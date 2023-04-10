У «Ростова» 4 победы и 2 ничьих за последние 6 матчей. Дальше – «Зенит»

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Оренбург Футбол

«Ростов» продлил серию без поражений до 6 матчей во всех турнирах.

Команда Валерия Карпина сыграла вничью в гостях у «Оренбурга» (2:2) в 22-м туре Мир РПЛ.

В последний раз она уступала 4 марта – «Локомотиву» (1:3). После этого у «Ростова» было 4 победы подряд, а затем 2 ничьих.

В следующем туре желто-синие, занимающие второе место в чемпионате, примут лидирующий «Зенит» – это случится 16 апреля.

Шикарный гол «Оренбурга» потряс «Ростов»! У «Зенита» намечается чистый отрыв в 10 очков

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20 комментариев

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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Ursa7
Когда иду смотреть исход игры Ростова, заранее знаю что если первыми не забьют сами,. то будет чвдо спасение, с самнительными решениями( в этот раз пенальти не понадобилось, гол проще отменить, чем выдумывать пендаль решил судья...
Про то, что третий гол Оренбурга забит с нарушением правил, ты просто забыл озвучить?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Dark.Babysitter
16 апреля: "Беспроигрышная серия Ростова прервалась. Некоторые игроки не успели восстановиться после тяжелого матча в Оренбурге".
Ветку сегодняшнего тура почитай. Там много кто из экспердов в победе Оренбурга не сомневался.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Злодей Спб
Практически чемпионский матч у Зенита будет с Ростовом, как на выезде в Краснодаре. Победа = +12 и можно уже закупать шампанское, ничья = те же +9 и шампанское просто откладывается на один тур. Всё же не хочется в матче с КБ всё решать, от них любой подлянки можно ждать, потипу как в кубковом матче - не победить, так навредить. Надо до мая чемпионат выиграть и всем бразильцам отпуск дать внеочередной на месяц.
А лучше на год. Нет, на два😁
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Spuki _Plai
Самый важный матч весны !!! Кто бы мог подумать ! Ростову не позавидуешь, хоть и своя поляна, но Зенит приедет максимально настроенным !! Ждём шикарной зарубы, блин скорее бы уже выходные.
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Ursa7
Когда иду смотреть исход игры Ростова, заранее знаю что если первыми не забьют сами,. то будет чвдо спасение, с самнительными решениями( в этот раз пенальти не понадобилось, гол проще отменить, чем выдумывать пендаль решил судья...
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Dark.Babysitter
16 апреля:
"Беспроигрышная серия Ростова прервалась. Некоторые игроки не успели восстановиться после тяжелого матча в Оренбурге".
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Александр Баскаков
Ответ Quiet Dad
Тут будет тяжело, конечно.
Ростову тяжело в каждом матче ,им пофиг что факел что зенит ,Ростов всегда играет на победу
+5
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Александр Баскаков
Ответ Саша Казанов
А для спартака поведение Соболева и левые пенки в конце матча тоже нормально? Или для Зенита в кубке с Динамо? Или еще ряд других матчей с косяками арбитров в сторону разных команд спб/Москва/Екатеринбург/Ахмат/Ростов/Краснодар?
Да они только Ростов видят и комли ,а как Спартак ,зенит или ЦСКА так сразу там все нормально
+3
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+3
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Александр Баскаков
Ответ Мукунку хороший
Комличенко два раза откровенно ныряет выпрашивая пеналь, попутно чуть не набрасывается на своего партнёра с кулаками..Багромян чуть ли не дубасит судью за жёлтую.. Карпин несётся после матча«отоварить» судью.. Это нормально.? Для Ростова наверное да)))
А спартачи ни так ?
+2
0
+2
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Вратарь Бага
Ответ костянчик1918
Комментарий удален модератором
ладно)
0
0
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Злодей Спб
Практически чемпионский матч у Зенита будет с Ростовом, как на выезде в Краснодаре. Победа = +12 и можно уже закупать шампанское, ничья = те же +9 и шампанское просто откладывается на один тур.

Всё же не хочется в матче с КБ всё решать, от них любой подлянки можно ждать, потипу как в кубковом матче - не победить, так навредить. Надо до мая чемпионат выиграть и всем бразильцам отпуск дать внеочередной на месяц.
+2
-1
+1
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Саша Казанов
Ответ Мукунку хороший
Комличенко два раза откровенно ныряет выпрашивая пеналь, попутно чуть не набрасывается на своего партнёра с кулаками..Багромян чуть ли не дубасит судью за жёлтую.. Карпин несётся после матча«отоварить» судью.. Это нормально.? Для Ростова наверное да)))
Задолбали вы уже делать акцент на каком то определенном клубе, ошибки судей есть в пользу всех команд и наоборот. Это проблема судейства в общем а не заговор против условного спартака
+11
-4
+7
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костянчик1918
Ответ Вратарь Бага
вся страна за Ростов.
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Guardsman
Ростов чемпион. По пенальти. 14 - 5!
+1
-5
-4
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Саша Казанов
Ответ Мукунку хороший
Комличенко два раза откровенно ныряет выпрашивая пеналь, попутно чуть не набрасывается на своего партнёра с кулаками..Багромян чуть ли не дубасит судью за жёлтую.. Карпин несётся после матча«отоварить» судью.. Это нормально.? Для Ростова наверное да)))
А для спартака поведение Соболева и левые пенки в конце матча тоже нормально? Или для Зенита в кубке с Динамо? Или еще ряд других матчей с косяками арбитров в сторону разных команд спб/Москва/Екатеринбург/Ахмат/Ростов/Краснодар?
+6
-4
+2
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Игорь Валуев
Ответ Олег Сагайдачный
Ой ли!
да
0
0
0
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Мукунку хороший
Комличенко два раза откровенно ныряет выпрашивая пеналь, попутно чуть не набрасывается на своего партнёра с кулаками..Багромян чуть ли не дубасит судью за жёлтую.. Карпин несётся после матча«отоварить» судью.. Это нормально.? Для Ростова наверное да)))
+19
-9
+10
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Олег Сагайдачный
Ответ Вратарь Бага
вся страна за Ростов.
Ой ли!
+3
-4
-1
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Юра Новожилов
Ответ Вратарь Бага
вся страна за Ростов.
Да Зенит тоже за Ростов, что бы Москву оставить без серебра
+21
-2
+19
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Quiet Dad
Тут будет тяжело, конечно.
+4
0
+4
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Вратарь Бага
вся страна за Ростов.
+8
-13
-5
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