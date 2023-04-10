«Газпром» станет новым титульным спонсором стадиона «Бешикташа». Турки получат 60 млн евро за 3 года, весь контракт – на 5 лет

Теги Бешикташ высшая лига Турция бизнес Газпром Алексей Миллер деньги Футбол

«Газпром» станет новым титульным спонсором арены «Бешикташа».

Соглашение с предыдущим титульным спонсором турецкого клуба, оператором сотовой связи Vodafone, истечет по окончании сезона. Согласно информации, полученной Sozcu, новым титульным спонсором стадиона «Бешикташа» станет «Газпром».

Спонсорское соглашение будет рассчитано на 5 лет. Согласно контракту, «Бешикташ» получит 60 млн евро за права на название стадиона в течение первых трех лет. Условия на оставшиеся два года будут обговорены дополнительно.

Сообщается, что на следующей неделе вице-президент «Бешикташа» Шерхан Четинсайя приедет в Россию по приглашению главы «Газпрома» Алексея Миллера для подписания соглашения.

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139 комментариев

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eugens
Ответ Oleg
Интересно а почему США жителям Аляски ежегодно выплачивают 3500 $ ? Наверное потому что углеводороды, что добывают на территории их проживания это к ним имеет какое то отношение)
А индейцам они даже бесплатное жилье организовали, на природе, в резервациях)
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Oleg
Ответ KozlikX
ну и вообще, чтобы народ там жил, хоть какой то бонус, у нас же северная и уральская надбавка , которой по факту нет , про уровень жизни и отношение к жителям даже смысла нет сравнивать Россию и США
Ладно бы только США, об этом я читал давно, но вот сейчас глянул оказывается Эмираты, Кувейт, Саудовскся Аравия, Норвегия и еще ряд стран где добывают нефть , жители имеют дивиденды с продажи.
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Diamond house
в рф есть дети (СМА),и их не так много на самом деле, которым жизненно необходим, препарат стящий 2млн долл. сумма для всех родителей неподъёмная. но лучше конечно туркам отдать эти народные (не существует государственных в принципе) деньги.
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redmotor
Думаю турки и без этого знают, что такое российский газ, но можно только порадоваться за Бешикташ) Лёгкие деньги)
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Oleg
Ответ Pigmalion
США жителям Аляски ничего не выплачивает.
США это страна и на территории этой страны создан фонд, в который идет 25% прибыли от добычи углеводородов.
Из этого фонда каждый житель Аляски ежегодно получает дивиденды в размере +- 3500 $.
Так лучше?)
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Арман Мартиросян
Ответ зак
не переживай, будут и хорошие времена, армения не будет в НАТО и ОДКБ, она будет в составе Азербайджана и тебе не придётся нервничать из за таких пустяков как учения))
В составе Азербайджана Армения будет разве что в твоих влажных снах. Да что такое Азербайджан вообще? Какой то анклав Турции на берегу Каспийского моря, которую в свое время отжали у Ирана.
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dmitry.tchidakin
Ответ евГений
Хороший агент, зять которого отдает бесплатно Байрактары в ВСУ 😂 Какие же ватники НЕ тупые)
Так это такая глубокая разработка)) либерасты и предатели дальше собственного носа не видят)
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Barsenoga
Ответ Федя Букин
А почему турецкие компании не становятся титульными спонсорами наших строящихся стадионов? 🤔
Стадион Байрактар, звучит
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мутятя
Ну что можно сказать о Газпроме.
Корова на дворе, а вода на столе.
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eugens
Ответ dmitry.tchidakin
Когда это Россия мечтала и пыталась захватить Дарданеллы?
Пару раз было дело. В 18 веке и в первую мировую это всерьез рассматривалось.
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ariuntrius
Ответ Artem Piatkov
Ну это понятно Северный поток взорван, так что остаётся через Турцию гнать газ Ну а турки неплохо устроились, и с Европы бонусы получают, и с России так неплохо кеш имеют (и вроде как всегда в стороне если что) Всё исключительно для себя и в своих интересах Молодцы!
