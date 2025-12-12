Парфенов о «Спартаке»: «Эта команда должна бороться за золотые медали. Состав-то хороший»
Дмитрий Парфенов: «Спартак» должен бороться за золото, состав-то хороший.
Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов считает, что московский клуб должен бороться за золотые медали в Мир РПЛ.
По итогам первого круга чемпионата красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице с 29 очками. После ухода Деяна Станковича исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Вадим Романов.
«Домашние матчи «Спартака» осенью посещал. Я смотрю футбол не как болельщик, а как тренер. Наблюдаю, как команда обороняется, атакует, перестраивается.
Конечно, мне не нравится место «Спартака» в таблице. Эта команда должна бороться за медали. За золотые. Состав-то хороший.
Но и кидать камень ни в чей огород не буду. Оценивать работу коллег некорректно», – заявил Парфенов, ныне тренирующий «Ротор».
Что делать с Хаби Алонсо?25818 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости