Марцел Личка: «Это был отличный сезон в «Оренбурге». Победа над «Спартаком» – самый яркий момент»

Марцел Личка вспомнил позитивные моменты сезона в «Оренбурге».

Сегодня тренер ушел из « », возглавив « ».

«Это был отличный сезон в «Оренбурге». Спасибо большое всем за него!

Выделю три самых позитивных момента в этом сезоне. Это победа над «Краснодаром» 5:1. Был очень важный гол с дальнего расстояния в ворота «Сочи», когда мы победили 4:0. Этот гол нам дал свободу в игре, мы смогли показывать свои лучшие качества.

Была отличная победа над « » у нас дома 2:0. Это, наверное, самый яркий момент с «Оренбургом» в », – сказал Личка.