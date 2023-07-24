Вингер «Оренбурга» Мансилья: «Контактировали с Личкой насчет перехода в «Динамо», но ни к чему не пришли»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Оренбург Брайан Мансилья Спорт-Экспресс Марцел Личка Футбол

Брайан Мансилья рассказал, что в межсезонье мог перейти из «Оренбурга» в «Динамо».

«В период отпуска контактировали с Личкой (экс-главный тренер «Оренбурга», ныне возглавляет «Динамо» – прим. Sports.ru) насчет возможного перехода в «Динамо», но ни к чему конкретному не пришли. Так сложилось.

Я остаюсь игроком «Оренбурга». Мне здесь все нравится, я счастлив», — сказал вингер «Оренбурга».

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Filipp Gorski
Ну и хорошо
Лучше в Оренбурге сиди и радуй болельщиков
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dynamite
Вингеров у нас в достатке, а вот Веру переманить было бы очень неплохо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Самсонов
Игрок хороший, странно, что не ушел на повышение
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
argentina10
Веру надо брать из Оренбурга и Гарре из Крыльев, плюс если еще и с Чавесом все прокатит вообще центральная линия очень хорошая будет..
еще ведут с левым защитником Рубенсом из Атлетико Минейро и центральным защитником Андраде из Ботафого, останется правый край защиты еще усилит и тогда можно считать трансферное окно прошло удачно..
Захаряна с Сазоновым можно продавать..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий