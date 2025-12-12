  • Спортс
«Интер Майами» выкупил Де Поля за 15 млн евро у «Атлетико» и ведет переговоры о продлении Суареса. Родриго будет получать 12 млн долларов в год

«Интер Майами» выкупил контракт Родриго Де Поля и хочет продлить Луиса Суареса.

«Интер Майами» воспользовался опцией выкупа контракта полузащитника Родриго Де Поля.

Аргентинец перешел в американский клуб из «Атлетико» на правах аренды до конца 2025 года. В контракте была предусмотрена возможность выкупа, которой клуб и воспользовался в связи с уходом Серджи Бускетса.

По данным ESPN, четырехлетний контракт до конца сезона МЛС 2029 года с зарплатой 12 млн долларов в год готов к подписанию. Ранее сообщалось, что «Атлетико» получит за постоянный трансфер 31-летнего Де Поля 15 млн евро.

Кроме того, стало известно, что «Интер Майами» ведет переговоры о продлении соглашения с 38-летним Луисом Суаресом.

Нападающий присоединился к клубу в 2023 году и уже единожды продлил договор до конца сезона МЛС 2025 года. 

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ESPN
