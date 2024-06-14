«Краснодар» о Сафонове в «ПСЖ»: «Мы гордимся своим парнем и желаем ему грандиозных успехов! Верим в тебя, Матвей! 💚✊»

«Краснодар» попрощался с Матвеем Сафоновым в соцсетях.

Голкипер сегодня официально присоединился к французскому «ПСЖ».

«Au revoir, notre cher ami! («До свидания, наш дорогой друг» – Sports) 💪 перешел в «ПСЖ».

Французский клуб и «Краснодар» оформили трансфер голкипера «быков».

Матвей – выпускник клубной Академии, сыгравший 175 матчей за главную команду, 53 из которых он провел на ноль 👏.

Мы гордимся своим парнем 💚 и желаем ему грандиозных успехов в дальнейшей карьере! Верим в тебя, Матвей! ✊» – говорится в сообщении краснодарского клуба.

💥 Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» за 20 млн евро