Журова о предложении немецкой полиции употреблять марихуану, а не пиво: «Германия катится в ад! Другие ценности и подходы, в отличие от русских. Это допинг для спортсменов, а фанатам можно?»

Депутат выразила недоумение из-за совета употреблять марихуану.

Немецкая полиция рекомендовала болельщикам в ходе отдавать предпочтение средству из конопли, а не алкоголю.

«Болельщики, конечно, должны иметь «допинг боления», но заряжаться они должны от футбола, а не от марихуаны и пива.

Для меня удивительно, что это может быть не только разрешено, но и допустимо во время такого крупного турнира. Марихуана введена в допинг для спортсменов, а болельщикам, значит, можно? Очень странно.

Видимо, в не могут остановиться, и у них нет меры, сколько пива можно выпить. Но пускай экспериментируют, посмотрим, какой опыт получат немцы.

На Евро фанаты приезжают не пить и курить, а болеть за свои сборные. У нас на ЧМ, ЧЕ и Олимпийских играх в Сочи полиция не давала никаких рекомендаций, а выявляла пьяного человека, аккуратненько под белые рученьки выводила со стадиона и доставляла в гостиницу. Просто у немцев, в отличие от русских, другие ценности и подходы.

Германия катится куда-то в ад! Просто удивительно! А куда тогда мир катится?» – сказала Светлана Журова.