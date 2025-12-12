30

У «Астон Виллы» 8 побед подряд. Команда Эмери не проигрывает с 1 ноября

«Астон Вилла» победила в 8 матчах подряд.

«Астон Вилла» продлила победную серию.

Команда Унаи Эмери обыграла «Базель» (2:1) в 6-м туре общего этапа Лиги Европы.

Это 8-я победа подряд во всех турнирах. Последнее поражение было 1 ноября – 0:2 с «Ливерпулем» в АПЛ.

14 декабря «Астон Вилла» сыграет в гостях с «Вест Хэмом» в 16-м туре Премьер-лиги.

