Марцел Личка: «Это был отличный сезон в «Оренбурге». Победа над «Спартаком» – самый яркий момент»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Оренбург Кирилл Капленко Спорт-Экспресс Марцел Личка Футбол

Марцел Личка вспомнил позитивные моменты сезона в «Оренбурге».

Сегодня тренер ушел из «Оренбурга», возглавив «Динамо».

«Это был отличный сезон в «Оренбурге». Спасибо большое всем за него!

Выделю три самых позитивных момента в этом сезоне. Это победа над «Краснодаром» 5:1. Был очень важный гол Капленко с дальнего расстояния в ворота «Сочи», когда мы победили 4:0. Этот гол нам дал свободу в игре, мы смогли показывать свои лучшие качества.

Была отличная победа над «Спартаком» у нас дома 2:0. Это, наверное, самый яркий момент с «Оренбургом» в РПЛ», – сказал Личка.

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23 комментария

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Alex Rhea
вот уже сколько лет прошло с гегемонии Спартака, а до сих пор для всех основная задача на сезон это обыграть Спартак.
Зенит же, сколько бы титулов ни купил себе, так и будет восприниматься как исторический середняк. Через n лет будут говорить про Зенит - "был, да сплыл куда-то".
+44
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Egor Aleksandrovich
хороший тренер, пусть в Динамо все получится у него
+11
-5
+6
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Caniball
Обыграть Спартак и не вылететь (с). Остальное не так важно. Да и ничего страшного, что в первом круге было 1:4 в Москве.
+8
-3
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инок
Пусть такой-же сезон Личка проведет и с Динамо.
Успехов ему там
+5
-4
+1
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thesuperdrum
Ответ Alex Rhea
вот уже сколько лет прошло с гегемонии Спартака, а до сих пор для всех основная задача на сезон это обыграть Спартак. Зенит же, сколько бы титулов ни купил себе, так и будет восприниматься как исторический середняк. Через n лет будут говорить про Зенит - "был, да сплыл куда-то".
Скорее КБ создали себе такой образ, что для всех клубов это как красная тряпка для быка
+7
-6
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Кирилл Андреевич
Ответ Alex Rhea
вот уже сколько лет прошло с гегемонии Спартака, а до сих пор для всех основная задача на сезон это обыграть Спартак. Зенит же, сколько бы титулов ни купил себе, так и будет восприниматься как исторический середняк. Через n лет будут говорить про Зенит - "был, да сплыл куда-то".
Главное в сезоне Спартак обыграть, а перед Зенитом можно и ноги раздвинуть. Девиз 14 клубов рпл
+3
-2
+1
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Egor Aleksandrovich
Ответ Alex Rhea
вот уже сколько лет прошло с гегемонии Спартака, а до сих пор для всех основная задача на сезон это обыграть Спартак. Зенит же, сколько бы титулов ни купил себе, так и будет восприниматься как исторический середняк. Через n лет будут говорить про Зенит - "был, да сплыл куда-то".
вы посмотрите, какой важный курица)
может, все дело в том, что вас обыгрывают все, кому не лень?)
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Dmitry Orlov
Ответ Владимир Бегляков
Может, если это Спартак, а все остальные для них не яркие.
Личка упомянул ещё победы над двумя другими командами в контексте ярких, но ты предпочитаешь этого не замечать.
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ZaNtEx
Ответ argentina10
аргентинцев или еще кого из Оренбурга берешь с собой??? с Динамо, все таки, ждем, что всех будешь рвать....добро пожаловать в Великое!!!
Заблокировали до зимы аргентинцев
+1
-1
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