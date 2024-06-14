Журова о предложении немецкой полиции употреблять марихуану, а не пиво: «Германия катится в ад! Другие ценности и подходы, в отличие от русских. Это допинг для спортсменов, а фанатам можно?»
Депутат выразила недоумение из-за совета употреблять марихуану.
Немецкая полиция рекомендовала болельщикам в ходе Евро-2024 отдавать предпочтение средству из конопли, а не алкоголю.
«Болельщики, конечно, должны иметь «допинг боления», но заряжаться они должны от футбола, а не от марихуаны и пива.
Для меня удивительно, что это может быть не только разрешено, но и допустимо во время такого крупного турнира. Марихуана введена в допинг для спортсменов, а болельщикам, значит, можно? Очень странно.
Видимо, в Германии не могут остановиться, и у них нет меры, сколько пива можно выпить. Но пускай экспериментируют, посмотрим, какой опыт получат немцы.
На Евро фанаты приезжают не пить и курить, а болеть за свои сборные. У нас на ЧМ, ЧЕ и Олимпийских играх в Сочи полиция не давала никаких рекомендаций, а выявляла пьяного человека, аккуратненько под белые рученьки выводила со стадиона и доставляла в гостиницу. Просто у немцев, в отличие от русских, другие ценности и подходы.
Германия катится куда-то в ад! Просто удивительно! А куда тогда мир катится?» – сказала Светлана Журова.
И они его выполнили !
В ад катится не Германия , а Матч ТВ !
Сейчас, когда в разгаре Игры БРИКС - показывать по Общедоступному Спортивному Каналу ЧЕ по футболу …
Это уже за гранью добра и зла !