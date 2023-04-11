Эрик Карлссон – 6-й защитник в истории НХЛ, набравший 100 очков за сезон. Он первый, кто сделал это в возрасте 30+ лет

Эрик Карлссон – 6-й защитник в истории НХЛ, набравший 100 очков за сезон.

Шведский игрок « » сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (2:6).

На его счету стало 100 (25+75) баллов в 80 играх сезона.

До Карлссона только 5 защитников набирали трехзначное число очков в регулярке.

Это Бобби Орр (6 раз, включая рекордные 139 баллов за «Бостон» в сезоне-1970/71, 37+102 в 78 играх), (5 раз), Дени Потвен, и (по 1). Предыдущий сезон со 100 очками был у Лича (1991/92, «Рейнджерс», 22+80 в 80 играх).

При этом 32-летний Карлссон стал самым возрастным защитником в истории лиги с таким достижением. Все остальные набирали 100 очков в возрасте младше 30 лет.