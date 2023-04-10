Бердыев может вернуться в «Рубин». Другой кандидат – Рахимов (Sport24)

Курбан Бердыев может снова возглавить «Рубин» после ухода из «Сочи».

Сегодня 70-летний специалист был уволен из « » после 5 матчей в Мир .

«Сегодня-завтра Юрий Уткульбаев будет официально уволен с поста главного тренера и переведен во вторую команду казанцев.

Руководство казанского клуба рассматривает две кандидатуры – [Рашида] и . За возвращение Курбана Бекиевича выступает большинство членов руководящего состава « », – сообщил источник Sport24.

Бердыев уже тренировал «Рубин» с 2001 по 2013 год и с 2017 по 2019 год, дважды выиграв с ним чемпионат России в 2008 и 2009 годах.