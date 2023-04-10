«Зенит» на 9 очков оторвался от 2-го места в таблице Мир РПЛ за восемь туров до конца

Теги Спартак Зенит Ростов премьер-лига Россия Футбол

«Зенит» упрочил лидерство в таблице Мир РПЛ после 22-го тура.

Накануне команда Сергея Семака обыграла в гостях «Локомотив» (2:1).

Сегодня идущий вторым в таблице «Ростов» на выезде сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2).

«Зенит», набравший в 22 играх 54 очка, теперь опережает «Ростов» (45) на 9 баллов.

Третье место в турнирной таблице занимает московский «Спартак» (42 очка).

Календарь «Зенита» можно изучить здесь, «Ростова» – здесь, «Спартака» – здесь.

55 комментариев

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IceBear27
Ответ Кирилл Эсаулов
Какие какие высокие стадии еврокубков?😭😭😭😭😀😀😀
Ну например 1/8 ЛЧ в 2016 году. Не подскажешь, когда спартак в прошлый раз на такой стадии ЛЧ играл?
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шалтай болтай
скоро ещё мандуану гражданство России присобачат, и будут в Ленинграде по улицам гулять одни бразилы......
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Кирилл Эсаулов
Ответ belikovda.90
Плюс Спартак не ровня Зениту в Европе. Зенит недавно брал еврокубки и выходил в высокие стадии еврокубков, пока Спартак занимал 4 места в ЛЕ
Какие какие высокие стадии еврокубков?😭😭😭😭😀😀😀
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muslim95
Ответ Nikita Starostin
просто отдайте им кубок, да?
Ну отбери тогда, у кого силёнки то нсть, я про реальную картину в футболе, а ты про мечты о соперничестве за чемпионство, кончился футбол в России, есть Газпромлига и всё
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Nikita Starostin
Ответ muslim95
Реально надоели эти новости прот отрыв Зента и так было ясно, что нет никакой интриги, ну вообще не было, Зенит просто на ступеньку выше остальных, зачем эти потуги для создания исскуственной интриги
просто отдайте им кубок, да?
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muslim95
Реально надоели эти новости прот отрыв Зента и так было ясно, что нет никакой интриги, ну вообще не было, Зенит просто на ступеньку выше остальных, зачем эти потуги для создания исскуственной интриги
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Ruscello
Это уже не остановить, так бывает. Бавария Санкт-Петербург ,)
P.S. для Заремы, с любовью из Питера %)
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Serega Fart
Ответ тралмейстер
Про бабушек - старая песня.Ваши её лет 10 заводят.Слабо новенькое изобрести? А по существу? Так почему в футболе одно, а в хоккее,баскетболе другое? Может на себя посмотреть?
Слабо сопоставить по местам прибыль выделенных тобой видов спорта, а газ прём там где прибыль
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Циник Петербургский
Ответ Дмитрий9779
Глаз радует такое положение дел.Кстати высшая математика намного легче программы 11-го класса.
Посмотрел бы я на рядовых современных школьников из 11-го класса, которых бы заставили вместо школьной математики сдавать, например, какую-нибудь минимизацию функционала на выпуклом множестве нормированного пространства... ;)
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Зизуха
Ответ Юра Новожилов
Зато за 2 место интересно будет смотреть
Ну да, всё-таки борьба за зону лч...
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тралмейстер
Ответ IceBear27
Дай спартаку деньги Зенита, и там купят команду таких же Шамаров, Тилей, Кралов и Педро Рошей
Эт точно!
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riverman1980
Больше 12 очков отрыв не нужен: чемпионство нужно оформить на Крестовском в игре со Спартаком )
+7
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тралмейстер
Ответ Serega Fart
Подожди немного сейчас с бабушек за газ соберут мзду, и обязательно переименуют, а то не хватает немного на силу воли
Про бабушек - старая песня.Ваши её лет 10 заводят.Слабо новенькое изобрести?
А по существу? Так почему в футболе одно, а в хоккее,баскетболе другое? Может на себя посмотреть?
+1
-1
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Dark.Babysitter
Ответ belikovda.90
Не нужно покупать игроков уровня Шамара Николсона
И менять тренеров каждый год
+1
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Михаил Савченко
Ответ Spartak Forever
Брал Еврокубок ЦСКА, а вы просто купили у Баварии и Манчестера
Лично Оливеру Кану занесли и сэру Алексу Фергюсону!!
+5
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+5
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belikovda.90
Ответ Spartak Forever
Брал Еврокубок ЦСКА, а вы просто купили у Баварии и Манчестера
О чем мы спорим, если твоим клубом управляли 2 года девочка с Тверской
+9
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+9
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Водяра
Ответ Дмитрий9779
После перерыва было 6 очков отрыва от второго места,прошло 5 туров,отрыв вырос до 9 очков.
Капитан Очевидность.
+1
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belikovda.90
Ответ Spartak Forever
Брал Еврокубок ЦСКА, а вы просто купили у Баварии и Манчестера
Плач плач
в жизни столько неудач
лей свои слёзки быстрее
плач девчонка
не в последний раз
+7
-1
+6
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Serega Fart
Ответ тралмейстер
Так это ваша заслуга!(не вас лично) В хоккее,баскетболе,волейболе Газпром у Питера в спонсорах есть, а гпм(газ прем лиги) нет.
Подожди немного сейчас с бабушек за газ соберут мзду, и обязательно переименуют, а то не хватает немного на силу воли
+2
-4
-2
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belikovda.90
Ответ Spartak Forever
Где зенит там купленные судьи
0 евтрофеев
0 выходов из группы лч в 21 веке
1:17
0:7
4 места в ЛЕ
Эпичные обсеры с Кошицей и Сент-Галеном
+11
-1
+10
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Максим Попов
зенит спасибо вам!!! вы пример для всех, пусть все говорят что типо Газпром виноват в чемпионсве зенита, не и ещё раз нет,все дело в гениальности тренера,футболистов спасибо Питер за такую команду вы лучшие
+5
-3
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IceBear27
Ответ Spartakus1984
зенит другие дегьги и админ ресурс-так правильнее.
Дай спартаку деньги Зенита, и там купят команду таких же Шамаров, Тилей, Кралов и Педро Рошей
+15
-1
+14
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Spartak Forever
Ответ belikovda.90
Плюс Спартак не ровня Зениту в Европе. Зенит недавно брал еврокубки и выходил в высокие стадии еврокубков, пока Спартак занимал 4 места в ЛЕ
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тралмейстер
Ответ Serega Fart
ГПМ (ГАЗ ПРЕМ ЛИГА)
Так это ваша заслуга!(не вас лично) В хоккее,баскетболе,волейболе Газпром у Питера в спонсорах есть, а гпм(газ прем лиги) нет.
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belikovda.90
Ответ Spartak Forever
Правильно. Лучше платить 40 лямовза каких-то Малкомов
Плюс Спартак не ровня Зениту в Европе. Зенит недавно брал еврокубки и выходил в высокие стадии еврокубков, пока Спартак занимал 4 места в ЛЕ
+15
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