Да нет, не в стороне. Захват территорий не признают, флот не пропускают, оппонента на войне вооружает. Просто Эрдоган пользуется любителем обуви со шпильками повыше как хочет.
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dmitry.tchidakin
Ответ Dizzod
Они не расположили, они удачно завоевали. Их предки турки-сельджуки пришли из Центральной Азии.
Завоевали = расположили. Второе вытекает из первого
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Spartakus1984
Ответ mdaa
Кстати у нас в Тольятти 3 поля дырявых на весь город. Дети занимаются ломают себе ноги руки ибо дыры в швах по 40 см. В которые засыпают песок до первого дождя. Но мы лучше поможем другим
зенит себе помогает,они же недавно заявили о сотрудничестве с Турками.Но понятно что Газпром далет это для зенита.
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Анахайм Анахайм
Ответ BananaMama
Как либерал и сторонник Украины однозначно приветствую желание Миллера вложить деньги в экономику страны НАТО. Я бы на месте украинской диаспоры в Стамбуле ещё разместил баннер вроде "спасибо Миллеру за Байрактары! ")))
каждому Поклоннику Украины: чемодан-вокзал-Житомир
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spawn0
Это просто трэш.
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Ярик01
Ответ Kyancey
Турция - страна НАТО, но видимо, это другое
Дружественная страна НАТО, с ядерной базой США.
С дружественной ядерной базой ...
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Вадим flanec
Ответ Kyancey
Турция - страна НАТО, но видимо, это другое
Ничего личного, просто бизнес.
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dmitry.tchidakin
Ответ tyuiop tyuiop
со времён Екатерины второй она даже сына назвала Константин с прицелом на князя Константинополя
Так это Босфор. Дарданеллы-то при чем?
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eugens
Ответ Бомбардир Ковтун
Не хотели лечь под американцами, теперь ложитесь под турками и китайцами. Генералы Суворов и Муравьев в гробу переворачиваются. У нас абсолютно маргинальные решения принимаются во власти. Совсем рехнулись.
Когда в 90ые на Красной площади красовалась реклама КокаКолы это кто под кого лег? Согласно вашей логике Кока-Кола под РФ? Или может все наоборот?
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Pigmalion
Ответ Oleg
Интересно а почему США жителям Аляски ежегодно выплачивают 3500 $ ? Наверное потому что углеводороды, что добывают на территории их проживания это к ним имеет какое то отношение)
США жителям Аляски ничего не выплачивает.
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Porsche 911
Ответ Oleg
Интересно а почему США жителям Аляски ежегодно выплачивают 3500 $ ? Наверное потому что углеводороды, что добывают на территории их проживания это к ним имеет какое то отношение)
Источник скинешь?
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KozlikX
Ответ Oleg
Интересно а почему США жителям Аляски ежегодно выплачивают 3500 $ ? Наверное потому что углеводороды, что добывают на территории их проживания это к ним имеет какое то отношение)
ну и вообще, чтобы народ там жил, хоть какой то бонус, у нас же северная и уральская надбавка , которой по факту нет , про уровень жизни и отношение к жителям даже смысла нет сравнивать Россию и США
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Shamarin
Это 3 копейки по сравнению с глобальными газовыми контрактами. Сделали приятное к какому-то турку, фанату Бешека. Мелочь.
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BananaMama
Как либерал и сторонник Украины однозначно приветствую желание Миллера вложить деньги в экономику страны НАТО. Я бы на месте украинской диаспоры в Стамбуле ещё разместил баннер вроде "спасибо Миллеру за Байрактары! ")))
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Dizzod
Ответ ДЖИН
Кормим турков друзей. ,а они не нам Байрактары. А может реально будем спонсировать Турецкую оборонку. Чтобы НАТО процветало.
так эти тары запускают в вашу сторону, а вы их сбиваете
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