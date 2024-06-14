Сафонов о «ПСЖ»: «Рад присоединиться к одному из крупнейших клубов мира»
Матвей Сафонов прокомментировал переход в «ПСЖ».
«Я очень рад присоединиться к «Пари Сен-Жермен», одному из крупнейших клубов мира с точки зрения его истории и достижений.
Мне не терпится познакомиться с моими новыми товарищами по команде, защищать свои новые цвета и вызывать гордость у болельщиков.
Вперед, Париж!» – сказал вратарь, покинувший «Краснодар».
Настолько неестественно со своим образом смотрится на фоне эмблемы ПСЖ))