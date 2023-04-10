Фигурное катание потеряло больше всего в массовости среди всех видов спорта в России: им перестали заниматься 75 тысяч человек (отчет Минспорта)

Теги Министерство спорта России массовый спорт Фигурное катание

Фигурное катание теряет популярность в качестве массового спорта в России.

По данным Министерства спорта в 2022-м число занимающихся фигурным катанием сократилось на 75 тысяч человек по сравнению с 2021-м.

На втором месте по этому показателю – бокс, где количество сократилось почти на 9 тысяч.

Самым прогрессирующим видом в массовости стали вело- и пешие маршруты: количество занимающихся выросло на 178 тысяч человек.

Как похорошел наш спорт в 2022-м по отчетам Министерства: занимается 53% населения, а денег больше на 129 млрд 👏

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53 комментария

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Валерий Петров
Ответ Viks
Фигурное катание теряет популярность в качестве массового спорта в России. --- Это изначально НЕ массовый спорт - это спорт для детей с обеспеченными родителями, в городах, где есть искусственный лёд.
Да просто в эти тысячи приписали вообще всех, кто на катки периодически ходит, от детей до пенсионеров
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Бешеный Уругваец
Вело- и пешие-маршруты на***
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Viks
Фигурное катание теряет популярность в качестве массового спорта в России. --- Это изначально НЕ массовый спорт - это спорт для детей с обеспеченными родителями, в городах, где есть искусственный лёд.
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Anna Morgan
во-первых, дорого. во-вторых, глядя на этот бесконечный беспредел в оценивании, где тебе ставят не по прокату , а за связи, блат и тренера и т.д, где если ты не свой, то тебя попросту будут гнобить, никто не захочет дитятку отдавать в фк
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Dmitry Koway
Ответ Onion
75 тысяч детей вновь обрели детство взамен комплексов и амбиций родителей.
снова только победили?
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mold-cel
врут, я ходил на каток этой зимой, пил глинтвейн. и нас таких много было.
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Agura
Ответ naPmu3aH
ну ладно всех посетителей крытых катков по билетам каким-нибудь за фигуристов посчитали, а вот как считали велосипедистов и особенно пеших туристов? они что все в Минспорта регистрировались перед тем как поехать/пойти в лес какой-нибудь или это очередной "сферический конь в вакууме" от самой передовой в мире российской статистики?
Туризм - это не только пикник на природе. Есть вид спорта :"спортивный туризм" и клубы спортивного туризма. Туристы совершают походы определенной категории сложности с присвоением разрядов, перед выходом согласовывают маршрут в МЧС.
Вот их и посчитали.
Велосипедные секции тоже существуют.
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Валерий Петров
Ответ Lilia Sadykova
ну вот у меня дочь ФК занимается, ей 6 лет ( считай еще любитель). Уже сейчас на сезон ей нужны коньки, тренировочный костюм ( термокостюм+ термоплатье+ термоперчатки+ жилетка или термокофта ибо мелкая она еще, не так активно двигаются на льду как старшие, поэтому может мерзнуть и на термоплатье лучше еще что то надеть), платье для выступлений, оплата взноса за выступления ( у нас в Питере это в районе 3.800-5.000, в Москве наверное еще дороже, а таких выступлений в сезоне несколько), оплата секции ФК за месяц + оплата подкаток с тренером раз/два в неделю + оплата отдельной тренировки с хореографом на льду. И это я еще всякую мелочь не пишу типа спинера, скакалки, формы для ОФП и т.д.
Да это комментатор написал про любительское фк только ради того, чтобы про допинг вкинуть/поиплести. Очевидно же.
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Lilia Sadykova
Ответ milan_lia
погодите, а как же все ура-патриоты кричат, что спортсмены только на государственные занимаются. Что если под нейтральным флагом, то пусть вернут все деньги государству ))) Мы-то с вами понимаем всё, жаль, что не все люди это понимают.
У меня дочь ФК занимается, ей 6 лет. Все олачивают родители, абсолютно все! В государственных школах ФК есть возможность в 7 лет поступить на бюджет, но без платных подкаток и работы с хореографом на льду туда в жизни не поступишь, ибо без дополнительных занятий ты просто норматив не выполнишь, так как полтора часа льда в неделю это мало! Никакого бесплатного детского спорта нет! Все финансируют родители
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Lilia Sadykova
Ответ Александр Шейфер
