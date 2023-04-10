Бердыев может вернуться в «Рубин». Другой кандидат – Рахимов (Sport24)
Курбан Бердыев может снова возглавить «Рубин» после ухода из «Сочи».
Сегодня 70-летний специалист был уволен из «Сочи» после 5 матчей в Мир РПЛ.
«Сегодня-завтра Юрий Уткульбаев будет официально уволен с поста главного тренера и переведен во вторую команду казанцев.
Руководство казанского клуба рассматривает две кандидатуры – [Рашида] Рахимова и Бердыева. За возвращение Курбана Бекиевича выступает большинство членов руководящего состава «Рубина», – сообщил источник Sport24.
Бердыев уже тренировал «Рубин» с 2001 по 2013 год и с 2017 по 2019 год, дважды выиграв с ним чемпионат России в 2008 и 2009 годах.
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