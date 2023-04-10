«Газпром» станет новым титульным спонсором стадиона «Бешикташа». Турки получат 60 млн евро за 3 года, весь контракт – на 5 лет

«Газпром» станет новым титульным спонсором арены «Бешикташа».

Соглашение с предыдущим титульным спонсором турецкого клуба, оператором сотовой связи Vodafone, истечет по окончании сезона. Согласно информации, полученной Sozcu, новым титульным спонсором стадиона «Бешикташа» станет «Газпром».

Спонсорское соглашение будет рассчитано на 5 лет. Согласно контракту, «Бешикташ» получит 60 млн евро за права на название стадиона в течение первых трех лет. Условия на оставшиеся два года будут обговорены дополнительно.

Сообщается, что на следующей неделе вице-президент «Бешикташа» Шерхан Четинсайя приедет в Россию по приглашению главы « » для подписания соглашения.