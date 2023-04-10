«Кержакову вместо рыбалки нужно ходить на игры соперников и выучить их имена». Генменеджер «Кармиотиссы» об интервью экс-тренера

Теги Александр Кержаков высшая лига Кипр Кармиотисса Спорт-Экспресс Футбол

В «Кармиотиссе» заявили, что Александр Кержаков уделял рыбалке слишком много времени.

Ранее в интервью Sports.ru бывший главный тренер команды отметил, что клуб не рассчитался с ним после расторжения контракта.

«Господин Кержаков получил полную зарплату и подписал соглашение об отсутствии претензий с нашим клубом.

У него были некоторые проблемы с экономической составляющей, так как его бывшая жена должна получать процент от его дохода в качестве компенсации за питание/опеку над детьми. Это связано с его разводом, поэтому я не хочу вмешиваться.

Кроме того, он много рассказывал о своем пребывании на Кипре. Я думаю, он отличный парень, но ему нужно больше использовать свой опыт на тренировках, больше следить за своими соперниками, больше читать (выучить имена своих соперников), ходить на их игры вместо того, чтобы ездить на рыбалку, и тогда он сможет критиковать нас. А пока я желаю ему удачи», – сказал генеральный менеджер клуба Антонис Антониус.

«Владелец зашел в раздевалку и сделал замены вместо меня». Интервью Кержакова о беспределе и обмане на Кипре

