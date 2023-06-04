Малком – лидер РПЛ-2022/23 по ударам, Промес – 2-й, Чалов – 3-й, Соболев – 4-й

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Вингер «Зенита» Малком стал лидером по ударам в сезоне Мир РПЛ.

Бразилец нанес 105 ударов. 

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Малком («Зенит») – 105 ударов

2. Квинси Промес («Спартак») – 99

3. Федор Чалов (ЦСКА) – 94

4. Александр Соболев («Спартак») – 85

5. Максим Глушенков («Локомотив») – 81

6. Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов») – 75

7. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 69

8. Джон Кордоба («Краснодар») – 67

9. Эрик БикфалвиУрал») – 63

10. Брайан Мансилья («Оренбург») – 61

Квинси Промес стал лидером сезона по передачам под удар. У него их 87.

Топ-10 выглядит следующим образом: 

1. Квинси Промес («Спартак») – 87

2. Арсен ЗахарянДинамо») – 76

3. Дуглас Сантос («Зенит») – 62

4-5. Малком («Зенит») – 60

4-5. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 60

6. Хесус Медина (ЦСКА) – 54

7-8. Сесар Флорентин («Оренбург») – 52

7-8. Максим Глушенков («Локомотив») – 52

9. Клаудиньо («Зенит») – 50

10. Федор Чалов (ЦСКА) – 48

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7 комментариев

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MAXIMum1
Ответ Луизао фром мексика
Админресурс как всегда во всей красе
Ну ка объясни, каким боком ты сюда приплёл админресурс?
+7
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Евгений Заманов
У Соболева 12 из 85 ударов - ногами по игрокам соперника
+2
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+2
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petr0f
"Вингера" — это вроде название посудомойки из икеи
+1
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dArkognan
Хорошо, что один уголовник, а второй любит бабло - значит ещё долго будут радовать нас своей игрой.
0
0
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Roman
Меня больше прикалывает статистика отборов в этом сезоне. И почему-то Карпукаса никто не пиарит, как Денисова. Лидеры РПЛ-2022/23 по отборам:

108 - Артем Карпукас
64 - Даниил Денисов
62 - Вильмар Барриос
62 - Дуглас Сантос
61 - Гленн Бейл
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