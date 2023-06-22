Марцел Личка: «Это был отличный сезон в «Оренбурге». Победа над «Спартаком» – самый яркий момент»
Марцел Личка вспомнил позитивные моменты сезона в «Оренбурге».
Сегодня тренер ушел из «Оренбурга», возглавив «Динамо».
«Это был отличный сезон в «Оренбурге». Спасибо большое всем за него!
Выделю три самых позитивных момента в этом сезоне. Это победа над «Краснодаром» 5:1. Был очень важный гол Капленко с дальнего расстояния в ворота «Сочи», когда мы победили 4:0. Этот гол нам дал свободу в игре, мы смогли показывать свои лучшие качества.
Была отличная победа над «Спартаком» у нас дома 2:0. Это, наверное, самый яркий момент с «Оренбургом» в РПЛ», – сказал Личка.
Зенит же, сколько бы титулов ни купил себе, так и будет восприниматься как исторический середняк. Через n лет будут говорить про Зенит - "был, да сплыл куда-то".
Успехов ему там
может, все дело в том, что вас обыгрывают все, кому не лень?)