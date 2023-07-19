Где смотреть Спартак – Оренбург, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2023/2024 23 июля
В воскресенье, 23 июля, сыграют Спартак и Оренбург в 1 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Спартак – Оренбург
- Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.
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