«Кержакову вместо рыбалки нужно ходить на игры соперников и выучить их имена». Генменеджер «Кармиотиссы» об интервью экс-тренера
В «Кармиотиссе» заявили, что Александр Кержаков уделял рыбалке слишком много времени.
Ранее в интервью Sports.ru бывший главный тренер команды отметил, что клуб не рассчитался с ним после расторжения контракта.
«Господин Кержаков получил полную зарплату и подписал соглашение об отсутствии претензий с нашим клубом.
У него были некоторые проблемы с экономической составляющей, так как его бывшая жена должна получать процент от его дохода в качестве компенсации за питание/опеку над детьми. Это связано с его разводом, поэтому я не хочу вмешиваться.
Кроме того, он много рассказывал о своем пребывании на Кипре. Я думаю, он отличный парень, но ему нужно больше использовать свой опыт на тренировках, больше следить за своими соперниками, больше читать (выучить имена своих соперников), ходить на их игры вместо того, чтобы ездить на рыбалку, и тогда он сможет критиковать нас. А пока я желаю ему удачи», – сказал генеральный менеджер клуба Антонис Антониус.
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Так что да, Керж никогда особо не являлся правдорубом, вполне комфортно жил в системе, а тут просто понял, что хочет пересидеть там, где комфортнее.
Вообще стрёмная тенденция превозносить каждого, кто куда-то уехал, притом замечу, Кержаков тоже уехал не сразу, долгое время молчал, да и сейчас он не возвращается в основном потому, что типа перспектив нет
©Г.Жеглов
другое дело это его человеческие качества и его способность здраво думать. когда он хотел уйти в Севилью, а его не отпускали, то сидел на скамейке и лыбился, когда команда проигрывала , а если его выпускали то отбывал номер на поле. потом его история с профукаными 300млн на нефтяной заводил. его жены, одна из которых наркотиками увлекалась.