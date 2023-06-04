Малком – лидер РПЛ-2022/23 по ударам, Промес – 2-й, Чалов – 3-й, Соболев – 4-й
Вингер «Зенита» Малком стал лидером по ударам в сезоне Мир РПЛ.
Бразилец нанес 105 ударов.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Малком («Зенит») – 105 ударов
2. Квинси Промес («Спартак») – 99
3. Федор Чалов (ЦСКА) – 94
4. Александр Соболев («Спартак») – 85
5. Максим Глушенков («Локомотив») – 81
6. Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов») – 75
7. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 69
8. Джон Кордоба («Краснодар») – 67
9. Эрик Бикфалви («Урал») – 63
10. Брайан Мансилья («Оренбург») – 61
Квинси Промес стал лидером сезона по передачам под удар. У него их 87.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Квинси Промес («Спартак») – 87
2. Арсен Захарян («Динамо») – 76
3. Дуглас Сантос («Зенит») – 62
4-5. Малком («Зенит») – 60
4-5. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 60
6. Хесус Медина (ЦСКА) – 54
7-8. Сесар Флорентин («Оренбург») – 52
7-8. Максим Глушенков («Локомотив») – 52
9. Клаудиньо («Зенит») – 50
10. Федор Чалов (ЦСКА) – 48
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