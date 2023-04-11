Эрик Карлссон – 6-й защитник в истории НХЛ, набравший 100 очков за сезон. Он первый, кто сделал это в возрасте 30+ лет

Теги рейтинги Сан-Хосе НХЛ Эл Макиннис Брайан Лич Эрик Карлссон Пол Коффи Бобби Орр Дени Потвен Хоккей

Эрик Карлссон – 6-й защитник в истории НХЛ, набравший 100 очков за сезон.

Шведский игрок «Сан-Хосе» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (2:6). 

На его счету стало 100 (25+75) баллов в 80 играх сезона. 

До Карлссона только 5 защитников набирали трехзначное число очков в регулярке.

Это Бобби Орр (6 раз, включая рекордные 139 баллов за «Бостон» в сезоне-1970/71, 37+102 в 78 играх), Пол Коффи (5 раз), Дени Потвен, Эл Макиннис и Брайан Лич (по 1). Предыдущий сезон со 100 очками был у Лича (1991/92, «Рейнджерс», 22+80 в 80 играх). 

При этом 32-летний Карлссон стал самым возрастным защитником в истории лиги с таким достижением. Все остальные набирали 100 очков в возрасте младше 30 лет. 

28 комментариев

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Deathspell Omega
Ответ Starki92
Великий сезон от Эрика. Карлссон встал в один ряд с легендами прошлого. 👏🏽👏🏽👏🏽 Очень жаль, что команда не может поддержать такой же уровень. Хоть будет много скептиков в отношении Норриса для Эрика, но надеюсь, что дадут ему. Нельзя оставлять такой сезон для защитника без внимания.
Ну, так то два Норриса у него уже есть...
Если сейчас не дадут, то я не знаю, это будет скандальней, чем прошлогодний Норрис Макару, кстати, где эта легенда в этом сезоне, играла вообще?
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Павел Зарубин
Я так понимаю в 21 веке это сделали впервые
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гилберт
Как же я рад за этого выдающегося игрока. Столько помоев на него было вылито за пару лет. Браво Эрик!
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Mikita Zakharau
Повезло наблюдать его игру вживую. Такого контроля шайбы у защитников не видел никогда. Мастерюга!
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Бакид
Легенда)
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vulturecrow
Ответ BigHead
Если СХ удержат миллиона 3-4, то за него очень много отдаст большинство команд лиги, за исключением тех, где есть свой элитный защ на большом контракте. Вопрос только в том - насколько это нужно самим Сан Хосе.
за 3-4 ляма в кепке и такого игрока надо будет отдавать высокие пики. а у контендеров таких не очень есть.
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Егор15102
Почему-то был уверен, что Мёрфи или Бурк сотку выбивали тоже
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akrets
Выдающийся игрок! Конечно, не добрал достижений из-за всех своих неурядиц. Наблюдать за ним с шайбой- это огромное удовольствие
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SopTecret
Легендарная компания
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Kolyamba39
Ответ Евгений Иванов
Видимо по Норрису в этом году вопрос решенный. Интересно, что за всего 20 раз когда этот приз брали не канадцы - 10 раз это были шведы, 8 американцы и по разу словак и швейцарец.
ну шведы это громко, Лидстрем просто 7 раз и 2 раза Карлсон) если не учитывть Хедмана, то 2 шведа)
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dmt8111
Крутое достижение, очень.
В прошлом сезоне Йоси чуть-чуть не хватило до сотки.
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Starki92
Великий сезон от Эрика. Карлссон встал в один ряд с легендами прошлого. 👏🏽👏🏽👏🏽
Очень жаль, что команда не может поддержать такой же уровень.
Хоть будет много скептиков в отношении Норриса для Эрика, но надеюсь, что дадут ему. Нельзя оставлять такой сезон для защитника без внимания.
+5
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+5
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BigHead
Ответ vulturecrow
Карлссон жжёт. Норриса ему с грамотой. жаль только, что он из Оттавы перешёл в другой клуб с вечной перестройкой. на следующие 4 года его платёжку не потянет ни один контендер. и даже обмен с удержанием части зарплаты очень будет тяжело найти. но безбедную старость обеспечил.
Если СХ удержат миллиона 3-4, то за него очень много отдаст большинство команд лиги, за исключением тех, где есть свой элитный защ на большом контракте. Вопрос только в том - насколько это нужно самим Сан Хосе.
+1
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Мистер Кафель
Крутейший, Пахаг снова орет. Снова боль.

Эрик лучший.
+4
-1
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Deathspell Omega
Ответ vulturecrow
Карлссон жжёт. Норриса ему с грамотой. жаль только, что он из Оттавы перешёл в другой клуб с вечной перестройкой. на следующие 4 года его платёжку не потянет ни один контендер. и даже обмен с удержанием части зарплаты очень будет тяжело найти. но безбедную старость обеспечил.
на следующие 4 года его платёжку не потянет ни один контендер
______________________________
Потолок поднимут, зарплату можно поделить...
Есть варианты.
Не зря в дедлайн его упорно в Эдмонтон сватали, но не срослось...
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+1
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Deathspell Omega
Ответ ЭЮЯ
Ну он пасует хорошо, много времени проводит на льду. А что ещё надо, чтобы набирать очки?
А что ещё надо, чтобы набирать очки?
__________________________________

Надо еще уметь набирать очки.
Защитников которые много времени проводят на льду в НХЛ хватает, только вот 100 и больше очков 6 человек в истории набирали.
+27
0
+27
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kostya187
Поздравляю ЕК-65 с таким феноменальным достижением! Мастер! Только не нужно останавливаться еще 2 игры, нужно набрать 103 очка и обойти Лича! Удачи Эрик!
+10
0
+10
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t0ni12
За этот сезон набрал больше, чем за 3 предыдущих (97). Настоящий ренессанс, который, надеюсь, не ограничится текущим сезоном. Жаль, конечно, что всё это происходит не в Оттаве, но все равно безумно рад за Эрика.
Один из любимых хоккеистов.
+2
0
+2
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Евгений Иванов
Видимо по Норрису в этом году вопрос решенный. Интересно, что за всего 20 раз когда этот приз брали не канадцы - 10 раз это были шведы, 8 американцы и по разу словак и швейцарец.
+4
0
+4
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ЭЮЯ
Ответ klochkovgss@mail.ru
Ну наконец то написали про Эрика. О достижении было известно еще 3 часа назад
Ну наконец-то тебя услышали, да.
+6
-1
+5
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KozlikX
причем он сдувался, я уж думал на прежний уровень не выйдет , а тут на тебе , шикарный сезон у шведа
+9
0
+9
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ЭЮЯ
Ответ Deathspell Omega
Эрик Карлссон просто фантастический сезон проводит. И это в команде аутсайдере. Уступает по очкам в равных составах во всей лиге только МакДэвиду (75 против 74), будучи ЗАЩИТНИКОМ. Со временем Бобби Орра не было такого...
Ну он пасует хорошо, много времени проводит на льду. А что ещё надо, чтобы набирать очки?
0
-8
-8
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АРХАТ
760 очков т.е гипотетически ещё может на тысячу замахнуться.
+9
0
+9
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vulturecrow
Карлссон жжёт. Норриса ему с грамотой.
жаль только, что он из Оттавы перешёл в другой клуб с вечной перестройкой. на следующие 4 года его платёжку не потянет ни один контендер. и даже обмен с удержанием части зарплаты очень будет тяжело найти.
но безбедную старость обеспечил.
+6
-3
+3
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klochkovgss@mail.ru
Ну наконец то написали про Эрика. О достижении было известно еще 3 часа назад
+1
0
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