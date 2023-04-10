Фигурное катание потеряло больше всего в массовости среди всех видов спорта в России: им перестали заниматься 75 тысяч человек (отчет Минспорта)

Фигурное катание теряет популярность в качестве массового спорта в России.

По данным Министерства спорта в 2022-м число занимающихся фигурным катанием сократилось на 75 тысяч человек по сравнению с 2021-м.

На втором месте по этому показателю – бокс, где количество сократилось почти на 9 тысяч.

Самым прогрессирующим видом в массовости стали вело- и пешие маршруты: количество занимающихся выросло на 178 тысяч человек.

Как похорошел наш спорт в 2022-м по отчетам Министерства: занимается 53% населения, а денег больше на 129 млрд 👏