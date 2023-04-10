«Зенит» на 9 очков оторвался от 2-го места в таблице Мир РПЛ за восемь туров до конца

«Зенит» упрочил лидерство в таблице Мир РПЛ после 22-го тура.

Накануне команда обыграла в гостях « » (2:1).

Сегодня идущий вторым в таблице « » на выезде сыграл вничью с « » (2:2).

«Зенит», набравший в 22 играх 54 очка, теперь опережает «Ростов» (45) на 9 баллов.

Третье место в турнирной таблице занимает московский « » (42 очка).

Календарь « » можно изучить здесь, «Ростова» – здесь, «Спартака» – здесь.