В «Кармиотиссе» заявили, что Александр Кержаков уделял рыбалке слишком много времени.

Ранее в интервью Sports.ru бывший главный тренер команды отметил, что клуб не рассчитался с ним после расторжения контракта.

«Господин Кержаков получил полную зарплату и подписал соглашение об отсутствии претензий с нашим клубом.

У него были некоторые проблемы с экономической составляющей, так как его бывшая жена должна получать процент от его дохода в качестве компенсации за питание/опеку над детьми. Это связано с его разводом, поэтому я не хочу вмешиваться.

Кроме того, он много рассказывал о своем пребывании на Кипре. Я думаю, он отличный парень, но ему нужно больше использовать свой опыт на тренировках, больше следить за своими соперниками, больше читать (выучить имена своих соперников), ходить на их игры вместо того, чтобы ездить на рыбалку, и тогда он сможет критиковать нас. А пока я желаю ему удачи», – сказал генеральный менеджер клуба Антонис Антониус.

«Владелец зашел в раздевалку и сделал замены вместо меня». Интервью Кержакова о беспределе и обмане на Кипре