«Интер Майами» выкупил Де Поля за 15 млн евро у «Атлетико» и ведет переговоры о продлении Суареса. Родриго будет получать 12 млн долларов в год
«Интер Майами» выкупил контракт Родриго Де Поля и хочет продлить Луиса Суареса.
«Интер Майами» воспользовался опцией выкупа контракта полузащитника Родриго Де Поля.
Аргентинец перешел в американский клуб из «Атлетико» на правах аренды до конца 2025 года. В контракте была предусмотрена возможность выкупа, которой клуб и воспользовался в связи с уходом Серджи Бускетса.
По данным ESPN, четырехлетний контракт до конца сезона МЛС 2029 года с зарплатой 12 млн долларов в год готов к подписанию. Ранее сообщалось, что «Атлетико» получит за постоянный трансфер 31-летнего Де Поля 15 млн евро.
Кроме того, стало известно, что «Интер Майами» ведет переговоры о продлении соглашения с 38-летним Луисом Суаресом.
Нападающий присоединился к клубу в 2023 году и уже единожды продлил договор до конца сезона МЛС 2025 года.
Что делать с Хаби Алонсо?26000 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости