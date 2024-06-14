Журова о предложении немецкой полиции употреблять марихуану, а не пиво: «Германия катится в ад! Другие ценности и подходы, в отличие от русских. Это допинг для спортсменов, а фанатам можно?»

Теги Сборная Германии по футболу болельщики Светлана Журова Государственная дума Евро-2024 Политика алкоголь и спорт Футбол

Депутат выразила недоумение из-за совета употреблять марихуану.

Немецкая полиция рекомендовала болельщикам в ходе Евро-2024 отдавать предпочтение средству из конопли, а не алкоголю.

«Болельщики, конечно, должны иметь «допинг боления», но заряжаться они должны от футбола, а не от марихуаны и пива.

Для меня удивительно, что это может быть не только разрешено, но и допустимо во время такого крупного турнира. Марихуана введена в допинг для спортсменов, а болельщикам, значит, можно? Очень странно.

Видимо, в Германии не могут остановиться, и у них нет меры, сколько пива можно выпить. Но пускай экспериментируют, посмотрим, какой опыт получат немцы.

На Евро фанаты приезжают не пить и курить, а болеть за свои сборные. У нас на ЧМ, ЧЕ и Олимпийских играх в Сочи полиция не давала никаких рекомендаций, а выявляла пьяного человека, аккуратненько под белые рученьки выводила со стадиона и доставляла в гостиницу. Просто у немцев, в отличие от русских, другие ценности и подходы.

Германия катится куда-то в ад! Просто удивительно! А куда тогда мир катится?» – сказала Светлана Журова.

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17 комментариев
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Занимайся своим делом а в Германии сами как-нибудь разберутся.
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Ответ Антон Фалафель
Занимайся своим делом а в Германии сами как-нибудь разберутся.
Она и занимается. Воплями.
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Одно из предвыборных обещаний Партии Зеленых - легализация легких растительных наркотиков !
И они его выполнили !
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От водки больше вреда, чем от травки
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ну вообще пьяные более агрессивные, чем накуренные, видимо, Журова больше по винишку, вот и задело
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Ответ Антон Фалафель
Занимайся своим делом а в Германии сами как-нибудь разберутся.
100 % !
В ад катится не Германия , а Матч ТВ !
Сейчас, когда в разгаре Игры БРИКС - показывать по Общедоступному Спортивному Каналу ЧЕ по футболу …
Это уже за гранью добра и зла !
+10
-2
+8
Ответ igorkruglov
ну вообще пьяные более агрессивные, чем накуренные, видимо, Журова больше по винишку, вот и задело
Они больше по аргентинским поставкам
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Вранье! Меня пьяненького никто не выводил))
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Это не новость. Простые люди много принимают из того, что спортсменам запрещено, но свободно продаётся в аптеке.
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В России 19 в. популярным мемом было начало передовицы газеты какого-то Мухосранска: "Мы не раз предупреждали Англию..."
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Подход капиталистический, на марихуане подъем больше чем на пиве, ничего личного, просто бизнес
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Зеленый аутист наверно лучше синего агрессора)
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Да-да, загнивают, где-то это уже слышали
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Живи в своем раю, миссис ценности. Не забудь кстати сбегать холодильник купить - через месяц будет стоить, как Лада
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