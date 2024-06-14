💥 Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» за 20 млн евро

Матвей Сафонов стал игроком «ПСЖ».

Вратарь «Краснодара» и французский клуб заключили контракт до лета 2029 года.

Ранее сообщалось, что « » заплатит 20 млн евро с учетом бонусов за 25-летнего голкипера сборной России.

– воспитанник « ». Он выступал за «быков» всю карьеру, дебютировав в 2017 году.

В завершившемся сезоне Мир РПЛ Матвей провел 30 матчей, из них 11 – на ноль. Статистику вратаря можно найти здесь.

Фото: psg.fr