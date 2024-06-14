Сафонов о «ПСЖ»: «Рад присоединиться к одному из крупнейших клубов мира»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов прокомментировал переход в «ПСЖ».

«Я очень рад присоединиться к «Пари Сен-Жермен», одному из крупнейших клубов мира с точки зрения его истории и достижений.

Мне не терпится познакомиться с моими новыми товарищами по команде, защищать свои новые цвета и вызывать гордость у болельщиков.

Вперед, Париж!» – сказал вратарь, покинувший «Краснодар».

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Спасибо, что не в Зенит 💪🏻
+43
-6
+37
наш новый Д’Артаньян....удачи
+16
0
+16
Замена Мбаппе...
+3
0
+3
Ждём новости с заголовком ПСЖ Сафонова. 🤣
+2
0
+2
Он как будто прифотошопленый)))
Настолько неестественно со своим образом смотрится на фоне эмблемы ПСЖ))
+1
0
+1
Сафонов оплатил
+1
-1
0
По-разному можно относится как к человеку, но как игроку только удачи. Даже если не вытеснит Долларуму и ещё одного вратаря, то будет хороший шанс скататьв аренду в какой-нибудь другой европейский клуб и там себя проявить.
0
0
0
Матвей, удачи, пох на всех, дерзай! 🤗
0
0
0
Але Пари!
0
0
0
Шарше ля фа злопыхатели
0
0
0
Сафонов: «Я в париже. дон е муно ше репиро ше ви па.»
0
0
0
И бывшая жена рада. Алименты рекой потекут.
0
0
0
Рад за него , дай бог что бы все получилось
0
0
0
Удачи, будет тяжело, но чем черт не шутит. Тем более травмы тоже могут быть и почему бы не повторить нечто подобное, что было с Луниным в этом сезоне.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий