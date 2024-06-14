💥 Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» за 20 млн евро
Матвей Сафонов стал игроком «ПСЖ».
Вратарь «Краснодара» и французский клуб заключили контракт до лета 2029 года.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заплатит 20 млн евро с учетом бонусов за 25-летнего голкипера сборной России.
Сафонов – воспитанник «Краснодара». Он выступал за «быков» всю карьеру, дебютировав в 2017 году.
В завершившемся сезоне Мир РПЛ Матвей провел 30 матчей, из них 11 – на ноль. Статистику вратаря можно найти здесь.
Фото: psg.fr
И огромный респект Галицкому за то, что вырастил Сафонова в своей академии 💪
PS честно, сперва думал, что это жирнейшая утятина..
Один за всех и все за одного !
(ПСЖ Сафонова, Монако Головина, Гавр Кузяева)
А сам Матвей, которого возмущали сравнения с Акинфеевым, получил шанс превзойти его там, где Игорь так и не сыграл.
Теперь во Франции 3 «русских дерби»: Монако Головина - ПСЖ Сафонова, Монако Головина - Гавр Кузяева и ПСЖ Сафонова - Гавр Кузяева )
Топовый европейский клуб. Гарантированные трофеи - то чего ему в Краснодаре обеспечить не могли. Много возможностей для игровой практики. В кубке Франции точно будет играть и в чемпионате в случае досрочного чемпионства шансы дадут. Плюс нынешний Доннарума не выглядит таким уж непреодолимым конкурентом. Ну а если в Париже совсем не получится можно будет уехать в аренду в клуб попроще. Засветиться в ПСЖ это уже многое значит
Дагестанский вариант: ПСафоноваЖе есть