«Интер Майами» выкупил Де Поля за 15 млн евро у «Атлетико» и ведет переговоры о продлении Суареса. Родриго будет получать 12 млн долларов в год

«Интер Майами» выкупил контракт Родриго Де Поля и хочет продлить Луиса Суареса.

«Интер Майами» воспользовался опцией выкупа контракта полузащитника Родриго Де Поля .

Аргентинец перешел в американский клуб из «Атлетико » на правах аренды до конца 2025 года. В контракте была предусмотрена возможность выкупа, которой клуб и воспользовался в связи с уходом Серджи Бускетса .

По данным ESPN, четырехлетний контракт до конца сезона МЛС 2029 года с зарплатой 12 млн долларов в год готов к подписанию. Ранее сообщалось , что «Атлетико» получит за постоянный трансфер 31-летнего Де Поля 15 млн евро.

Кроме того, стало известно, что «Интер Майами» ведет переговоры о продлении соглашения с 38-летним Луисом Суаресом .

Нападающий присоединился к клубу в 2023 году и уже единожды продлил договор до конца сезона МЛС 2025 года.