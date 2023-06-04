Малком – лидер РПЛ-2022/23 по ударам, Промес – 2-й, Чалов – 3-й, Соболев – 4-й

Вингер «Зенита» Малком стал лидером по ударам в сезоне Мир РПЛ.

Бразилец нанес 105 ударов.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Малком («Зенит») – 105 ударов

2. Квинси Промес («Спартак») – 99

3. Федор Чалов (ЦСКА) – 94

4. Александр Соболев («Спартак») – 85

5. Максим Глушенков («Локомотив») – 81

6. («Оренбург» / « ») – 75

7. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 69

8. («Краснодар») – 67

9. (« ») – 63

10. («Оренбург») – 61

стал лидером сезона по передачам под удар. У него их 87.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Квинси Промес (« ») – 87

2. (« ») – 76

3. Дуглас Сантос («Зенит») – 62

4-5. Малком («Зенит») – 60

4-5. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 60

6. Хесус Медина (ЦСКА) – 54

7-8. Сесар Флорентин («Оренбург») – 52

7-8. Максим Глушенков («Локомотив») – 52

9. Клаудиньо («Зенит») – 50

10. Федор Чалов (ЦСКА) – 48

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