Бензема о лиге Саудовской Аравии: «Не думайте, что здесь легко – уровень пока не европейский, но близок к этому. Команда из Европы не обыграет сильный местный клуб 5:0»

Карим Бензема: уровень чемпионата Саудовской Аравии близок к европейскому.

Нападающий «Аль-Иттихада » Карим Бензема считает, что уровень чемпионата Саудовской Аравии приближается к европейским лигам.

«Думаю, за три года футбол здесь уже сильно изменился. Это более физически, проходит быстрее и становится еще лучше. На клубном чемпионате мира мы видели, как «Аль-Хилаль » дал отпор «Реалу» и выбил «Манчестер Сити ». Поэтому не думайте, что здесь так легко!

Лига не на уровне Европы, но недалеко от этого. Европейская команда не обыграет сильную команду из Саудовской Аравии со счетом 5:0. Это не игра на PlayStation.

Сейчас не нужно забегать вперед. Уровень, тренировки – интенсивность пока не такая, как в Европе. Но мы постепенно к этому приходим. Например, у нас европейский тренер (Сержиу Консейсау – Спортс’‘), мы много работаем физически. Раньше мы этого не делали», – сказал Бензема.