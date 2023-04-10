«Зенит» на 9 очков оторвался от 2-го места в таблице Мир РПЛ за восемь туров до конца
«Зенит» упрочил лидерство в таблице Мир РПЛ после 22-го тура.
Накануне команда Сергея Семака обыграла в гостях «Локомотив» (2:1).
Сегодня идущий вторым в таблице «Ростов» на выезде сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2).
«Зенит», набравший в 22 играх 54 очка, теперь опережает «Ростов» (45) на 9 баллов.
Третье место в турнирной таблице занимает московский «Спартак» (42 очка).
Календарь «Зенита» можно изучить здесь, «Ростова» – здесь, «Спартака» – здесь.
P.S. для Заремы, с любовью из Питера %)
А по существу? Так почему в футболе одно, а в хоккее,баскетболе другое? Может на себя посмотреть?
в жизни столько неудач
лей свои слёзки быстрее
плач девчонка
не в последний раз
0 выходов из группы лч в 21 веке
1:17
0:7
4 места в ЛЕ
Эпичные обсеры с Кошицей и Сент-Галеном