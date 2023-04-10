У «Ростова» 4 победы и 2 ничьих за последние 6 матчей. Дальше – «Зенит»
«Ростов» продлил серию без поражений до 6 матчей во всех турнирах.
Команда Валерия Карпина сыграла вничью в гостях у «Оренбурга» (2:2) в 22-м туре Мир РПЛ.
В последний раз она уступала 4 марта – «Локомотиву» (1:3). После этого у «Ростова» было 4 победы подряд, а затем 2 ничьих.
В следующем туре желто-синие, занимающие второе место в чемпионате, примут лидирующий «Зенит» – это случится 16 апреля.
Шикарный гол «Оренбурга» потряс «Ростов»! У «Зенита» намечается чистый отрыв в 10 очков
"Беспроигрышная серия Ростова прервалась. Некоторые игроки не успели восстановиться после тяжелого матча в Оренбурге".
Всё же не хочется в матче с КБ всё решать, от них любой подлянки можно ждать, потипу как в кубковом матче - не победить, так навредить. Надо до мая чемпионат выиграть и всем бразильцам отпуск дать внеочередной на месяц.