Сафонов – самый дорогой вратарь в истории «ПСЖ». Он побил рекорд Наваса, за которого заплатили 15 млн евро

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция рекорды Краснодар Кейлор Навас Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов деньги Футбол

Матвей Сафонов установил трансферный рекорд «ПСЖ».

Парижский клуб приобрел вратаря у «Краснодара» за 20 миллионов евро.

25-летний Сафонов стал самым дорогим голкипером в истории «ПСЖ».

До этого рекорд принадлежал Кейлору Навасу, за которого французская команда в 2019 году заплатила «Реалу» 15 миллионов евро.

В остальных случаях парижане платили за вратарей не более 10 миллионов евро. Основной вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма три года назад присоединился к клубу на правах свободного агента по истечении срока контракта с «Миланом».

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35 комментариев
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Ради таких новостей,можно зайти на футбольную ветку, успехов ему!
+64
0
+64
Посадит Долларуму на банку и станет основным! Приятного просмотра!
+46
0
+46
Удачи Матвею. Все в его руках
+23
-2
+21
Даже бывшая жена не смогла помешать
+15
0
+15
Ответ Raul14
Посадит Долларуму на банку и станет основным! Приятного просмотра!
Меня за коммент ,что Сафонов может вытеснить Доннаруму заминусовали. Но Райя ведь вытеснил Рэмсдейла.
+12
-2
+10
Отбил затраты Краснодара на академию за много лет ))
+7
0
+7
ВНЕЗАПНО
+5
0
+5
С одной стороны для ПСЖ не такие и огромные деньги. С другой, сумма всë-таки приличная и даже шейхи вряд ли будут платить еë для чтобы просто в запас посадить. Дублëра можно и дешевле найти. Так что шансы должны быть
+5
0
+5
Лига 1 - фарм-лига РПЛ получается 😎
+4
0
+4
Ответ Born is the King
Даже бывшая жена не смогла помешать
Как говорится без баб
+3
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+3
Был Матвеем Сафоновым, стал Матье Сафони)
+3
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+3
Все на Елиссейскую площадь !
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Я не представляю даже какие ощущения испытывает Галицкий и как много для него это значит. Ведь даже один тот факт, что твой воспитанник переходит в клуб мирового класса - стоил всех усилий.
+2
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Однозначно, удачи! Пока-пока-покачивая перьями на . Судьбе не раз шепнем Мерси боку!
+2
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Не стали бы шейхи платить за баночника 20 лямов, видимо мы чего то не знаем и Доннарума не долго еще в ПСЖ будет
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Ахахахахахааа, вот это прикол!
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Ура! Дополнительная причина смотреть Францию!
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Удачи патлатому!
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Четко. Умеете. Могете
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Ну все Матвейка желаем тебе только удачи
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Осталось доказать своей игрой😎
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Ответ Oskar 09
Почему нет? Все возможно будет здорово если вытеснит это недоразумения.
Ты когда-нибудь читал новости типа "Благодаря Доннаруме ПСЖ прошел в следущий этап такого-то турнира!" Или "Благодаря Доннаруме ПСЖ выиграл трофей!"
Я — Нет. Никогда не спасал команду, когда он мог бы сделать это. Куртуа, Касильяс, Алисон, Тер Стеген, Лунин, вот кого можно назвать топовым кипером. Так что все в руках Матвея, если тренер даст шансов, он обязательно поборется с привозилой с именем Долларума))
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Ответ angry horse
Осталось доказать своей игрой😎
Докажет...Правда на тренировках во время двухсторонних матчей:D
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Ответ brace
Комментарий удален пользователем
Эм, зачем? Это абсолютное выражение стоимости трансфера, что за дичь?
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Ответ Фут.Боль
Нужно будет, конечно. Поэтому контракт надо было на маму оформлять) и новость вообще была бы бомба: Мама Сафонова - самый дорогой в истории трансфер вратаря в ПСЖ!
Ого, я думал там его приставы не достанут, а тут вон как. Ну алиментная ловушка она такая
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Ответ Акер
Получается Сафонов смог свалить из алиментной ловушки или их нужно и из Франции переводить будет? 🤔
Нужно будет, конечно. Поэтому контракт надо было на маму оформлять) и новость вообще была бы бомба:
Мама Сафонова - самый дорогой в истории трансфер вратаря в ПСЖ!
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Ответ Raul14
Ты когда-нибудь читал новости типа "Благодаря Доннаруме ПСЖ прошел в следущий этап такого-то турнира!" Или "Благодаря Доннаруме ПСЖ выиграл трофей!" Я — Нет. Никогда не спасал команду, когда он мог бы сделать это. Куртуа, Касильяс, Алисон, Тер Стеген, Лунин, вот кого можно назвать топовым кипером. Так что все в руках Матвея, если тренер даст шансов, он обязательно поборется с привозилой с именем Долларума))
Ну и я о том же все шансы есть пожелаем сафонову удачи.
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Ответ Trixi
Между Райя / Рэмсделом не было такой огромной разницы в уровне игры какая есть между Сафоновым и Доннарумой
Какая меж ними разница ? Никакой, уровень Дона видели с Барсой
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Ответ Криптонит
Меня за коммент ,что Сафонов может вытеснить Доннаруму заминусовали. Но Райя ведь вытеснил Рэмсдейла.
Между Райя / Рэмсделом не было такой огромной разницы в уровне игры какая есть между Сафоновым и Доннарумой
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Ответ Raul14
Посадит Долларуму на банку и станет основным! Приятного просмотра!
Почему нет? Все возможно будет здорово если вытеснит это недоразумения.
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