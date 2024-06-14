Сафонов о «ПСЖ»: «Рад присоединиться к одному из крупнейших клубов мира»

Матвей Сафонов прокомментировал переход в «ПСЖ».

«Я очень рад присоединиться к « », одному из крупнейших клубов мира с точки зрения его истории и достижений.

Мне не терпится познакомиться с моими новыми товарищами по команде, защищать свои новые цвета и вызывать гордость у болельщиков.

Вперед, Париж!» – сказал вратарь, покинувший « ».