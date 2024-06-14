Сафонов – самый дорогой вратарь в истории «ПСЖ». Он побил рекорд Наваса, за которого заплатили 15 млн евро

Матвей Сафонов установил трансферный рекорд «ПСЖ».

Парижский клуб приобрел вратаря у « » за 20 миллионов евро.

25-летний Сафонов стал самым дорогим голкипером в истории «ПСЖ».

До этого рекорд принадлежал , за которого французская команда в 2019 году заплатила «Реалу» 15 миллионов евро.

В остальных случаях парижане платили за вратарей не более 10 миллионов евро. Основной вратарь « » три года назад присоединился к клубу на правах свободного агента по истечении срока контракта с «Миланом».