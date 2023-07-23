23 июля пройдут матчи первого тура чемпионата России по футболу 2023/2024. В рамках тура сыграют «Спартак» — «Оренбург». Игра пройдет в Москве на поле стадиона «Открытие Банк Арена». Начало встречи в 17:30 по московскому времени.

«Спартак» получил статус фаворита матча. В прошлом сезоне красно-белые провалили весенний отрезок чемпионата, но смогли финишировать на третьем месте, что стало заметным прогрессом по сравнению с сезоном 2021/2022. В позапрошлом чемпионате команда стала десятой. «Оренбург» сумел закрепиться в элитном дивизионе после возвращения в РПЛ. Команда заняла седьмое место, повторив свой клубный рекорд. Матчи с участием «горожан» стали самыми результативными в сезоне 2022/2023 — 58 забитых и 55 пропущенных, в среднем за игру 3,77 мяча.

Противостояние команд насчитывает 9 игр: 5 побед «Спартака», 3 победы «Оренбурга» и ничья. 8 матчей из 9 пришлись на чемпионат России, где команды не играют вничью. Баланс побед 5:3 в пользу красно-белых. Общая разница мячей в официальных встречах 15:11. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами: «Оренбург» был сильнее 2:0, «Спартак» победил 4:1. «Спартак» выиграл 3 из 4 домашних очных матчей. В трех встречах забивали обе команды и было забито как минимум три гола.

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Рекомендованная ставка: Победа «Спартака», , ИТБ1,5 «Спартака», ТБ2,5, «Обе забьют — да».

Спартак

Осеннюю часть чемпионата прошлого сезона «Спартак» закончил на втором месте с отставанием от «Зенита» всего в четыре очка. Побороться за чемпионство не получилось. По итогам сезона команды разделило 16 баллов. «Спартак» упустил второе место, пропустив вперед ЦСКА. Лучшим бомбардиром команды стал Квинси Промес с 25 мячами, 12 голов у Александра Соболева.

В межсезонье красно-белые не стали менять тренера. Пост наставника «Спартака» сохранил Гильермо Абаскаль. Состав команды не ослаб. «Спартак» расстался с Мацеем Рыбусем и отправил ряд молодых игроков в аренды. Из усиления можно выделить приход Хесуса Медины из ЦСКА и форварда Тео Бонгонда из «Кадиса». Произошло усиление тренерского штаба. В команду тренер вратарей Юрий Шишкин и аналитик Андер Карбахо. Последний работал в клубе АПЛ «Лидсе».

Результаты «Спартака» в пяти играх:

Товарищеский, «Спартак» — «Нефтчи» 2:0;

Товарищеский, «Акрон» — «Спартак» 2:0;

Товарищеский, «Торпедо» — «Спартак» 2:2;

РПЛ, «Крылья Советов» — «Спартак» 1:0;

РПЛ, «Спартак» — «Пари НН» 0:0.

На официальном уровне у команды три победы, четыре ничьи и три поражения в 10 матчах. На домашней арене у столичного клуба 4 победы и 6 ничьих.

Интересные статистические факты по игре «Спартака»:

«Спартак» не проигрывает в 12 домашних матчах;

В 8 из 10 и 4 из 5 домашних встречах забивают обе команды;

«Спартак» не побеждает в первом тайме в 9 из 10 матчах;

«Спартак» забивает во втором тайме в 7 из 10 играх;

«Спартак» не проиграл в 14 из 15 домашних матчах в РПЛ сезона 2022/2023;

«Спартак» забивает в 13 из 15 домашних матчах в прошлом сезоне.

Букмекер BetBoom предлагает коэффициент 10,0 на победу «Спартака» в РПЛ. Такой же коэффициент на победу ЦСКА, больше шансов на успех только у «Зенита».

Оренбург

«Оренбург» удачно провел прошлый сезон. Команду пополнил ряд легионеров, которые помогли клубу сохранить прописку в РПЛ и повторить клубный рекорд. «Горожане» финишировали на седьмом месте в чемпионате, обойдя «Локомотив» и «Динамо». Успехи команды связаны и с наставником команды. Марцел Личка вывел «Оренбург» в РПЛ и после успешного сезона пошел на повышение. Чешский специалист перешел в «Динамо».

«Оренбург» возглавил еще один представитель Чехии, хорошо знакомый с Россией. В «Оренбург» пришел Иржи Ярошик, в свое время игравший в ЦСКА. «Горожане» продали Эктова в «Краснодар» и Аюпова в «Урал». Свободным агентом клуб покинул защитник Стаматов. Из усиления состава можно выделить приход Сидорова из «Кубани», Муро из «Химнасии» и Гюрлюка из «Алтынорду». Полноценные контракты с командой подписали Мансилья и Оганесян, игравшие в прошлом сезоне на правах аренды.

Результаты «Оренбурга» в пяти последних встречах:

Товарищеский, «Оренбург» — «Габала» 1:1;

Товарищеский, «Суклея» — «Оренбург» 1:6;

Товарищеский, «Оренбург» — «Маниса» 2:2;

Товарищеский, «Газиантеп ББ» — «Оренбург» 2:2;

Товарищеский, «Оренбург» — «Трактор Тебриз» 3:3.

На официальном уровне у «Оренбурга» четыре победы, три ничьи и три поражения в 10 матчах. На выезде у команды три победы, ничья и шесть поражений.

Интересные статические факты по игре «Оренбурга»:

В прошлом сезоне команда проиграла 10 из 15 гостевых матчей в чемпионате;

Команда пропустила в 13 из 15 гостевых играх минувшего сезона;

«Оренбург» забивает во втором тайме в 7 матчах и 4 гостевых играх;

В 5 гостевых играх «Оренбурга» забивают обе команды;

В 5 последних и 8 из 9 матчах было забито как минимум три гола;

«Оренбург» забивает в 7 гостевых матчах.

Букмекер BetBoom предлагает коэффициент 1000 на победу «Оренбурга» в чемпионате. Это самый высокий коэффициент из всех претендентов на титул. Такие же шансы у «Факела», «Пари НН», «Балтики» и «Урала».

Коэффициенты букмекеров на матч Спартак — Оренбург

«Спартак» постарается улучшить показатели прошлого сезона. Перед командой стоит задача по борьбе с «Зенитом» за чемпионский титул. Для «Оренбурга» хорошим завершением турнира станет финиш в топ-8. Задача минимум — избежать вылета и борьбы за стыки.

Коэффициенты на матч «Спартак» — «Оренбург» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Спартака» — 1,53;

Ничья — 4,22;

Победа «Оренбурга» — 6,43;

ТБ2,5 — 1,68;

ТМ2,5 — 2,22;

ОЗ (да) — 1,78;

ОЗ (нет) — 1,97.

«Спартак» смазал финиш прошлого чемпионата и захочет реабилитироваться перед болельщиками. В минувшем чемпионате красно-белые также провели первый домашний матч против «Оренбурга» и победили 4:1. Хорошую результативность можно ожидать и в этой встрече. «Спартак» сохранил лидеров команды и при этом усилил атакующую линию, подписав Медину и Бонгонду. «Оренбург» сменил главного тренера. У Иржи Ярошика пока нет значимых успехом на тренерском мостике и возможно ему понадобится время на перестройку «Оренбурга». Проблемы в первых матчах вполне ожидаемы. Для ставки на игру можно выбрать ИТБ1,5 «Спартака», победу «Спартака» и ТБ2,5. Букмекер BetBoom предлагает коэффициенты 1,52, 1,53 и 1,68 на эти исходы.

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