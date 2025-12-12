У «Астон Виллы» 8 побед подряд. Команда Эмери не проигрывает с 1 ноября
«Астон Вилла» победила в 8 матчах подряд.
«Астон Вилла» продлила победную серию.
Команда Унаи Эмери обыграла «Базель» (2:1) в 6-м туре общего этапа Лиги Европы.
Это 8-я победа подряд во всех турнирах. Последнее поражение было 1 ноября – 0:2 с «Ливерпулем» в АПЛ.
14 декабря «Астон Вилла» сыграет в гостях с «Вест Хэмом» в 16-м туре Премьер-лиги.
Что делать с Хаби Алонсо?25728 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости