирующие органы такие. ССП и коррупция... Вот что помогло парню выехать
+13
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+9
Позвонили кому надо
+9
0
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Адвокат экс-жены Матвея Сафонова не знает, как голкиперу удалось покинуть РФ.
Неприметной тропой пробираюсь к ручью
Где трава высока, там, где заросли гуще.
Как олени, с колен, пью святую твою
Родниковую правду, Беловежская пуща...
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С любыми долгами можно выехать через Беларусь. Пограничного контроля между Россией и Беларусью нет. Этот лайфхак известен уже очень давно.
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Ответ Spartakus1984
Адвокат должен был уже в первый день быть у старшего судебного пристава,и держать в руках копию постановления о запрете на выезд
и чо тебе эта копия даст? она есть. А Сафонов взял и уехал. И его не остановили на границе. И чо тебе эта бумажка даст? забыл, где живёшь ?)
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Ответ Dark.Babysitter
На лыжах через Альпы
Это маршрут Доннарумы обратно в Италию из Франции
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Ответ -= Masteryuga =-
Значит Анастасии надо менять адвоката, если он не может объяснить...
И будет он экс адвокат экс жены экс вратаря Краснодара
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Изыди адвокат, у нас новая тема - фигуристка Щербакова и товарищ из Пари НН, что то с шнапсом связанное )
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Ответ Пользователь_1113131100
А что там думать , через Беларусь)
Через Молдавию - опасно сцуко !
— Да здравствует великая Румыния! — повторил Остап по-русски. — Я старый профессор, бежавший из московской Чека! Ей-богу, еле вырвался! Приветствую в вашем лице…
Один из пограничников приблизился к Остапу вплотную и молча снял с него меховую тиару. Остап потянулся за своим головным убором, но пограничник так же молча отпихнул его руку назад.
— Но! — сказал командор добродушно. — Но, но! Без рук! Я на вас буду жаловаться в Сфатул-Церий, в Большой Хурулдан!
В это время другой пограничник проворно, с ловкостью опытного любовника, стал расстегивать на Остапе его великую, почти невероятную сверхшубу. Командор рванулся. При этом движении откуда-то из кармана вылетел и покатился по земле большой дамский браслет.
— Бранзулетка! — взвизгнул погран-офицер в коротком пальто с собачьим воротником и большими металлическими пуговицами на выпуклом заду.
— Бранзулетка! — закричали остальные, бросаясь на Остапа...
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Очевидно что у Сафонова в этом вопросе адвокат сработал лучше. Без лишнего шума -- решил вопрос клиента
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Заплатил, но не вам
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Алименты сначала поступают на счет приставов, а уже потом, в течение 10 дней поступают взыскателю.
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Аккуратнее там очень много перелетов, стюардессы держитесь 🔥
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Сначала в Стамбул потом в Париж стандартный маршрут в современных реалиях .
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Слабак, а не мужик.
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Уважаемый адвокат не смотрел матч с Беларусью в Минске?
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Это точно не ученик Пашаева?)))
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Ответ скорпыч
Куда выехать? В Беларуси один погранпереход с Польшей работает и один с Литвой. Наземные. По двое суток очередь.
На самолет садишься и улетаешь,никакой общей базы должников у России РБ нету,как кто то там писал.Регулярно так делаю с запретом на выезд, последние 5 лет,никаких проблем нет
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