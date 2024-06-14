Андрей Мостовой о Личке как лучшем тренере РПЛ: «Это максимально странно. Лучший – тот, кто привел свой клуб к золотым медалям»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Дуглас Сантос Матео Кассьерра Андрей Мостовой Матч ТВ Марцел Личка Константин Тюкавин Футбол

Андрей Мостовой считает, что члены «Зенита» получили недостаточно много призов.

– Как вам итоги сезона с точки зрения лауреатов премии «Герои РПЛ» и, в частности, хет‑трик Тюкавина?

– Немного странно, что из команды‑чемпиона так мало лауреатов. Понятно, что Кассьерра так и так получил бы лучшего бомбардира – он больше всех забил. Но, наверно, это было бы логично: у кого больше всех мячей в чемпионате, тот и лучший нападающий.

Я не говорю, что надо сравнивать Кассьерру с Тюкавиным. Но играют они на одной позиции.

– Лучшим тренером был признан Марцел Личка из «Динамо».

– Это максимально странно. Нет, Личка, безусловно, проделал в «Динамо» огромную работу. За один год они чуть не стали чемпионами. С другой стороны, мне кажется, какая бы у тебя ни была команда, неважно, кто сколько раз до этого становился первым, но лучший тренер – тот, кто привел свой клуб к золотым медалям.

– Еще удивления были?

Дуглас Сантос – лучший защитник, это абсолютно справедливо. А еще интересно было, кто и как выбирал самого медийного футболиста. Вопросов по Тикнизяну нет, просто любопытно, как это решалось, – сказал полузащитник «Зенита».

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11 комментариев
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Ну зато Личка привёл Зенит к чемпионству. Своей трусливой тактикой в матче с Краснодаром.
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Все просто Семак уже который год берет чемпионат с Зенитом, а вот Личка чуть не привёл Динамо впервые к чемпионство за много лет .
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Утешительный приз.
Чемпионство Динамо прогадила, ну хоть так их наградили, чтоб не вскрылись от обиды ))
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Ответ justbored
Ну зато Личка привёл Зенит к чемпионству. Своей трусливой тактикой в матче с Краснодаром.
перед этим Личка привел Динамо к борьбе за это самое чемпионство, о чем вы почему-то забываете
и если уж по одному матчу, то у Семака тоже, знаете ли, не 30 выдающихся встреч в сезоне
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Ответ Egor .
перед этим Личка привел Динамо к борьбе за это самое чемпионство, о чем вы почему-то забываете и если уж по одному матчу, то у Семака тоже, знаете ли, не 30 выдающихся встреч в сезоне
А вот за шанс побороться нужно поблагодарить уже Семака.
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