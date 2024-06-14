Карпин о питании: «Если что-то вдруг случается с весом, то убираю хлеб, сахар и газированные напитки. От хлеба отказываться сложнее всего, тортики и прочие сладости – вообще спокойно мимо»

Валерий Карпин рассказал о своем подходе к питанию и контролю веса.

– Первый вопрос: вы следите за тем, сколько сейчас весите?

– Да, но не фанатично. Раз в две недели могу взвеситься. Мне необязательно взвешиваться: вес какой был, такой и есть. Даже, наверное, меньше стал, чем во время карьеры игрока, мышечную массу потерял.

Вес держится на одном уровне больше не потому, что я себя в чем-то ограничиваю. Мне повезло с генетикой, хотя я стараюсь все равно отслеживать, что и как ем, и питаться более корректно.

– Но если цифры на весах все же не устраивают, то какие действия предпринимаете?

– Если что-то вдруг случается с весом, то ограничиваю себя в некоторых вещах. Убираю хлеб, сахар и газированные напитки. И мне этого достаточно. Кому-то, наверное, этого было бы мало – мне хватает.

– Есть ли у вас слабости в плане еды? Что-то, перед чем не можете устоять.



Такого, перед чем не могу удержаться, даже если поставлю задачу, нет. Но вот хлеб совсем-совсем убрать из рациона не получается. Я и не требую от себя этого сейчас, но от него отказываться всегда сложнее всего. Зато тортики все эти и прочие сладости – вообще спокойно мимо.

– Когда понимали, что близок конец карьеры, не боялись, что вес без нагрузок полетит вверх?



Страха как такового не было, потому что в целом никогда не испытывал проблем с весом. И дело было не в питании, я много раз говорил, что в еде позволял себе во время карьеры больше, чем сейчас. Когда заканчивал, то думал, что в случае чего буду нагружать себя больше.

– Не было желания пойти в зал и раскачаться, плотно работая с железом?

– Нет, такую задачу никогда не ставил. Сейчас в рабочем режиме могу что-то поделать вместе с командой, но без фанатизма. У меня не получается переключиться на подобные задачи из-за работы. Если полностью заканчиваешь с футболом и у тебя много свободного времени — это одно. У меня времени нет, да и желания тоже, наверное, потому что время всегда можно найти при большом желании.

Я в «лайтовом» режиме слежу за своей формой. Когда понимаю, что что-то идет не так, просто ограничиваю себя в питании. Потому что, как бы ты ни занимался, какую бы нагрузку ни получал, важно питаться правильно.

Это даже на футболистах видно, которые в соревновательном периоде каждый день тренируются два раза, но, если питаются неправильно, толку от нагрузок нет, – отметил главный тренер сборной России.