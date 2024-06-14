Экс-защитник Аргентины Васкес: «Хотел бы видеть Ромеро в «Сити». Он лучший 2-й номер в истории аргентинского футбола»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу возможные трансферы Тоттенхэм Пеп Гвардиола Серхио Васкес Кристиан Ромеро Лисандро Мартинес Футбол

Серхио Васкес хотел бы увидеть Кристиана Ромеро в «Манчестер Сити».

«Я бы хотел увидеть его в «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

«Он лучший второй номер в истории аргентинского футбола. Он тот, кто может проявить себя в игре, взорвать ее, чье присутствие ощущается в игре, кто может побороться, если нужно. Он вселяет уверенность, когда мяч попадает к нему.

Мы [в сборной Аргентины] нашли дуэт центральных защитников на следующие 10 лет. И Лисандро Мартинес, и Кути [Ромеро] умеют так управлять мячом, что это позволяет им сократить время при передаче паса», – заявил экс-защитник сборной Аргентины La Oral Deportiva.

Кристиан Ромеро выступает за лондонский «Тоттенхэм» с 2021 года. В прошедшем сезоне аргентинец провел 33 матча в АПЛ, отличившись пятью голами. Полная статистика 26-летнего игрока доступна здесь.

Этим летом защитник сыграет в составе сборной Аргентины на Кубке Америки в США.

«Реал» интересуется Ромеро. «Мадрид» делал запрос в «Тоттенхэм» о защитнике (ESPN)

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2 комментария
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Лучший второй номер в истории футбола это определенно Рональду
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Ответ Капибарбер
Лучший второй номер в истории футбола это определенно Рональду
Хорош😂
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