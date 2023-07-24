Вингер «Оренбурга» Мансилья: «Контактировали с Личкой насчет перехода в «Динамо», но ни к чему не пришли»

Брайан Мансилья рассказал, что в межсезонье мог перейти из «Оренбурга» в «Динамо».

«В период отпуска контактировали с Личкой (экс-главный тренер «Оренбурга», ныне возглавляет « » – прим. Sports.ru) насчет возможного перехода в «Динамо», но ни к чему конкретному не пришли. Так сложилось.

Я остаюсь игроком «Оренбурга». Мне здесь все нравится, я счастлив», — сказал вингер « ».