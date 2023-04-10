Ротенберг после 3:7 от ЦСКА: «Лучший матч СКА по игре – моменты, детали. Нужно убрать ошибки – и все будет хорошо»

Роман Ротенберг считает, что СКА провел лучший матч против ЦСКА, несмотря на поражение 3:7.

Петербургская команда уступает 2-3 в серии финала Западной конференции.

– Шикарное начало матча, 2:0 повели. Далее мы увидели игру упущенных возможностей. Какие мысли у вас?

– Честно, по игре наш лучший матч. С точки зрения моментов, всех деталей. Статистика не врет, но счет на табло.

Нам нужно убрать свои ошибки – и все будет хорошо. Готовимся к следующей игре. Следующая игра – самая важная, поэтому готовимся, – сказал главный тренер во флеш-интервью.

СКА перебросал ЦСКА со счетом 43:28 в пятом матче серии.