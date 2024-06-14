Андрей Мостовой о Личке как лучшем тренере РПЛ: «Это максимально странно. Лучший – тот, кто привел свой клуб к золотым медалям»

Андрей Мостовой считает, что члены «Зенита» получили недостаточно много призов.

– Как вам итоги сезона с точки зрения лауреатов премии «Герои РПЛ» и, в частности, хет‑трик ?

– Немного странно, что из команды‑чемпиона так мало лауреатов. Понятно, что так и так получил бы лучшего бомбардира – он больше всех забил. Но, наверно, это было бы логично: у кого больше всех мячей в чемпионате, тот и лучший нападающий.

Я не говорю, что надо сравнивать Кассьерру с Тюкавиным. Но играют они на одной позиции.

– Лучшим тренером был признан из « ».

– Это максимально странно. Нет, Личка, безусловно, проделал в «Динамо» огромную работу. За один год они чуть не стали чемпионами. С другой стороны, мне кажется, какая бы у тебя ни была команда, неважно, кто сколько раз до этого становился первым, но лучший тренер – тот, кто привел свой клуб к золотым медалям.

– Еще удивления были?

– – лучший защитник, это абсолютно справедливо. А еще интересно было, кто и как выбирал самого медийного футболиста. Вопросов по Тикнизяну нет, просто любопытно, как это решалось, – сказал полузащитник «Зенита».