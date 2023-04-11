Хави про 0:0 с «Жироной»: «Барселона» заслужила победу. Но меня волнует только чемпионство, мы оторвались от 2-го места на 13 очков»

Хави не обеспокоен из-за ничьей в матче «Барселоны» с «Жироной» (0:0).

– Рана после матча в Кубке Испании (0:4 от «Реала») не затянулась, вас беспокоит увиденное?

– Нет, меня волнует только победа в . Мы в очень хорошем положении.

Мы пытались выиграть, провели хороший матч, имели много возможностей забить и победить в матче против очень хорошей команды. Не хватало лишь завершающего штриха.

Думаю, мы заслужили победу. Если взять только результат, нельзя радоваться одному очку на своем поле. Но мы оторвались от второго места на 13 баллов за 10 матчей до конца.

Если бы нам удалось забить перед перерывом, это была бы другая история. Но порой придется сталкиваться с командами, которые бьются за жизнь, – сказал главный тренер «Барселоны» в интервью DAZN.