Сафонов о переходе в «ПСЖ»: «Немного нервничал поначалу, но сейчас просто счастлив. У клуба великая история»

Матвей Сафонов поделился эмоциями от трансфера в «ПСЖ».

– , добро пожаловать в Париж! Что чувствуете сейчас, став игроком « »?

– Поначалу я немного нервничал! Но сейчас я просто счастлив. «ПСЖ» – один из крупнейших клубов мира, с великой историей и большим числом трофеев. Отличная команда, отличный клуб.

– Что бы вы хотели сказать фанатам?

– Я очень рад тому, что я в Париже, с нетерпением жду встречи с вами! – сказал голкипер, покинувший «Краснодар».

Фото: psg.fr