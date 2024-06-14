Адвокат экс-жены Сафонова: «Нам неизвестно, как именно Сафонов покинул страну. Анастасия так и не получила деньги»
Адвокат экс-жены Матвея Сафонова не знает, как голкиперу удалось покинуть РФ.
Сегодня французский «ПСЖ» объявил о трансфере вратаря из «Краснодара».
Ранее сообщалось, что Сафонову запрещен выезд из России из‑за долгов по алиментам а 60 млн рублей. Затем утверждалось, что с 25-летнего футболиста сняли запрет на выезд из РФ.
«Анастасия так и не получила деньги по решению суда.
Нам неизвестно, как именно Сафонов покинул страну», – заявил юрист Максим Шилов.
Адвокат экс-жены Сафонова: «Никаких денег по погашению задолженности Анастасия не получала. Пристав не мог снять ограничения на выезд для Матвея»
Адвокат экс-жены Сафонова: «Мы контактируем с генсеком «ПСЖ» по сложившейся ситуации»
сидел бы молча, вешал бы лапшу на уши разведёнке - и то, толку больше было бы, лузер какой-то...
Неприметной тропой пробираюсь к ручью
Где трава высока, там, где заросли гуще.
Как олени, с колен, пью святую твою
Родниковую правду, Беловежская пуща...
— Да здравствует великая Румыния! — повторил Остап по-русски. — Я старый профессор, бежавший из московской Чека! Ей-богу, еле вырвался! Приветствую в вашем лице…
Один из пограничников приблизился к Остапу вплотную и молча снял с него меховую тиару. Остап потянулся за своим головным убором, но пограничник так же молча отпихнул его руку назад.
— Но! — сказал командор добродушно. — Но, но! Без рук! Я на вас буду жаловаться в Сфатул-Церий, в Большой Хурулдан!
В это время другой пограничник проворно, с ловкостью опытного любовника, стал расстегивать на Остапе его великую, почти невероятную сверхшубу. Командор рванулся. При этом движении откуда-то из кармана вылетел и покатился по земле большой дамский браслет.
— Бранзулетка! — взвизгнул погран-офицер в коротком пальто с собачьим воротником и большими металлическими пуговицами на выпуклом заду.
— Бранзулетка! — закричали остальные, бросаясь на Остапа...