«Краснодар» о Сафонове в «ПСЖ»: «Мы гордимся своим парнем и желаем ему грандиозных успехов! Верим в тебя, Матвей! 💚✊»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Краснодар соцсети Матвей Сафонов Футбол

«Краснодар» попрощался с Матвеем Сафоновым в соцсетях.

Голкипер сегодня официально присоединился к французскому «ПСЖ».

«Au revoir, notre cher ami! («До свидания, наш дорогой друг» – Sports) 💪 Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ».

Французский клуб и «Краснодар» оформили трансфер голкипера «быков».

Матвей – выпускник клубной Академии, сыгравший 175 матчей за главную команду, 53 из которых он провел на ноль 👏.

Мы гордимся своим парнем 💚 и желаем ему грандиозных успехов в дальнейшей карьере! Верим в тебя, Матвей! ✊» – говорится в сообщении краснодарского клуба.

💥 Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» за 20 млн евро

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19 комментариев
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Ещё бы не гордиться, в одиночку хорошо так отбил вложенное в академию. Теперь только вперёд и в основу😎
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Здесь Краснодар остается только хвалить, такие предложения бывают только раз в жизни😎
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Официально ПСЖ Сафонова!
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Лучшей рекламы Академии Галицкого сложно придумать.
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Давно ждал когда он наконец перерастет уровень РПЛ вот он и перерос .
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ещё бы не гордиться, в одиночку хорошо так отбил вложенное в академию. Теперь только вперёд и в основу😎
Краснодар вложил в академию сотни миллионов евро, надо ещё 10-15 Сафоновых, чтобы её отбить
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Ответ Любитель шоколада
Сафонов переходит в ПСЖ а вратари Зенита на Кипр и в Карабах.
А ничего, что Лунев из Зенита в Байер ушел?)))
Крицюк в Португалию вернулся.
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Круто удачи Матвею👍
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Сафонов переходит в ПСЖ а вратари Зенита на Кипр и в Карабах.
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Удачи Матвею в Париже!
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Рад за Сафонова и совсем немного за Краснодар. Надеюсь, клуб заработал на своём воспитаннике.
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Играй там в такой же атакующий футбол, как завещал С. Галицкий - добавили они, но это осталось не опубликованным.
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20 лет назад Греция победила на евро и мой друг тогда сказал фразу - как хорошо быть греком сейчас, наверно.
Как хорошо сейчас быть Галицким. Результат его трудов 💪💪
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хорошего воспитанника краснодар воспитал и лично галицкий

и отпустил спокойно за будущее клуба я не беспокоюсь
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мы как одна большая семья, ждем алиментов!
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за Галицкого можно порадоваться, первый выпускник его академии в топ-клуб перешёл. на эти деньги года два школа жить может
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