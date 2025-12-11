Бензема о лиге Саудовской Аравии: «Не думайте, что здесь легко – уровень пока не европейский, но близок к этому. Команда из Европы не обыграет сильный местный клуб 5:0»
Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема считает, что уровень чемпионата Саудовской Аравии приближается к европейским лигам.
«Думаю, за три года футбол здесь уже сильно изменился. Это более физически, проходит быстрее и становится еще лучше. На клубном чемпионате мира мы видели, как «Аль-Хилаль» дал отпор «Реалу» и выбил «Манчестер Сити». Поэтому не думайте, что здесь так легко!
Лига не на уровне Европы, но недалеко от этого. Европейская команда не обыграет сильную команду из Саудовской Аравии со счетом 5:0. Это не игра на PlayStation.
Сейчас не нужно забегать вперед. Уровень, тренировки – интенсивность пока не такая, как в Европе. Но мы постепенно к этому приходим. Например, у нас европейский тренер (Сержиу Консейсау – Спортс’‘), мы много работаем физически. Раньше мы этого не делали», – сказал Бензема.