Парфенов о «Спартаке»: «Эта команда должна бороться за золотые медали. Состав-то хороший»

Дмитрий Парфенов: «Спартак» должен бороться за золото, состав-то хороший.

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов считает, что московский клуб должен бороться за золотые медали в Мир РПЛ .

По итогам первого круга чемпионата красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице с 29 очками. После ухода Деяна Станковича исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Вадим Романов .

«Домашние матчи «Спартака » осенью посещал. Я смотрю футбол не как болельщик, а как тренер. Наблюдаю, как команда обороняется, атакует, перестраивается.

Конечно, мне не нравится место «Спартака» в таблице. Эта команда должна бороться за медали. За золотые. Состав-то хороший.

Но и кидать камень ни в чей огород не буду. Оценивать работу коллег некорректно», – заявил Парфенов, ныне тренирующий «Ротор ».