Ротенберг после 3:7 от ЦСКА: «Лучший матч СКА по игре – моменты, детали. Нужно убрать ошибки – и все будет хорошо»

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Роман Ротенберг считает, что СКА провел лучший матч против ЦСКА, несмотря на поражение 3:7.

Петербургская команда уступает 2-3 в серии финала Западной конференции.

– Шикарное начало матча, 2:0 повели. Далее мы увидели игру упущенных возможностей. Какие мысли у вас?

– Честно, по игре наш лучший матч. С точки зрения моментов, всех деталей. Статистика не врет, но счет на табло.

Нам нужно убрать свои ошибки – и все будет хорошо. Готовимся к следующей игре. Следующая игра – самая важная, поэтому готовимся, – сказал главный тренер СКА во флеш-интервью.

СКА перебросал ЦСКА со счетом 43:28 в пятом матче серии.

35 комментариев

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ilmir84
в стиле йозе марины
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Олег
Ответ Дмитрий Шеховцов
Друзья, я сам за ЦСКА болею, но на Ромку не наезжайте, не надо тут травлю устраивать, это уже перебор.
Да он сам себя закапывать не устаёт, и мы только за...
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Eliza77
Блаженный
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Ми Ша
Комментарии заучены заранее,ничем друг от друга не отличаются. По его поведению видно что с ним работает психолог,а возможно и психиатор
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Андрей Богдановский
Ротенберг: наша игра похожа на игру Челси. Я как Лемперд!
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EuhenioV
Так если и в Стране зачистить с самого верха и по самые ротенберги,уверен,жизнь постепенно наладится.😂
+3
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Brennet
Ответ Михаил Савченко
Рома, ты главная ошибка, убери себя, пожалуйста
На всё воля Миллера.
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Melnica
Ака Хосе Муриньо
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Александр Шайкин
Ответ Дмитрий Шеховцов
Друзья, я сам за ЦСКА болею, но на Ромку не наезжайте, не надо тут травлю устраивать, это уже перебор.
Это тончайший сарказм, или я не догоняю?
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koshaus
Ротенберг: Наша команда владела подавляющим преимуществом на всех участках поля, соперник поставил автобус и судорожно отбивался, мы доминировали весь матч и забросили целых три шайбы, а соперник кое как наковырял какие то жалкие семь.
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Александр Шайкин
Ответ Глеб Глебыч
лол. первый раз вижу, чтобы после семи пропущенных была такая реакция
"а мне не больно, 🐔 довольна" © Й.М.
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Дмитрий Шеховцов
Друзья, я сам за ЦСКА болею, но на Ромку не наезжайте, не надо тут травлю устраивать, это уже перебор.
0
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-2
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Berlin Alexanderplatz
Ответ Vshjr
Системно, это был наш лучший матч. С точки зрения системной игры. Нам нужно убрать свои систематические ошибки и все будет хорошо. Следующая игра системно самая важная, поэтому систематически готовимся.
лучше не скажешь, хотя тема системы не раскрыта
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Глеб Глебыч
лол. первый раз вижу, чтобы после семи пропущенных была такая реакция
+1
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Владимир Ш
Пусть и дальше так думает
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Ален Делон
Ответ v.dug1n
К сожалению, он этого не понимает. Он себя гуру хоккейным считает. Как никак 800 матчей посмотрел
Уже косарь+
Опыт растёт
+1
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Человек_Легенда
Да, Рома. В решающей игре 7 вынимать - это прям лучший матч)
+3
0
+3
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Vshjr
Системно, это был наш лучший матч. С точки зрения системной игры.
Нам нужно убрать свои систематические ошибки и все будет хорошо. Следующая игра системно самая важная, поэтому систематически готовимся.
+16
0
+16
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alex023
Жжет)) Лучший матч при 3-7))) Следующий матч надо еще лучше)
+1
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Голубой лев
Ошибка в воротах и медленные игроки обороны, как ты ее уберешь? Воротчику еще расти. Опыт полезный, но не тащит.
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МакДи 97
Система просто дала сбой. Следующий сыграем ещё «лучше». Будет 3:9 и вратаря за период до конца снимем
+11
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+11
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Заборостроитель
Ситуация находится под полным контролем©
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Александр_Ронни
а на следующий сезон еще побольше Педанов набери в помощь во все линии, вообще огонь тима будет)
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Александр_Ронни
Роман, тебе надо еще не боевитого Хайрулу на банку посадить и еще лучше сыграете!
+2
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Алексей Кондурцев
Вот черт побери этот матч
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