Хитцльспергер о Евро: «Пора сосредоточиться на футболе. Были дебаты, когда Россия принимала ЧМ, ковидный ЧЕ в 2021-м, но фон нынешнего турнира сильно отличается от ЧМ в Катаре»

Теги Томас Хитцльспергер Сборная Германии по футболу болельщики ЧМ-2018 FIFA Евро-2024 ЧМ-2022 Немецкий футбольный союз Политика соцсети Экология Футбол

Томас Хитцльспергер надеется, что Евро-2024 будет сосредоточен вокруг футбола.

«Пришло время снова сосредоточиться на футболе.

Мы также не можем игнорировать то, что происходит за пределами поля, но фон всего этого турнира сильно отличается от чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году.

Были непростые дебаты, когда Россия принимала [чемпионат мира] в 2018 году, а затем в 2021 году у нас был ковидный чемпионат Европы, так что приятно снова сосредоточиться на футболе.

Некоторые из этих разговоров, конечно, не исчезли. Все дебаты по изменению климата также являются частью этого турнира, и я знаю, что организаторы заявили, что хотят, чтобы это были самый экологичный чемпионат Европы за всю историю.

Не пришлось строить новые стадионы, что является большим плюсом, в то время как болельщикам предлагается путешествовать из города в город на поезде, а команды были размещены в кластерах, поэтому играют только в определенных частях страны на групповых этапах, что сокращает время в пути.

УЕФА, Немецкий футбольный союз и правительство Германии также выступили с заявлением о защите прав человека во время турнира. На нас лежит ответственность сделать это, поскольку мы хотим представить нашу страну миру.

Во многом именно это сделало 2006 год таким особенным, когда мы показали всем, что мы дружелюбная и гостеприимная нация. Мы хотим повторить это снова, представить себя в лучшем виде и показать, что к нам можно приезжать в гости, мы отличные хозяева.

Но Евро-2024 пройдет в своем формате, с иным опытом и особенно с новыми фотографиями и видео, которые мы сможем увидеть. Наличие социальных сетей сейчас означает, что мы получим так много побочных историй, которые иначе никогда не были бы рассказаны.

Я пока не знаю, как будет выглядеть этот турнир и чем он запомнится, но не могу дождаться, когда он начнется», – написал экс-игрок сборной Германии Хитцльспергер в колонке для BBC.

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20 комментариев
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Как чемпионат в другой стране, так будем проводить любые акции, как у себя в стране, так давайте "сосредоточимся на футболе".
Лицемеры!!!!!
+48
-1
+47
Ответ Бегемотик
Какие проблемы были на ЧМ в РФ?
То что злая нищая Россия успешно провела его, больше никаких)
+45
-3
+42
Какие проблемы были на ЧМ в РФ?
+25
-2
+23
Ответ Фарид Харисов
То что злая нищая Россия успешно провела его, больше никаких)
Злые русские оказались веселыми и дружелюбными. Латиносы оценили, а вот щвейцарские болелы обо**али нам весь Ростов
+22
-1
+21
Гей говорит о том, что нужно сосредоточиться на турнире. Сюрреализм какой-то.
+21
-5
+16
Ответ SS19
Как чемпионат в другой стране, так будем проводить любые акции, как у себя в стране, так давайте "сосредоточимся на футболе". Лицемеры!!!!!
Ну это как в том анекдоте: «Почему у американцев никогда не было госпереворотов/революций? У них нет посольств США в стране»🤓
+12
-3
+9
Ответ Бегемотик
Какие проблемы были на ЧМ в РФ?
Конкретно у Германии по игре были большие ))
+9
0
+9
Да какой там, даже тут ухилянты все испоганят своей повесточкой😁
+6
0
+6
Он хуже. Он на фоне ожидания большой войны.
Как ОИ перед второй мировой.
+7
-3
+4
Спасибо что без лгтб повесточки начинается👍🏼
+3
0
+3
был нормальный футболист, а как каминг-аут сделал, так стал конченые... журналист. постоянно с политикой лезет в футбол
+2
0
+2
какие дебаты ты там проводил, у себя в кровати что ли? россия и катар отличные турниры провели. уж получше каких-нибудь французов с их евро-16 и каждодневными драками.
+1
0
+1
Ответ Бегемотик
Какие проблемы были на ЧМ в РФ?
Никаких! ФИФА признала его лучшим!!!
+1
0
+1
Ответ Александр Белов
Им самим уже надоели эти бесполезные акции
Сидели бы тихо, ну и никаких проблем не было.
+1
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Ответ Dexter Morgan
Гей говорит о том, что нужно сосредоточиться на турнире. Сюрреализм какой-то.
Может о каком-то другом турнире так завуалировано загнул речь?
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Ответ -= Masteryuga =-
Может о каком-то другом турнире так завуалировано загнул речь?
Возможно. Боюсь представить турниры, в которых такие существа участвуют.
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Каждый кулик свое болото хвалит.
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