Хитцльспергер о Евро: «Пора сосредоточиться на футболе. Были дебаты, когда Россия принимала ЧМ, ковидный ЧЕ в 2021-м, но фон нынешнего турнира сильно отличается от ЧМ в Катаре»

Томас Хитцльспергер надеется, что Евро-2024 будет сосредоточен вокруг футбола.

«Пришло время снова сосредоточиться на футболе.

Мы также не можем игнорировать то, что происходит за пределами поля, но фон всего этого турнира сильно отличается от чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году.

Были непростые дебаты, когда Россия принимала [чемпионат мира] в 2018 году, а затем в 2021 году у нас был ковидный чемпионат Европы, так что приятно снова сосредоточиться на футболе.

Некоторые из этих разговоров, конечно, не исчезли. Все дебаты по изменению климата также являются частью этого турнира, и я знаю, что организаторы заявили, что хотят, чтобы это были самый экологичный чемпионат Европы за всю историю.

Не пришлось строить новые стадионы, что является большим плюсом, в то время как болельщикам предлагается путешествовать из города в город на поезде, а команды были размещены в кластерах, поэтому играют только в определенных частях страны на групповых этапах, что сокращает время в пути.

УЕФА, и правительство Германии также выступили с заявлением о защите прав человека во время турнира. На нас лежит ответственность сделать это, поскольку мы хотим представить нашу страну миру.

Во многом именно это сделало 2006 год таким особенным, когда мы показали всем, что мы дружелюбная и гостеприимная нация. Мы хотим повторить это снова, представить себя в лучшем виде и показать, что к нам можно приезжать в гости, мы отличные хозяева.

Но Евро-2024 пройдет в своем формате, с иным опытом и особенно с новыми фотографиями и видео, которые мы сможем увидеть. Наличие социальных сетей сейчас означает, что мы получим так много побочных историй, которые иначе никогда не были бы рассказаны.

Я пока не знаю, как будет выглядеть этот турнир и чем он запомнится, но не могу дождаться, когда он начнется», – написал экс-игрок сборной Хитцльспергер в колонке для BBC.