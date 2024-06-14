💥 Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» за 20 млн евро

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу трансферы Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов стал игроком «ПСЖ».

Вратарь «Краснодара» и французский клуб заключили контракт до лета 2029 года.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заплатит 20 млн евро с учетом бонусов за 25-летнего голкипера сборной России.

Сафонов – воспитанник «Краснодара». Он выступал за «быков» всю карьеру, дебютировав в 2017 году.

В завершившемся сезоне Мир РПЛ Матвей провел 30 матчей, из них 11 – на ноль. Статистику вратаря можно найти здесь.

Фото: psg.fr

139 комментариев
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Большой шаг для российского футбола!
И огромный респект Галицкому за то, что вырастил Сафонова в своей академии 💪

PS честно, сперва думал, что это жирнейшая утятина..
+354
-10
+344
Ответ Vitor Dia
Большой шаг для российского футбола! И огромный респект Галицкому за то, что вырастил Сафонова в своей академии 💪 PS честно, сперва думал, что это жирнейшая утятина..
От жирнейшей утятина до ПСЖ Сафонова против Монако Головина:)
+126
-7
+119
Тысяча чертей ! удачи
Один за всех и все за одного !
(ПСЖ Сафонова, Монако Головина, Гавр Кузяева)
+105
-3
+102
Ответ Vitor Dia
Большой шаг для российского футбола! И огромный респект Галицкому за то, что вырастил Сафонова в своей академии 💪 PS честно, сперва думал, что это жирнейшая утятина..
ПСЖ Сафонова Officially ✅
+70
-3
+67
До сих пор не верится...Но это же офигеть как круто, что российский футболист попал в такой селебрити клуб! Еще и при нынешней политической ситуации.
А сам Матвей, которого возмущали сравнения с Акинфеевым, получил шанс превзойти его там, где Игорь так и не сыграл.
+57
-3
+54
Теперь официально: "ПСЖ Сафонова!"
+45
-4
+41
Ну теперь очевидно, что последние новости от адвоката - вбросы
+23
-3
+20
Ответ Мирон Шатохин
Тысяча чертей ! удачи Один за всех и все за одного ! (ПСЖ Сафонова, Монако Головина, Гавр Кузяева)
Точно, на фото прям д’Артаньян.
+14
0
+14
ДОЖДАЛИСЬ! Удачи Матвею! и без травм
+14
-1
+13
удачи Мотя🫰
+12
-2
+10
Сначала сага Мбаппе подошла к концу, теперь сага Сафонова
+12
-3
+9
Удачи Матвею в ПСЖ !

Теперь во Франции 3 «русских дерби»: Монако Головина - ПСЖ Сафонова, Монако Головина - Гавр Кузяева и ПСЖ Сафонова - Гавр Кузяева )
+10
-1
+9
Ответ Отец Абду
От жирнейшей утятина до ПСЖ Сафонова против Монако Головина:)
победитель выходит на Гавр Кузяева
+8
0
+8
Матье Сафонофф
+7
0
+7
Ура👏 сериал закончился)
+8
-1
+7
Ответ Мирон Шатохин
Тысяча чертей ! удачи Один за всех и все за одного ! (ПСЖ Сафонова, Монако Головина, Гавр Кузяева)
Верю в успех этого парня больше, чем адвокат его бывшей! Матаей, Je souhaite devenir numéro un au PSG
+6
0
+6
Поздравляем Матвея!! Побольше игр, поменьше круассанов
+7
-1
+6
Удачи Мотя, не зассал и вышел из зоны комфорта!
+7
-1
+6
Ответ Shuller18
До сих пор не верится...Но это же офигеть как круто, что российский футболист попал в такой селебрити клуб! Еще и при нынешней политической ситуации. А сам Матвей, которого возмущали сравнения с Акинфеевым, получил шанс превзойти его там, где Игорь так и не сыграл.
Я бы сказал что Сафонов пошёл на то, на что Акинфеев так и не решился
+7
-1
+6
Лучший вариант из всех возможных для Сафонова в Европе.
Топовый европейский клуб. Гарантированные трофеи - то чего ему в Краснодаре обеспечить не могли. Много возможностей для игровой практики. В кубке Франции точно будет играть и в чемпионате в случае досрочного чемпионства шансы дадут. Плюс нынешний Доннарума не выглядит таким уж непреодолимым конкурентом. Ну а если в Париже совсем не получится можно будет уехать в аренду в клуб попроще. Засветиться в ПСЖ это уже многое значит
+5
0
+5
А говорили что Парижане не найдут замену Мбаппе, выкусите!
+5
0
+5
Ответ Raul14
Теперь официально: "ПСЖ Сафонова!"
ПСафоноваЖ
Дагестанский вариант: ПСафоноваЖе есть
+6
-1
+5
Ну, Матвей, не подведи!
+5
0
+5
Мушкетёр в ПСЖ
+5
0
+5
В этом это сделке не столько рад за Сафонов, сколько за Галицкого. Это хорошая и возможно единственная в сегодняшних условиях реклама проекта Краснодара.
+6
-1
+5
переход, которого мы не ждали, но который был нам нужен) удачи Матвею)
+6
-1
+5
Ответ Миша Асеев
Ну теперь очевидно, что последние новости от адвоката - вбросы
Он что, зря деньги получает?;)
+5
0
+5
Теперь всё в руках Матвея,удачи!
+5
0
+5
Ответ Евгений Вырныгаев
В этом это сделке не столько рад за Сафонов, сколько за Галицкого. Это хорошая и возможно единственная в сегодняшних условиях реклама проекта Краснодара.
Да уж, это просто ультрапрорыв школы Краснодара.
+4
0
+4
ПСЖ Сафонова - это уже чересчур)
+4
0
+4
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