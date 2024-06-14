Сафонов о переходе в «ПСЖ»: «Немного нервничал поначалу, но сейчас просто счастлив. У клуба великая история»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов поделился эмоциями от трансфера в «ПСЖ».

Матвей, добро пожаловать в Париж! Что чувствуете сейчас, став игроком «ПСЖ»?

– Поначалу я немного нервничал! Но сейчас я просто счастлив. «ПСЖ» – один из крупнейших клубов мира, с великой историей и большим числом трофеев. Отличная команда, отличный клуб.

– Что бы вы хотели сказать фанатам?

– Я очень рад тому, что я в Париже, с нетерпением жду встречи с вами! – сказал голкипер, покинувший «Краснодар».

Фото: psg.fr

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28 комментариев
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Искренне рад за Матвея удачи ему в европейском походе !
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как же наши соседи "поддерживают" в соцсетях Парижа Матвея....и самим французам досталось....
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Ответ Максим Ларченков
Какая там история? Клуб относительно молодой
Ну постарше Краснодара, да и во Франции самый титулованный клуб, как никак.
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Жена Сафонова после перехода в ПСЖ:
САФОНОВ оплати!
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Ответ Доктор Щульц
Искренне рад за Матвея удачи ему в европейском походе !
Теперь уже Матьё…
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Ответ bulldozer
Комментарий скрыт
Основная причина одна - йододефицит.
+7
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+5
Топ-10 пранков, вышедших из-под контроля
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Ответ Artemii2000
Теперь уже Матьё…
Матье Сафони)
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А уж мы-то как нервничали и переживали в комментах)
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спортс там же видео-ролик с презентацией Сафонова ПСЖ выпустили! Крутейший причем, а вы спите, только фото выложили в новостях
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Мои поздравления!
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А ПСЖ знает что Сафонов к ним перешёл? (Сарказм)
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молодец парень! удачи
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– Что бы вы хотели сказать фанатам?
– Я очень рад тому, что я в Париже. Donnez-moi une suite au Ritz, je n’en veux pas.
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Д’Артаньян
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Ответ Hank Moody
как же наши соседи "поддерживают" в соцсетях Парижа Матвея....и самим французам досталось....
Зато болельщики наших клубов, которые обычно срутся друг с другом поводу и без, в такие моменты, не зависимо от клубных предпочтений, только радуются за наших игроков, прям комменты приятно читать)
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Ответ Hank Moody
как же наши соседи "поддерживают" в соцсетях Парижа Матвея....и самим французам досталось....
удивишься, но далеко ходить не надо - в ветках на спорце о Мудрике его так же "поддерживали" тут многие
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Ответ bulldozer
Комментарий скрыт
А Сафонов тут причём ?
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Матвей, мы верим! 💪
Большой молодец, что не побоялся и уехал. Пример для других российских игроков!
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