Для любительского спорта, кроме коньков, и минимального образа, что еще нужно? Допинг что ли?
ну вот у меня дочь ФК занимается, ей 6 лет ( считай еще любитель). Уже сейчас на сезон ей нужны коньки, тренировочный костюм ( термокостюм+ термоплатье+ термоперчатки+ жилетка или термокофта ибо мелкая она еще, не так активно двигаются на льду как старшие, поэтому может мерзнуть и на термоплатье лучше еще что то надеть), платье для выступлений, оплата взноса за выступления ( у нас в Питере это в районе 3.800-5.000, в Москве наверное еще дороже, а таких выступлений в сезоне несколько), оплата секции ФК за месяц + оплата подкаток с тренером раз/два в неделю + оплата отдельной тренировки с хореографом на льду. И это я еще всякую мелочь не пишу типа спинера, скакалки, формы для ОФП и т.д.
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Міш Міш
пешие маршрути....не ну что, все же мы регулярно смотрим этот вид спорта вместо футбола
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Варлампий Варлампий
как они узнали, что я начал ездить на велосипеде?
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Роман Волков
Ответ Зоя Кудряшова
ФК слишком дорогой вид спорта. Практически все на плечах родителей и если нет возможности беребраться в Москву вообще пропащее дело. Да и в мире об мало популярен.
Вы не путайте Спорт Высоких Достижений с Семейным походом на каток.
У нас осенью очень много мужиков мобилизовали и семейные зимние мероприятия просто отменились.
Да и помимо этого, скорее всего, из-за войны, многие катки перестали заливать, особенно в регионах.
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Kareglazaya
Очередная ерунда из разряда "средняя температура по больнице"
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Den3Lo
Это дорогой вид спорта, а учитывая ситуацию это вполне объяснимо. Ходить пешком или на велике ездить тупо дешевле в разы)
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Вячеслав Пустохин
Ответ Onion
75 тысяч детей вновь обрели детство взамен комплексов и амбиций родителей.
Какое ещё детство, здесь очередные цифры с потолка от МинСпорта по всей стране и по всем возрастам.
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Вячеслав Пустохин
Цифры с потолка. Как и всегда.
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Rush
Ответ Зоя Кудряшова
Крытые катки есть, только за лед надо платить почасово.
До этих катков, скрытых, надо ещё добраться.
Уличные, что были в каждом квартале, позакрывали.
Видимо дорого содержать пару работников.
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Александр Шейфер
Ответ Rush
Лед нужен.
А для хоккея не нужен что ли?
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Rush
Ответ Александр Шейфер
Для любительского спорта, кроме коньков, и минимального образа, что еще нужно? Допинг что ли?
Лед нужен.
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Валерий Петров
Ответ DpeMa111
Российский спорт в упадке, такого кризиса даже в 90-х не было
Ну как сказать. Например футбол и хоккей еще на советских дрожжах держался, а на ледовых аренах были вещевые рынки, ярмарки, и периодические концерты попсы.
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22somebody22
Ответ закрыт по беспределу
"По данным Министерства спорта в 2022-м занимающихся фигурным катанием сократилось... На втором месте по этому показателю – бокс" ------ Наверняка из-за Алинкиных проявлений.
Ну,кстати,да.Косвенно уж точно это могло повлиять.Не все родители довольны перспективой того,что ребёнок,в угоду призрачной надежде выиграть ОИ,вырастет необразованным и умственно отсталым.И основным заработком будет шутовство в ледовых шоу и соц сетях.
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pion
Ответ milan_lia
погодите, а как же все ура-патриоты кричат, что спортсмены только на государственные занимаются. Что если под нейтральным флагом, то пусть вернут все деньги государству ))) Мы-то с вами понимаем всё, жаль, что не все люди это понимают.
Спортсмены основы сборной ( которые и представляют страну на международных соревнованиях) - в основном на государственные. Их и просят вернуть ( если поедешь от себя и за себя, то почему страна должна в тебя вкладываться).
С 3-го юношеского условного никто ничего не просит.
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titon23
нуу, несмотря на уменьшение числа занимающихся фигурным катанием, Россия продолжает оставаться одним из ведущих стран в мире в этом виде спорта
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Rush
Даже уличные катки закрылись. Куда ходили дети со всего квартала. Были группы фигурные и хоккейные.
Поэтому занимаются негде.
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