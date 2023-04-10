Бердыев может вернуться в «Рубин». Другой кандидат – Рахимов (Sport24)

Теги Рубин Рашид Рахимов Курбан Бердыев премьер-лига Россия Первая лига Юрий Уткульбаев Сочи Футбол

Курбан Бердыев может снова возглавить «Рубин» после ухода из «Сочи».

Сегодня 70-летний специалист был уволен из «Сочи» после 5 матчей в Мир РПЛ.

«Сегодня-завтра Юрий Уткульбаев будет официально уволен с поста главного тренера и переведен во вторую команду казанцев.

Руководство казанского клуба рассматривает две кандидатуры – [Рашида] Рахимова и Бердыева. За возвращение Курбана Бекиевича выступает большинство членов руководящего состава «Рубина», – сообщил источник Sport24.

Бердыев уже тренировал «Рубин» с 2001 по 2013 год и с 2017 по 2019 год, дважды выиграв с ним чемпионат России в 2008 и 2009 годах.

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11 комментариев

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Булат Рустамыч
Зачем? Дали бы Анварычу хотя бы до конца сезона доработать.
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ruslan_khaibulov
Ответ Фут.Боль
Некрасиво с Уткульбаевым поступают. После Слуцкого именно он команду встряхнул. До 2-го места поднял. Помнится, в последнее пришествие Бердыева в Рубин, команда играла очень блекло и скучно.
ну так он пришел не в Ман Сити, а пришел в кекб где надо было не тренировать,а выдавливать всех испанцев купленных Метшиным, разве он кризис менеджер? Бердыев это тренер в долгую, выстраивает систему, ему нужно несколько лет и не мешать. тсейчас уже никто ему не даст такого, времена СССР прошли, сейчас все руководители играют в ФИФА менеджер и каждый год тасуют и тренеров и состав не имеют стратегии развития и долгосрочного планирования
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Гамарджоба Генацвале
Круговорот Бердыева в Рубине.
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Фут.Боль
Некрасиво с Уткульбаевым поступают. После Слуцкого именно он команду встряхнул. До 2-го места поднял. Помнится, в последнее пришествие Бердыева в Рубин, команда играла очень блекло и скучно.
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error505
Ответ Казанский парень
а разве не Спартак самый 🤡 клуб?
У них не было Лени, поэтому они пока более менее)
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TMR 2
Бог троицу любит. Ждём возвращения Курбана Бердыева в Рубин.
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Казанский парень
Ответ error505
Если выберут Рахимова когда есть Бердыев, то Рубин продолжит соответствовать статусу самый 🤡 клуб
а разве не Спартак самый 🤡 клуб?
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error505
Ответ phantom_payne
Снова Мостовой мимо!
Снова не нашел времени для оформления бумажки!
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TheSportNik
Ну и отправит Бердыев Рубин в ФНЛ-2, там совсем рубка идет смертельная в этом пердиве и не зря Слуцкий условно не смог работать.
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phantom_payne
Снова Мостовой мимо!
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error505
Если выберут Рахимова когда есть Бердыев, то Рубин продолжит соответствовать статусу самый 🤡 клуб
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