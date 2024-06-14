«Краснодар» о Сафонове в «ПСЖ»: «Мы гордимся своим парнем и желаем ему грандиозных успехов! Верим в тебя, Матвей! 💚✊»
«Краснодар» попрощался с Матвеем Сафоновым в соцсетях.
Голкипер сегодня официально присоединился к французскому «ПСЖ».
«Au revoir, notre cher ami! («До свидания, наш дорогой друг» – Sports) 💪 Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ».
Французский клуб и «Краснодар» оформили трансфер голкипера «быков».
Матвей – выпускник клубной Академии, сыгравший 175 матчей за главную команду, 53 из которых он провел на ноль 👏.
Мы гордимся своим парнем 💚 и желаем ему грандиозных успехов в дальнейшей карьере! Верим в тебя, Матвей! ✊» – говорится в сообщении краснодарского клуба.
Крицюк в Португалию вернулся.
Как хорошо сейчас быть Галицким. Результат его трудов 💪💪
и отпустил спокойно за будущее клуба я не беспокоюсь