Материалы по теме

63 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МТБ
Ответ Алексей Елистратов
Я больше скажу. Тут якобы Саню защищают, что у него светлые мозги и он не поддался пропаганде. Но он ничем не отличается от Шмурнова. Он получал бабки от газпрома в огромных количествах почти всю свою карьеру. Все его бабки - госбюджет. Газпром его внедрил насильно в НН тренером даже после карьеры футболиста. Что Саня потом сделал? А он просто взял и осудил режим, который отчасти этот же и газпром установил в стране. Зато Санечке респекты и прочее. Вот такие борцы за мир. Закончились донаты - Саня стал осуждать.
Да потому, что любят крайности. По факту можно ещё вспомнить, что одна из его жён, это дочка вице-губернатора, сенатора и единороса Тюльпанова. И развёлся с с женой Кержаков вскоре после гибели этого самого сенатора.
Так что да, Керж никогда особо не являлся правдорубом, вполне комфортно жил в системе, а тут просто понял, что хочет пересидеть там, где комфортнее.
Вообще стрёмная тенденция превозносить каждого, кто куда-то уехал, притом замечу, Кержаков тоже уехал не сразу, долгое время молчал, да и сейчас он не возвращается в основном потому, что типа перспектив нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
adamxx
Ответ Мыкола
Работодатель не виноват, что Саша туповат и не читает, что подписывает))
да знал он что подписывает. просто нормально с человекомдвп месяца работаешь, говоришь с ним, до этого нормально работал. с ним. он говорит подпиши пока, сейчас через пару минут деньги принесут. а потом начинает завтраками кормить и кидает. .бывает так. и основания верить кержакову есть. вряд ли эта тема вообще была поднята, если бы все выплатили и не кинули.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maksim shavkun
Почему- то я не верю этому дельцу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Glav_vredina
Ответ Матвей Суицидин
намекает, что Саня договорился вчерную, что алименты снизить
А вот это похоже на правду, кстати
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мыкола
Этот менеджер гражданин Эстонии? Взял и застучал Сашу)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
При чем тут его жена? Дичь какую-то несёт менеджер.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lunatic Insane
"У него были некоторые проблемы с экономической составляющей, так как его бывшая жена должна получать процент от его дохода" - похоже, что Саша договорился на небольшую официалку, а остальное в конверте, на который его и кинули. потому и расписался, что официалку получил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nik Yeremich
Какой же этот тип махинатор.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
StHappyOne
Ответ Мыкола
Что вы хотите от Кержакова? Он обычный и тупой спортсмен. Если слово "мама" пишет без ошибки и может сложить два и два, то нормально. Зачем прислушиваться к его мнению о политике? Он это слово без ошибки не напишет. Послушали, посмеялись и забыли. Персонаж, как Савин))
Ну Савин и Кержаков может не гении, но мужчины. Не прогнулись и не побоялись все потерять, ради правды и своих принципов. А что там с Дзюбой? Чем он рискует? Или ты? Ничем
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Ответ Slavnov
Истина,как всегда,посередине
За КБ 🔴⚪️
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мыкола
Ответ Lordk
Ага, звучит очень правдоподобно ) В ответ на явную претензию, что деньги выплачены не были, звучит "а он все подписал, значит выплатили" :)
Работодатель не виноват, что Саша туповат и не читает, что подписывает))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Лепехин
Всегда надо слушать две стороны
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
StHappyOne
Ответ -= Masteryuga =-
Пока одни воевали, человек, которому очень страшно, съездил на Кипр порыбачить) Видно тяжелые думы решил развеять о судьбе Матушки-Руси...
Да, да, ведь, если человек пришел в шок от ужаса событий в России, то он не может рыбачить, он может только плакать и каяться, никакой личной жизни и отдыха, только на коленях перед иконами
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim Bobrenev
блин. это Пунин возомнил себя чем-то уровня популярного сорта хурмы, под названием "королёк". И каждый, кто имеет отношение к общепиьу знает, что он самодур.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мыкола
Ответ Vidic6
Упс ) Ты типо умнее чтоли ? )
Ты тоже спортсмен, как Саша? Извиняй, что задел тебя)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vidic6
Ответ Lost Sock
бесполезно не старайся , им не объяснить
Для меня загадка почему это им непонятно )
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Н.Ф.
Ответ -= Masteryuga =-
Пока одни воевали, человек, которому очень страшно, съездил на Кипр порыбачить) Видно тяжелые думы решил развеять о судьбе Матушки-Руси...
Прожил ты свои 40 лет и всё время чего-то жрал, крепко пил, сладко спал. А в это время целый народ на тебя горбил, обувал тебя, одевал. Воевал за тебя!
©Г.Жеглов
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vidic6
Ответ Мыкола
Что вы хотите от Кержакова? Он обычный и тупой спортсмен. Если слово "мама" пишет без ошибки и может сложить два и два, то нормально. Зачем прислушиваться к его мнению о политике? Он это слово без ошибки не напишет. Послушали, посмеялись и забыли. Персонаж, как Савин))
Упс ) Ты типо умнее чтоли ? )
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
adamxx
Ответ -= Masteryuga =-
Пока одни воевали, человек, которому очень страшно, съездил на Кипр порыбачить) Видно тяжелые думы решил развеять о судьбе Матушки-Руси...
а при чем здесь воевали?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Пока 1-1. ждем продолжения...кстати бывшей жене надо поинтересоваться . как Кержаков деньги получал. похоже, что часть в конверте...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Alexandrov
Ответ Сергей Кильцов
Комментарий удален модератором
Вообще-то он из Кингисеппа, Из Колпина - Панов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мыкола
Что вы хотите от Кержакова? Он обычный и тупой спортсмен. Если слово "мама" пишет без ошибки и может сложить два и два, то нормально. Зачем прислушиваться к его мнению о политике? Он это слово без ошибки не напишет. Послушали, посмеялись и забыли. Персонаж, как Савин))
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lost Sock
Ответ Vidic6
Ты ходишь на работу. Столяром. Получаешь бабки. За свою работу. А потом хозяин твоего цеха застрелил из ружья двух людей. Или кого избил. Или еще что сделал. Ты осудишь его ? (не в юридическом смысле а в моральном). Скажешь про него что он чудак ? На другую букву. А если вдруг осудишь, тебе могут сказать "ну раз ты так недоволен, верни деньги что он тебе платил" ?
бесполезно не старайся , им не объяснить
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZenitFan
Ответ Алексей Елистратов
Я больше скажу. Тут якобы Саню защищают, что у него светлые мозги и он не поддался пропаганде. Но он ничем не отличается от Шмурнова. Он получал бабки от газпрома в огромных количествах почти всю свою карьеру. Все его бабки - госбюджет. Газпром его внедрил насильно в НН тренером даже после карьеры футболиста. Что Саня потом сделал? А он просто взял и осудил режим, который отчасти этот же и газпром установил в стране. Зато Санечке респекты и прочее. Вот такие борцы за мир. Закончились донаты - Саня стал осуждать.
при чем тут деньги Газпрома ? хватит уже очередную пургу нести. как футболист он был очень даже не плохим, и многому добился благодаря таланту и старанию, но никак не деньгам Газпрома. футболом он, как и многие из его покаления , начали заниматься, когда никто и не знал, что футболистам будут много платить.
другое дело это его человеческие качества и его способность здраво думать. когда он хотел уйти в Севилью, а его не отпускали, то сидел на скамейке и лыбился, когда команда проигрывала , а если его выпускали то отбывал номер на поле. потом его история с профукаными 300млн на нефтяной заводил. его жены, одна из которых наркотиками увлекалась.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рысдаулет Садуахас
Почему Палычу не мешало незнание имени своего футболистов не говоря о соперниках😂
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий