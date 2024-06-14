Сафонов – самый дорогой вратарь в истории «ПСЖ». Он побил рекорд Наваса, за которого заплатили 15 млн евро
Матвей Сафонов установил трансферный рекорд «ПСЖ».
Парижский клуб приобрел вратаря у «Краснодара» за 20 миллионов евро.
25-летний Сафонов стал самым дорогим голкипером в истории «ПСЖ».
До этого рекорд принадлежал Кейлору Навасу, за которого французская команда в 2019 году заплатила «Реалу» 15 миллионов евро.
В остальных случаях парижане платили за вратарей не более 10 миллионов евро. Основной вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма три года назад присоединился к клубу на правах свободного агента по истечении срока контракта с «Миланом».
Я — Нет. Никогда не спасал команду, когда он мог бы сделать это. Куртуа, Касильяс, Алисон, Тер Стеген, Лунин, вот кого можно назвать топовым кипером. Так что все в руках Матвея, если тренер даст шансов, он обязательно поборется с привозилой с именем Долларума))
Мама Сафонова - самый дорогой в истории трансфер вратаря в ПСЖ!