Сафонов о переходе в «ПСЖ»: «Немного нервничал поначалу, но сейчас просто счастлив. У клуба великая история»
Матвей Сафонов поделился эмоциями от трансфера в «ПСЖ».
– Матвей, добро пожаловать в Париж! Что чувствуете сейчас, став игроком «ПСЖ»?
– Поначалу я немного нервничал! Но сейчас я просто счастлив. «ПСЖ» – один из крупнейших клубов мира, с великой историей и большим числом трофеев. Отличная команда, отличный клуб.
– Что бы вы хотели сказать фанатам?
– Я очень рад тому, что я в Париже, с нетерпением жду встречи с вами! – сказал голкипер, покинувший «Краснодар».
Фото: psg.fr
САФОНОВ оплати!
– Я очень рад тому, что я в Париже. Donnez-moi une suite au Ritz, je n’en veux pas.
Большой молодец, что не побоялся и уехал. Пример для других российских игроков!