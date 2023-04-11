Хави про 0:0 с «Жироной»: «Барселона» заслужила победу. Но меня волнует только чемпионство, мы оторвались от 2-го места на 13 очков»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жирона Футбол

Хави не обеспокоен из-за ничьей в матче «Барселоны» с «Жироной» (0:0).

– Рана после матча в Кубке Испании (0:4 от «Реала») не затянулась, вас беспокоит увиденное?

– Нет, меня волнует только победа в Ла Лиге. Мы в очень хорошем положении.

Мы пытались выиграть, провели хороший матч, имели много возможностей забить и победить в матче против очень хорошей команды. Не хватало лишь завершающего штриха.

Думаю, мы заслужили победу. Если взять только результат, нельзя радоваться одному очку на своем поле. Но мы оторвались от второго места на 13 баллов за 10 матчей до конца.

Если бы нам удалось забить перед перерывом, это была бы другая история. Но порой придется сталкиваться с командами, которые бьются за жизнь, – сказал главный тренер «Барселоны» в интервью DAZN.

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3 комментария

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Пепси пеналдувич
Матч ужасный, не заслужили. Кунде чудик.
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Мовсар Германия
Левандовски это вообще ахтунг, как же Бавария его удачно слила, помнится мне как фаны Барселоны, с пеной у рта удверждали что Лёва в Ла лиге забьет больше 40🤡🤡, по итогу даже 20 не смог ещё.
Обамеянг как же тебя не хватает
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Мовсар Германия
не заслужила
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