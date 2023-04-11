Эрик Карлссон – 6-й защитник в истории НХЛ, набравший 100 очков за сезон. Он первый, кто сделал это в возрасте 30+ лет
Эрик Карлссон – 6-й защитник в истории НХЛ, набравший 100 очков за сезон.
Шведский игрок «Сан-Хосе» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (2:6).
На его счету стало 100 (25+75) баллов в 80 играх сезона.
До Карлссона только 5 защитников набирали трехзначное число очков в регулярке.
Это Бобби Орр (6 раз, включая рекордные 139 баллов за «Бостон» в сезоне-1970/71, 37+102 в 78 играх), Пол Коффи (5 раз), Дени Потвен, Эл Макиннис и Брайан Лич (по 1). Предыдущий сезон со 100 очками был у Лича (1991/92, «Рейнджерс», 22+80 в 80 играх).
При этом 32-летний Карлссон стал самым возрастным защитником в истории лиги с таким достижением. Все остальные набирали 100 очков в возрасте младше 30 лет.
Если сейчас не дадут, то я не знаю, это будет скандальней, чем прошлогодний Норрис Макару, кстати, где эта легенда в этом сезоне, играла вообще?
В прошлом сезоне Йоси чуть-чуть не хватило до сотки.
Очень жаль, что команда не может поддержать такой же уровень.
Хоть будет много скептиков в отношении Норриса для Эрика, но надеюсь, что дадут ему. Нельзя оставлять такой сезон для защитника без внимания.
Эрик лучший.
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Потолок поднимут, зарплату можно поделить...
Есть варианты.
Не зря в дедлайн его упорно в Эдмонтон сватали, но не срослось...
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Надо еще уметь набирать очки.
Защитников которые много времени проводят на льду в НХЛ хватает, только вот 100 и больше очков 6 человек в истории набирали.
Один из любимых хоккеистов.
жаль только, что он из Оттавы перешёл в другой клуб с вечной перестройкой. на следующие 4 года его платёжку не потянет ни один контендер. и даже обмен с удержанием части зарплаты очень будет тяжело найти.
но безбедную старость обеспечил.