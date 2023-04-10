Фигурное катание потеряло больше всего в массовости среди всех видов спорта в России: им перестали заниматься 75 тысяч человек (отчет Минспорта)
Фигурное катание теряет популярность в качестве массового спорта в России.
По данным Министерства спорта в 2022-м число занимающихся фигурным катанием сократилось на 75 тысяч человек по сравнению с 2021-м.
На втором месте по этому показателю – бокс, где количество сократилось почти на 9 тысяч.
Самым прогрессирующим видом в массовости стали вело- и пешие маршруты: количество занимающихся выросло на 178 тысяч человек.
Как похорошел наш спорт в 2022-м по отчетам Министерства: занимается 53% населения, а денег больше на 129 млрд 👏
Вот их и посчитали.
Велосипедные секции тоже существуют.
У нас осенью очень много мужиков мобилизовали и семейные зимние мероприятия просто отменились.
Да и помимо этого, скорее всего, из-за войны, многие катки перестали заливать, особенно в регионах.
Уличные, что были в каждом квартале, позакрывали.
Видимо дорого содержать пару работников.
С 3-го юношеского условного никто ничего не просит.
Поэтому занимаются негде.